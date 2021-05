دوره های تحصیلی در نظام آموزشی انگلستان

13 اردیبهشت 1400, 19:54 / کد خبر:757722 آشنایی با دوره های تحصیلی در انگلستان و زمان و هزینه تحصیل در این دوره ها از ملزومات اصلی قبل از اقدام به مهاجرت به انگلستان است. در این مقاله به بررسی دوره های تحصیلی در انگلستان در سال 2021 + زمان و هزینه دوره ها می پردازیم.

آموزش ابتدایی

آموزش ابتدایی در کشور انگلستان مرحله کلیدی ۱ مختص کودکانی ۵ تا ۷ سال و مرحله کلیدی ۲ مختص رده های سنی ۷ تا ۱۱ سال را شامل می شود. کودکان در اولین قدم فرصت آشنایی با مهارت های پایه مانند زبان انگلیسی ، ریاضی ، تاریخ ، تربیت بدنی ، جغرافیا ، موسیقی و علوم را دارند و و در قدم بعدی وارد مرحله دوم تحصیلات می شوند و برنامه درسی آنها برای کسب دانش بیشتر در مورد موضوعات مختلف ، توسعه می یابد.

دوره های آموزش ابتدایی در انگلستان از ماه سپتامبر آغاز شده تا ماه ژوئن به طول می انجامد. دانش آموزان زیر ۸ سال از حداقل ۳ ساعت آموز در روز و سایر دانش آموزان از حداقل ۵ ساعت آموز طی دو شیفت آموزشی برخوردار می گردند. مقطع آموزش ابتدایی از تعطیلات تابستانی ۸ هفته ای و تعطیلات ۲ هفته ای در عید پاک برخوردار می باشد.

در انگلستان دو دسته مدرسه از نظر هزینه داریم. هزینه تحصیل در مدارس انگلستان برای دانش آموزان بین المللی در مقطع ابتدایی مدارس دولتی انگلستان، سالیانه 10.000 پوند تا 20.000 پوند بوده و هزینه تحصیل در مدارس شبانه روزی انگلستان از سالی 27.000 پوند تا 45.000 پوند متغیر است. این مدارس همراه با ارائه خدماتی مانند خوابگاه، برنامه های ورزشی و آموزشی، خورد و خوراک و بیمه می باشند.





دولت انگلستان به دانش آموزان ممتاز که در پرداخت هزینه های تحصیل خود دچار مشکل هستند، وام و بورسیه تحصیلی اعطا می نماید. بورسیه تحصیلی در مدارس انگلستان از مبلغ 5740 پوند شروع شده و در برخی موارد به 7750 پوند می رسد.

آموزش متوسطه

آموزش متوسطه در نظام آموزش انگلستان طی مراحل کلیدی ۳ مختص رده های سنی ۱۱ تا ۱۴ سال و مرحله کلیدی ۴ مختص رده های سنی ۱۴ تا ۱۶ سال صورت می پذیرد. در مرحله سوم تحصیلات موضوعات مورد بحث زبان انگلیسی ، ریاضی ، علوم ، تاریخ ، جغرافیا ، هنر و طراحی ، موسیقی ، فیزیک ، زبانهای مدرن خارجی ، طراحی تکنولوژی و دانش کامپیوتر است.

مرحله نهایی تحصیلات اجباری ، مرحله تکمیلی است و مهمترین دوره برای ارزیابی ملی تلقی می شود. دانش آموزان پس از گذراندن این مرحله موفق به دریافت GCSE یا سایر مدارک ملی می شوند. برنامه درسی ملی و اجباری در این مرحله شامل موضوعات اصلی (ریاضیات ، زبان انگلیسی و علوم) و پایه (علوم کامپیوتر، دانش فیزیک و حقوق شهروندی) می باشد. علاوه بر این مدارس در انگلستان موظفند در طی این مرحله یکی از موضوعات درسی هنر ، طراحی فناوری ، علوم انسانی و یا زبان های خارجی را ارائه دهند.





در مقاطع آموزش متوسطه ، جلسات آموزشی مدت زمان ۳۵ تا ۴۰ دقیقه به طول می انجامد‌. مدرک عمومی آموزش متوسطه با عنوان GCSE مخفف General Certificate of Secondary Education در نظام آموزشی مدارس انگلستان در قالب ۱۰ ماده درسی رتبه بندی شده از A تاG به فارغ التحصیلان رده های سنی ۱۶ به بالا اعطاء می گردد. نمره دوره GCSE بصورت ۸۰ درصد نمرات امتحان نهایی که بصورت سراسری در انگلستان برگزار می شود و ۲۰ درصد فعالیت های کلاسی دانش آموز محاسبه می گردد. آن دسته از دانش آموزانی که موفق به اخذ نمراتA تا C در حداقل ۵ ماده درسی شوند از مجوز ورود به مقطع ۲ ساله آموزشی پس ازسن ۱۶ سالگی برخوردار می گردند.

به طور میانگین شهریه یک سال دبیرستان (دوره متوسطه) در بریتانیا و اکثر شهرهای انگلستان برای دانش‌آموزان بین‌المللی حدود 12 تا 20 هزار پوند می باشد.





پس از قبولی در آزمون GCSE ، دانش آموزانی که قصد ادامه تحصیل در انگلستان را دارند باید دوره های با نام فرم ششم (6th form) را در مدرسه و یا کالج هایی که همان واحد را ارائه می دهند ، بگذرانند. در این دوره دانش آموزان می توانند به ادامه تحصیل در دو دوره تحصیلاتی برای فراگیری دروس پیش نیاز تحصیلات عالی دلخواه خود بپردازند.

افرادی که تمایل به ادامه تحصیل در رشته های پزشکی ، دندان پزشکی و دامپزشکی دارند ، می یایست سطح پیشرفته (A level) گذرانده باشند که این دوره ۲ ساله لازمه ورود به تحصیلات عالی است و اگر قصد ادامه تحصیل در دیگر رشته ها از قبیل رشته های تجارت ، مدیریت ، مهندسی ، حقوق و ... دارند ، می بایست دوره یک ساله با عنوان دوره آموزشی Foundation در انگلستان را بگذرانند.

هزینه کالج‌ها برای دوره‌های فاندیشین یا A-Level در سالهای یازدهم و دوازدهم تحصیلی اغلب بیش از 17 هزار پوند در سال است.

دوره آموزشی A level

تحصیلات A level به دو صورت تمام (A-levels) و نیمه تمام (AS-levels) بوده که دوره A levels از ۶ واحد (Module) و دوره AS levels از ۳ واحد تشکیل شده است. اغلب دانش آموزان دو یا سه واحد در این دوره انتخاب می کنند اگرچه با توجه به علاقه مندی و توانایی و استعداد می توانند واحدهای بیشتری نیز بردارند. دانش آموزان باید ۲ واحد از واحدهای انتخابی را با موفقیت بگذرانند تا بتوانند به دانشگاه های انگلستان برای تحصیلات عالی راه یابند.

دوره آموزشی Foundation

دروس و منابع ارائه شده در دوره فاندیشن در انگلستان شامل موارد زیر است که حدود ۳۰ دانشگاه و کالج این دوره آموزشی را در انگلستان ارائه می دهند :

معماری، هنر و طراحی

حسابداری، سرمایه گذاری و مدیریت بازرگانی

علوم مهندسی

علوم اجتماعی و انسانی

حقوق

سیاست و روابط بین الملل

بازاریابی و فروش

اقتصاد، ریاضیات و فیزیک

زیست شناسی

علوم دارویی و پزشکی

علوم زیست پزشکی و زیست محیطی

علوم طبیعی

روانشناسی

مهمانداری و گردشگری

رسانه و ارتباطات









آموزش عالی

شما می توانید بعد از اتمام دوره های یاد شده به تحصیل در انگلستان با مدرک دیپلم در دوره های آموزش عالی فکر کنید.

تحصیلات عالی در کشور انگلستان به علت وجود دانشگاه های متعدد و تنوع در رشته های تحصیلی مختلف ، موقعیت های تحصیلی بسیاری را برای دانشجویان سراسر دنیا فراهم آورده است. نظام آموزشی انگلستان در سراسر جهان به علت کیفیت و استانداردهای ویژه جزو ده کشور برتر دنیا شهرت یافته است.

مقطع کارشناسی (لیسانس)

طبق نظام آموزشی انگلستان ، تحصیل در دوره های کارشناسی به طور متوسط ۳ سال طول می کشد و در انتهای این دوره مدرک افتخاری (Honours) یا معمولی (Ordinary) به دانشجو تعلق می گیرد. فارغ التحصیلان شاخه های علمی مدرک BSC (Bachelor of Scinece) و فارغ التحصیلان رشته هنر مدرک BA (Bachelor of Art) و فارغ التحصیلان شاخه های مهندسی BEng (Bachelor of Engineering) دریافت می کنند.





هزینه های تحصیل برای مقطع لیسانس برای دانشجویان بین المللی بین 12000 تا 25000 پوند با توجه به نوع رشته و دانشگاه در سال متغیر می باشد. این هزینه برای دانشجویان بومی پایین تر می باشد.

مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

طبق نظام آموزشی انگلستان ، برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد نیازی به آزمون نبوده و صلاحیت دانشجویان بر اساس نمرات آنها در دوره کارشناسی و انجام مصاحبه ارزیابی می شود. مقطع کارشناسی ارشد در نظام آموزشی انگلستان شامل سه زیر مقطع Graduate ، Post-Graduate و Master می باشد و دوره های کارشناسی به دو صورت درس و پژوهش (By Course) و پژوهشی (By Research) ارائه می شود. در دوره های درس و پژوهش شامل دروس هنر ، علوم ، مهندسی و مدیریت ، دانشجو پس از حضور موثر شش ماهه در کلاس ها و امتحانات ، پژوهش کوتاه مدتی را انتخاب کرده و پس از دفاع از پروژه خود طی یک سال موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد می شود. در دوره های پژوهشی بدون نیاز به کلاس درس ، کار پژوهشی طی ۲ سال صورت می گیرد.





هزینه دوره فوق لیسانس در انگلستان از 10 تا 35 هزار پوند در سال با توجه به رشته و دانشگاه محل تحصیل متغیر است.

مقطع دکترا

طبق نظام آموزشی انگلستان ، تحصیل در دوره دکترا به صورت پژوهش (PHD/DPHIL) و یا پژوهش و کار (Professional Doctorates) بوده و برای ورود به این دوره نیاز به مدرک کارشناسی ارشد می باشد. در این مقطع تحصیلی باید چیزی اختراع و یا مجهولی کشف شود تا موفق به دریافت مدرک پایان دوره طی مدت تقریبی ۳ سال شوید.





هزینه تحصیل در مقطع دکترا در انگلستان برای دانشجویان بین المللی بین 15000 تا 40000 پوند متغیر می باشد و به صورت میانگین در حدود 18.000 هزار پوند (23.000 دلار) برای سه سال اول می باشد.

جهت کمتر شدن هزینه تحصیل در این کشور انگلیسی زبان می بایست برای بورسیه های تحصیلی اقدام نمایید. اما باید توجه داشته باشید که بورسیه های تحصیلی به 2 صورت در هزینه های تحصیل این کشور نقش آفرینی خواهند داشت. در برخی موارد بخشی از هزینه تحصیل را پوشش می دهند. در مواردی دیگر تمام هزینه تحصیل را شامل خواهند شد. از این رو می باید ابتدا مقطع تحصیلی و نوع رشته مورد نظر را بررسی نمایید که آیا شامل اخذ بورسیه تحصیلی می باشد یا خیر.

دانشجویان بین المللی این مجوز را دارند که علاوه بر تحصیل در انگلستان از مجوز کار حین تحصیل هم برخوردار شوند. این مجوز به خودی خود یک امتیاز ویژه محسوب می گردد که دانشجویان می توانند با کار حین تحصیل بخشی از هزینه زندگی در انگلستان را پوشش دهند. مجوز کار به میزان 20 ساعت در هفته می باشد. این میزان ساعت کاری تا 30 ساعت در هفته نیز متغییر خواهد بود، که بستگی به مقطع تحصیلی متقاضی دارد.

متقاضيان تحصیلی در این کشور در صورت یافتن کار می باید از شرایط درآمد این کشور اطلاع یابند. به طور کلی به ازای هر ساعت کار قانونی در این کشور حدود 65£ (پوند) دریافت می نمایند.

دانشجویان می توانند در مشاغل زیر مشغول به فعالیت شوند: