شیوع آنفولانزا قابل پیشگیری نیست

25 دی 1398, 16:35 / کد خبر:78859



نوع B ویروس آنفولانزا قدری خفیف‌تر بوده و مرگ‌ومیر آن نیز کمتر است

آخرین آمار تلفات آنفلوانزا

مرگ‌ومیر آنفولانزا نوع B کمتر است

موج اول آنفلوانزا؛ مرگبار و گسترده

علائم و نشانه‌های ویروس نوع B چیست؟

«علائم و نشانه‌های آنفلوانزای تیپ A بسیار شبیه به ویروس آنفلوانزای B است. آنفلوانزای تیپ B بسیار مسری بوده و در برخی از مواردی که شدید است و می‌تواند بر روی سلامتی میزبان تأثیرگذار باشد. با این حال، تیپ B تنها می‌تواند از انسان به انسان انتقال یابد، برعکس ویروس آنفلوانزای تیپ A که از پرندگان و برخی از پستانداران دیگر مثل خوک نیز می‌تواند به انسان انتقال پیدا کند. آنفلوانزای تیپ B می‌تواند شیوع فصلی داشته باشد و همچنین در طول سال نیز قابل‌انتقال است.»رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در مورد آخرین وضعیت بروز آنفلوانزا در کشور، ‌ به ایسنا گفت: پس از فروکش کردن موج اول آنفلوانزای فصلی، طبق آخرین آمار تاکنون ۱۱۴ نفر جان خود را بر اثر ابتلا به آنفلوانزای نوع H۱N۱ از دست داده‌اند و این در حالی است که بروز آنفلوانزای فصلی با نوع B ویروس نیز دور از انتظار نیست. دکتر حسین عرفانی در تشریح آخرین وضعیت بروز بیماری‌ آنفلوانزا در کشور، گفت: در فصل پاییز و دی‌ماه درگیر آنفلوانزای فصلی بودیم. سامانه‌های دیده‌ور ما نشان داد در اوج دوره اپیدمی بیماری نسبت درصد موارد «ILI» یا ناخوشی‌های شبیه به آنفلوانزا به کل مراجعین سرپایی یک کلینیک عمومی ¼ بود که نشان‌دهنده اوج اپیدمی بود. با کاهش موارد ابتلا این عدد اکنون به 1/2 رسیده است که این نشان‌دهنده کنترل کامل ما بر اپیدمی این نوع از آنفلوانزا است. او در ادامه بیماری آنفلوانزا را نوعی مهمان ناخوانده معرفی کرد و گفت: باید بپذیریم این بیماری یک واقعیت است و موارد تک‌گیر آن در کشور اتفاق می‌افتد. البته، همه‌گیری آنفلوانزا در کشور به‌هیچ‌عنوان قابل پیشگیری نیست، اما می‌توان آن را پیش‌بینی کرد و این در حالی است که می‌توان از موارد تک‌گیر آنفلوانزا پیشگیری کرد؛ اما در مورد همه‌گیری، این حالت صادق نیست. با رعایت نکات بهداشتی و آداب تنفسی می‌توانیم جلوی انتقال بیماری به سایرین را بگیریم. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در مورد آخرین آمار تلفات آنفلوانزای H۱N۱ ادامه داد: از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ دی‌ماه، یک مورد فوت بر اثر آنفلوانزا از استان آذربایجان شرقی گزارش شده است و به‌این‌ترتیب درمجموع تعداد جان‌باختگان بر اثر آنفلوانزا به ۱۱۴ نفر رسید. او در مورد موج دوم آنفلوانزای فصلی با نوع B ویروس، توضیح داد: در روزها و هفته‌های گذشته نسبت درصد ابتلا به آنفلوانزای نوع B در کشور افزایش یافته و این موضوع می‌تواند در شرایطی مؤید بروز موج دوم آنفلوانزا باشد؛ ضمن آنکه با بررسی موج‌های آنفلوانزا در کشور در ۱۰ سال گذشته در می‌یابیم معمولا همه‌گیری‌های این‌چنینی بیماری، به‌صورت تک موج بوده است. آنفلوانزا یک عامل بیماری‌زای ویروسی است که در ۹۰ تا ۹۵ درصد قابل پیش‌بینی و در ۵ تا ۱۰ درصد موارد غیرقابل پیش‌بینی است. عرفانی در توضیح نوع بروز و عوامل ویروس نوع B آنفلوانزا، خاطرنشان کرد: علائم این ویروس مشابه علائم نوع H۱N۱ است. بیشترین بروز آنفلوانزای نوع B امسال در نیم‌کره شمالی و در آمریکای شمالی، کانادا و غیره بوده است اما در اغلب کشورهای خاورمیانه نوع H۱N۱ مشاهده می‌شد. او با اشاره به اینکه کلا چهار نوع آنفلوانزا وجود دارد که سه نوع A، B، C آن از اهمیت بیشتری برخوردارند، ‌ اظهار کرد: نوع D ویروس قابلیت همه‌گیری ندارد و از طرفی نوع A و B از اهمیت بیشتری برخوردارند. نوع A می‌تواند زئونوتیک بوده و میان انسان و حیوانات دیگر بویژه پرندگان، مشترک باشد؛ اما نوع B آنتروپونوتیک است و تنها میان انسان‌ها منتقل می‌شود. هرچند هر دو قابلیت ایجاد همه‌گیری دارند، اما معمولا همه‌گیری‌های بزرگ به علت آنفلوانزای نوع A است و آنفلوانزای نوع B معمولا فصلی و محدود است.هم‌چنین رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره موج دوم آنفلوانزای فصلی گفته است که زمانی که صحبت از موج آنفلوانزا می‌کنیم، منظورمان نوع ویروس است. همان‌طور که قبلا هم متذکر شده بودیم، در موج نخست این بیماری طی دو ماه پیش، ویروس غالب آنفلوانزا نوع H1N1 بود؛ اما اکنون موارد مشاهده شده ویروس آنفلوانزا از نوع (B) است. دکتر محمدمهدی گویا، ادامه داد: البته نوع بی این ویروس هنوز به حالت همه‌گیر درنیامده است، اما این احتمال را می‌دهیم که در هفته‌های آینده موارد بیماری افزایش یابد و تأکید می‌شود که فعلا این اتفاق رخ نداده است. گویا درباره مشخصه‌های ویروس آنفلوانزای نوع B هم گفت: نوع B این ویروس قدری خفیف‌تر بوده و مرگ‌ومیر آن نیز کمتر است. در هفته گذشته نیز حدود ۵۰۰ مورد مشکوک به آنفلوانزا را در سراسر کشور بررسی کردیم که از این تعداد ۲۴ مورد مربوط به ویروس نوع B. بوده و در بیمارستان بستری و درمان شده‌اند. او همچنین گفته ادعای پیش‌بینی، نوع و زمان انتشار ویروس آنفلوانزا غیرممکن است، اما برنامه‌ریزی دقیق و آمادگی برای مقابله با ویروس‌های مختلف آنفلوانزا ضروری است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت افزود: به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان با بروز همه‌گیری و جهش‌های ژنتیکی آنفلوانزا مقابله کرد؛ ولی درعین‌حال می‌توانیم در مقابل با کاهش عوارض و درمان به موقع اقدامات لازم را انجام دهیم.موج نخست آنفلوانزا از ابتدای آبان ماه آغاز شد و به سرعت در کشور شیوع یافت و در مدت کمی آمار قربانیان در اثر ابتلا به آنفلوانزای نوع A از مرز ۱۰۰ نفر هم عبور کرد. موج آنفلوانزای نوع A حتی در هفته‌های فروکش بیماری نیز بسیاری را به تخت بیمارستان‌ها کشاند، به شکلی که عرفانیان رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته که در هفته پایانی آذرماه، سه هزار و ۳۵۴ نفر مبتلا به بیماری‌های تنفسی در بیمارستان بستری شدند که از این تعداد ۸۲ نفر به آنفلوانزا مبتلا بودند و از این افراد هفت نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. او همچنین گفته بود که بر اساس فرمول‌های جهانی محاسبات شیوع آنفلوانزا، ما انتظار مرگ ۳۱۲ نفر در هر هفته را داشتیم که آمار مبتلایان و مرگ ناشی از این بیماری در کشور در این دوره از اپیدمی به‌مراتب کمتر بود و تا پایان آذرماه به ۱۰۸ نفر رسید. البته در دو ماه گذشته مدارس برخی استان‌هایی که شیوع آنفلوانزا در آن‌ها گسترده‌تر بود هم به تعطیلی کشیده شد تا هزینه‌های جانی و مالی ناشی از بیماری کاهش یابد. شیوع گسترده آنفلوانزا در آبان و آذرماه سال جاری از یک‌طرف و نایاب شدن واکسن، داروی درمانی و کیت تشخیص ویروس آنفلوانزا از سوی دیگر باعث شد تا میزان مرگ‌ومیر و شمار مبتلایان افزایش یابد؛ اما حالا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت از استقرار چهارچوب آمادگی برای پاندمی آنفلوانزا خبر داده و درباره ذخیره واکسن، کیت تشخیص و داروی درمانی آنفلوانزا گفته است که از زمان برقراری PIPP تاکنون ۱۳ کارخانه تولید واکسن وارد قرارداد شده و تعهدات این چهارچوب‌ها را پذیرفته‌اند. ۴۰۰ میلیون دوز واکسن پاندمیک آنفلوانزا، ۱۰ میلیون دوره درمان آنتی وایرال، ۲۵۰ هزار کیت تشخیصی و ۲۵ میلیون سرنگ نیز تهیه شده است.آنفلوانزا یک بیماری شایع ویروسی دستگاه تنفسی است که منجر به بروز بیماری خفیف تا شدید می‌شود که گاهی اوقات نیز می‌تواند باعث مرگ بیماران گردد. ویروس آنفلوانزا شامل سه تیپ B, A و C است. تیپ C معمولا به‌صورت انفرادی ایجاد می‌شود؛ اما آن چیزی که به‌صورت همه‌گیر شیوع پیدا می‌کند تیپ A و B است. البته علائم و نشانه‌های آنفلوانزای تیپ A بسیار شبیه به ویروس آنفلوانزای B است. آنفلوانزای تیپ B بسیار مسری بوده و در برخی از مواردی که شدید است و می‌تواند بر روی سلامتی میزبان تأثیرگذار باشد. با این حال، تیپ B تنها می‌تواند از انسان به انسان انتقال یابد، برعکس ویروس آنفلوانزای تیپ A که از پرندگان و برخی از پستانداران دیگر مثل خوک نیز می‌تواند به انسان انتقال پیدا کند. آنفلوانزای تیپ B می‌تواند شیوع فصلی داشته باشد و همچنین در طول سال نیز قابل‌انتقال است. علائم مهم آنفلوانزا تب، لرز، بدن‌درد، سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، عطسه، خستگی و در آنفلوانزای نوع B. همراه با اسهال حاد و استفراغ است. طول مدت درمان نیز در صورت رعایت اصول بهداشتی بین ۳ تا ۵ روز است. علائم تنفسی آن نیز مانند سرماخوردگی معمولی است که سرفه، گلودرد، آبریزش بینی و احتقاق را شامل می‌شود. با این حال، علائم تنفسی آنفلوانزا ممکن است شدیدتر باشد. در نهایت آنفلوانزای نوع A اوایل دی‌ماه در حالی فروکش کرد که عدم آگاهی از اطلاع و میزان خطر آن، هزینه زیادی روی دست مردم گذاشت، با این حال باید موج دوم آنفلوانزا با ویروس نوع بی را جدی گرفت و پیشگیری‌ها لازم را انجام داد.