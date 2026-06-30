مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در سه شهر تهران، قم و مشهد مقدس برگزار می‌شود و جمع بزرگی از مردم استان اصفهان آماده حضور در این آیین تاریخی هستند. این راهنما به شما کمک می‌کند بر اساس شرایط خود، بهترین انتخاب را داشته باشید و سفری ایمن و منظم را تجربه کنید.

اصفهان امروز - ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵​ ( این مطلب به روز می‌شود)

توجه مهم: همه اطلاعات این راهنما بر پایه اعلام رسمی ستادهای برگزاری آیین تشییع رهبر انقلاب تا زمان انتشار است. زمان‌ها، مسیرها و ظرفیت‌ها ممکن است تغییر کند. پیش از حرکت، حتماً آخرین اطلاعیه‌ها را از سامانه ملی ۹۹۹۲ برای همراه اول یا ۰۹۱۲۹۹۹۲ برای ایرانسل و رایتل و سایر منابع رسمی هم پیگیری کنید.

۱. کدام شهر برویم؟ راهنمای انتخاب

نخستین و مهم‌ترین تصمیم شما این است که در کدام‌یک از سه مراسم شرکت کنید. ستاد استان اصفهان توصیه کرده زائران فقط در یکی از سه مراسم تهران، قم یا مشهد حضور یابند و از حضور در چند شهر یا توقف طولانی خودداری کنند.

تهران ۱۳ تا ۱۵ تیر وداع، نماز و تشییع اصلی حضور در مراسم اصلی و پرجمعیت قم ۱۶ تیر نماز باشکوه در جمکران نزدیک‌تر به اصفهان، ازدحام کمتر مشهد ۱۸ تیر تشییع و تدفین نهایی حضور در زمان تدفین، کنار حرم

سه نکته کلیدی برای انتخاب

فاصله: قم نزدیک‌ترین مقصد به اصفهان است و مشهد دورترین؛ این روی هزینه، زمان و خستگی سفر اثر مستقیم دارد.

ازدحام: مراسم تهران بزرگ‌ترین است (برآورد ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر). اگر توان جسمی محدودی دارید، قم یا مشهد آرام‌تر است.

هدف: تدفین نهایی در مشهد و در جوار حرم امام رضا(ع) انجام می‌شود؛ اگر می‌خواهید در لحظه تدفین حاضر باشید، مشهد را انتخاب کنید.

توصیه ویژه: مقامات رسمی و اورژانس کشور به‌طور جدی توصیه کرده‌اند سالمندان، بیماران، بانوان باردار و خانواده‌های دارای کودک خردسال در مراسم بزرگداشت شهر اصفهان شرکت کنند و از حضور در ازدحام مراکز اصلی خودداری نمایند. در صورت حضور، حتماً داروهای ضروری همراه داشته باشند.

۲. تقویم کامل مراسم برنامه رسمی مراسم در سه شهر و روزهای تعطیل برای تسهیل حضور مردم، به این ترتیب اعلام شده است. موضوع محل تعطیلی ۱۲ تیر جمعه ادای احترام سران و مهمانان خارجی تهران — ۱۳ تیر شنبه آغاز وداع مردمی (از ۶ صبح) تهران تهران ۱۴ تیر یکشنبه نماز بر پیکر (۶ صبح، مصلی) تهران تهران ۱۵ تیر دوشنبه تشییع اصلی تهران سراسری ۱۶ تیر سه‌شنبه نماز در مسجد جمکران قم قم ۱۸ تیر پنجشنبه تشییع و تدفین در حرم مشهد خراسان نکته: روز ۱۷ تیر پیکر مطهر برای مراسم در شهرهای مقدس عراق منتقل می‌شود؛ این بخش مربوط به هیئت رسمی است و برای زائران عادی برنامه‌ریزی نشده است. ۳. سفر از اصفهان؛ راه‌ها، بلیط و هزینه اصفهان در مرکز کشور قرار دارد و پلیس راه استان پیش‌بینی کرده در این ایام، محورهای شرقی و شمالی شاهد اوج سفر به سمت سه مقصد خواهند بود. در ادامه گزینه‌های سفر و نکات مهم هر کدام آمده است. گزینه‌های سفر و قیمت تقریبی قیمت‌ها و ظرفیت‌ها بر اساس بررسی در زمان تهیه این راهنماست و به‌سرعت تغییر می‌کند. حتماً پیش از تصمیم، در اپ‌های فروش بلیط بررسی کنید.

اصفهان به تهران

اتوبوس VIP حدود ۵.۵ ساعت ۶۵۰ تا ۷۱۰ هزار تومان بیش از ۱۷۰ سرویس روزانه از پایانه‌های صفه، کاوه و جی سواری دربستی (اکو) حدود ۴.۵ ساعت حدود ۳.۸ میلیون تومان درب‌منزل تا درب‌منزل سواری دربستی (VIP) حدود ۴.۵ ساعت ۵ تا ۷.۵ میلیون تومان راحت‌تر، گران‌تر قطار حدود ۸ ساعت ظرفیت تکمیل در روزهای مراسم پر است؛ زود اقدام کنید

اصفهان به مشهد

اتوبوس حدود ۱۵ ساعت ظرفیت محدود از قابلیت «موجود شد رزرو کن» اپ‌ها استفاده کنید سواری دربستی (اکو) حدود ۱۲ ساعت حدود ۱۲.۴ میلیون تومان مسیر طولانی، چند راننده توصیه می‌شود سواری دربستی (VIP) حدود ۱۲ ساعت حدود ۱۹ میلیون تومان — قطار — برقرار نیست برای روزهای مراسم قطار تعریف نشده است