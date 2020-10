13 مهر 1399, 18:28 / کد خبر:739693 یلم‌های برگزیده جشنواره کرونای بلگراد درسی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به نمایش درمی‌آید.

فیلم‌های برگزیده جشنواره کرونای بلگراد درسی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به نمایش درمی‌آید.به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فیلم‌های برگزیده اولین جشنواره فیلم کوتاه کرونا بلگراد صربستان با عنوان «کرونا روایت» در بخش بین‌الملل این دوره جشنواره به شکل مجازی نمایش گذاشته خواهد شد.بر اساس این خبر، در این بخش شاهد نمایش فیلم‌های «برش بن» (Ben’s cut) از کرواسی، «فرار از واقعیت» (Escape reality) از فرانسه، «گیاهان» (Plants) از انگلستان، «جایی بالای کوه‌ها» (Somewhere over the Mountains) از ژاپن، «قهرمانان در خانه بمانید» (Stay at home Heroes) از بلغارستان، «چگونه وقت‌کشی کردم» (Survival kit or How I killed the time) از کرواسی و «چه روزیست» (What day is it) از اسلوونی خواهیم بود.سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به دبیری «علیرضا تابش» برگزار خواهد شد.