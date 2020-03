۱۱ ماده غذایی برای تنفس بهتر

6 فروردین 1399, 00:35 / کد خبر:79905 ما برای ادامه حیات خود به اکسیژن نیاز داریم و تنفس عملی است که به طور غیرارادی طی شبانه روز انجام می دهیم. اما نفس های عمیق و انرژی بخش برای افراد بسیاری در سراسر جهان همچون یک دارایی ارزشمند محسوب می شود.



به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از "د هلثی"، میلیون ها نفر در جهان با بیماریها و مشکلات تنفسی مانند آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه، و برونشیت مواجه هستند که تنفس را برای آنها دشوار می سازند.یک رژیم غذایی دوستدار ریه راه حلی ساده برای مقابله با این شرایط است که هر فردی بدون در نظر گرفتن سن و جنسیت می تواند آن را مصرف کند. برخی مواد مغذی به بهبود مشکلات و شرایط موجود در مسیرهای هوایی کمک می کنند که می تواند برای افراد مبتلا به آسم، آلرژی ها یا آنهایی که در تلاش برای ترک سیگار هستند، مفید باشد.سیب سرشار از اسیدهای فنولیک و فلاونوئیدها است که به واسطه توانایی خود در کاهش التهاب در مسیرهای هوایی، یکی از ویژگی های شایع در مورد آسم و خس خس سینه، شناخته شده هستند.چربیهای تک و چندغیراشباع و مواد مغذی گیاهی موجود در روغن زیتون تنها برای سلامت پوست، مو و قلب انسان مفید نیستند و در حفظ سلامت ریه ها نیز نقش دارند. در حقیقت، روغن زیتون ممکن است به مبارزه با خطرات سلامت مرتبط با آلودگی هوا مانند افزایش فشار خون و اختلال در عملکرد رگ های خونی کمک کند. این عوامل می توانند تامین اکسیژن را کاهش دهند که قلب را وادار می کند سریع‌تر عمل پمپاژ را انجام داده و تنفس دشوارتر شود.دانشمندان بر این باورند که اسید الوئیک، یک ترکیب ضد التهاب موجود در روغن زیتون، ممکن است از عوامل تاثیرگذار در این زمینه باشد. روغن زیتون محصولی سالم است که عملکردی آنتی اکسیدانی را ارائه می کند. این روغن به مبارزه با آثار اولیه آلاینده ها، شامل التهاب و مولکول های مضر ناشی از آن، کمک می کند.قهوه نه تنها می تواند خلق و خو و سطوح انرژی شما را بهبود ببخشد، بلکه در تسکین علائم آسم نیز موثر عمل می کند. کافئین یک بازکننده برونش (برونکودیلاتور) ملایم است، اما با داروهای استنشاقی قابل مقایسه نیست. اگر قهوه صبحگاهی به بهبود تنفس شما کمک می کند، آثار آن دوام چندانی ندارد، از این رو امن‌ترین روش همواره استفاده از داروهای استنشاقی است.اسیدهای چرب امگا-۳ موجود در ماهی های چرب مانند سالمون به کاهش التهاب در ریه ها کمک می کنند و ممکن است در مبارزه با باکتری ها نیز نقش داشته باشند.چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان ها است و می تواند به آرامش بدن، کاهش التهاب، و روند بهتر و سریع بهبود بیماری کمک کند. کوئرستین یکی از آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز است که به عنوان یک آنتی هیستامین طبیعی عمل می کند. این به معنای آن است که کوئرستین ترشح هیستامین و دیگر مواد شیمیایی التهابی در بدن که می توانند موجب علائم آلرژی شوند را کاهش می دهد. همچنین، آب گرم به تسکین شرایط گلو و محافظت از ریه ها در برابر تحریک کمک می کند. تامین آب مورد نیاز بدن برای رقیق نگه داشتن مخاط و جریان راحت‌تر آن و کمک به پاکسازی مسیرهای هوایی اهمیت دارد.دانه های خوراکی به رغم اندازه کوچک خود، گزینه ای قدرتمند برای حفظ سلامت مطلوب ریه ها هستند. دانه های کدو تنبل، آفتابگردان، و کتان حاوی منیزیم هستند که یک ماده معدنی کلیدی برای افراد مبتلا به آسم محسوب می شود. منیزیم به شل شدن و آرامش عضلات در مسیرهای هوایی و کاهش التهاب کمک می کند، از این رو، تنفس راحت و بهتر صورت می گیرد.سبزیجات چلیپایی مانند بروکلی، جوانه های بروکسل، کیل، و گل کلم ممکن است به کاهش خطر سرطان ریه کمک کنند. اگرچه به پژوهش های بیشتر برای بررسی این ارتباط نیاز است اما مطالعه ای بزرک که در نشریه Journal of the National Cancer Institute منتشر شد، نشان داد زنانی که پنج وعده میوه و سبزیجات، از جمله سبزیجات چلیپایی، در هفته مصرف می کردند با خطر کمتر ابتلا به سرطان ریه مواجه بودند. سبزیجات چلیپایی سرشار از گلوکوزینولات ها، ترکیبات طبیعی هستند که نشان داده اند با غیرفعال کردن سلول های سرطانی و کاهش التهاب، پیشرفت برخی انواع سرطان، از جمله سرطان ریه، را کاهش می دهند.میوه ها و سبزیجات نارنجی رنگ مانند کدو تنبل، پرتقال، و پاپایا سرشار از آنتی اکسیدان های دوستدار ریه هستند که یکی از مهم‌ترین آنها ویتامین C است. این ویتامین به واسطه توانایی خود در مبارزه با عفونت ها و التهاب شناخته شده است و مطالعه ای که در نشریه Allergy, Asthma & Clinical Immunology منتشر شد، نشان داد که ممکن است نقش مهمی در کاهش تکرر علائم آسم مرتبط با ورزش به میزان ۵۲ درصد داشته باشد. البته به خاطر داشته باشید که باید انواع مختلف میوه ها و سبزیجات را مصرف کنید تا آنتی اکسیدان های مختلف را به میزان کافی دریافت کنید.سیر از خواص ضد التهاب برخوردار است و آسیب ناشی از فعالیت رادیکال های آزاد را کاهش می دهد. مطالعه ای که در نشریه Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention منتشر شد، نشان داد افرادی که سیر خام مصرف می کردند، نسبت به آنهایی که این کار را انجام نمی دادند، احتمال کمتری داشت به سرطان ریه مبتلا شوند. همچنین، افراد سیگاری که سیر خام مصرف می کردند، در مقایسه با آنهایی که این کار را انجام نمی دادند با ۴۰ درصد خطر کمتر برای ابتلا به سرطان ریه مواجه بودند. البته این به معنای آن نیست که می توانید مصرف سیر خام را جایگزینی برای ترک سیگار بدانید. اگر سیگار می کشید، ترک این عادت مضر بهترین اقدام برای محافظت از سلامت خود است.غلات کامل مانند گندم کامل، کینوآ، و برنج قهوه ای سرشار از فیبر و جایگزینی سالم برای غلات پالایش شده هستند. یک رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات های ساده، مانند نان یا پاستای سفید، ممکن است تولید دی اکسید کربن شما را افزایش داده و استرس بیشتری را به ریه ها وارد کند که می تواند تنفس را دشوارتر سازد.مغزهای خوراکی می توانند ویتامین E را در اختیار بدن شما قرار دهند که یک آنتی اکسیدان است و به کاهش التهاب کمک کرده، سیستم ایمنی را تقویت کرده و سلامت گلبول های قرمز را افزایش می دهد که اکسیژن بیشتری را در بدن به گردش در می آورد. تامین پایدار اکسیژن از انقباض رگ های خونی در ریه ها پیشگیری کرده و به تنفس بهتر کمک می کند.