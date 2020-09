8 مهر 1399, 15:31 / کد خبر:739214 اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش «کروناروایت» سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، اسامی ۱۴ فیلم ایرانی و ۷ فیلم خارجی پذیرفته شده در بخش «کروناروایت» سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.بر اساس این خبر، در بخش «کرونا روایت» (آثار ایرانی)، فیلم‌های «در خلوت شب» ساخته جواد یقموری، مهدی امینی، «دیدار» ساخته علیرضا موسی‌زاده و معین ناجی، «روزهای سخت کرونایی» ساخته آیه آبیار، «ستایش تا ستایش» ساخته امیر طرفیانی، «قرنطینه» ساخته کاوه معین‌فر، «کرونا در کمین» ساخته ریحانه تاتاری، «کرونا و کودک کار» ساخته زهرا موسوی، «ما همه با هم هستیم!» ساخته معین ناجی و علیرضا موسی‌زاده، «ماسک» تولید جام جم، «ملاقات آخر» ساخته محمدمهدی فکریان، «نامه‌ای به خدا» ساخته بهمن زنگنه، «نفس» ساخته سعیده معصومی، «نگران نباش» ساخته مانا پاک‌سرشت، «هیوا» ساخته علی یزدانی به نمایش درخواهند آمد.همچنین در بخش کرونا روایت (آثار خارجی) شاهد فیلم‌های «برش بن» (Ben’s cut) از کرواسی، «فرار از واقعیت» (Escape reality) از فرانسه، «گیاهان» (Plants) از انگلستان، «جایی بالای کوه‌ها» (Somewhere over the Mountains) از ژاپن، «قهرمانان در خانه بمانید» (Stay at home Heroes) از بلغارستان، «چگونه وقت‌کشی کردم» (Survival kit or How I killed the time) از کرواسی و «چه روزیست» (What day is it) از اسلوونی خواهیم بود.گفتنی است این بخش از جشنواره، با همکاری رویداد «کروناروایت» سازمان نظام پزشکی برگزار می‌شود.سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به دبیری «علیرضا تابش» برگزار خواهد شد.