هر آنچه پیش از سفر به تهران، قم یا مشهد باید بدانید

راهنمای کامل زائران اصفهانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در سه شهر تهران، قم و مشهد مقدس برگزار می‌شود و جمع بزرگی از مردم استان اصفهان آماده حضور در این آیین تاریخی هستند. این راهنما به شما کمک می‌کند بر اساس شرایط خود، بهترین انتخاب را داشته باشید و سفری ایمن و منظم را تجربه کنید.

راهنمای کامل زائران اصفهانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
فهرست

اصفهان امروز - ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵​ ( این مطلب به روز می‌شود)

توجه مهم: همه اطلاعات این راهنما بر پایه اعلام رسمی ستادهای برگزاری آیین تشییع رهبر انقلاب تا زمان انتشار است. زمان‌ها، مسیرها و ظرفیت‌ها ممکن است تغییر کند. پیش از حرکت، حتماً آخرین اطلاعیه‌ها را از سامانه ملی ۹۹۹۲ برای همراه اول یا ۰۹۱۲۹۹۹۲ برای ایرانسل و رایتل  و سایر منابع رسمی هم پیگیری کنید.

۱. کدام شهر برویم؟ راهنمای انتخاب

نخستین و مهم‌ترین تصمیم شما این است که در کدام‌یک از سه مراسم شرکت کنید. ستاد استان اصفهان توصیه کرده زائران فقط در یکی از سه مراسم تهران، قم یا مشهد حضور یابند و از حضور در چند شهر یا توقف طولانی خودداری کنند.

تهران

۱۳ تا ۱۵ تیر

وداع، نماز و تشییع اصلی

حضور در مراسم اصلی و پرجمعیت

قم

۱۶ تیر

نماز باشکوه در جمکران

نزدیک‌تر به اصفهان، ازدحام کمتر

مشهد

۱۸ تیر

تشییع و تدفین نهایی

حضور در زمان تدفین، کنار حرم
 

 سه نکته کلیدی برای انتخاب

  • فاصله: قم نزدیک‌ترین مقصد به اصفهان است و مشهد دورترین؛ این روی هزینه، زمان و خستگی سفر اثر مستقیم دارد.

  • ازدحام: مراسم تهران بزرگ‌ترین است (برآورد ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر). اگر توان جسمی محدودی دارید، قم یا مشهد آرام‌تر است.

  • هدف: تدفین نهایی در مشهد و در جوار حرم امام رضا(ع) انجام می‌شود؛ اگر می‌خواهید در لحظه تدفین حاضر باشید، مشهد را انتخاب کنید.

توصیه ویژه: مقامات رسمی و اورژانس کشور به‌طور جدی توصیه کرده‌اند سالمندان، بیماران، بانوان باردار و خانواده‌های دارای کودک خردسال در مراسم بزرگداشت شهر اصفهان شرکت کنند و از حضور در ازدحام مراکز اصلی خودداری نمایند. در صورت حضور، حتماً داروهای ضروری همراه داشته باشند.

۲. تقویم کامل مراسم

برنامه رسمی مراسم در سه شهر و روزهای تعطیل برای تسهیل حضور مردم، به این ترتیب اعلام شده است.

    موضوع محل تعطیلی

۱۲ تیر

جمعه

ادای احترام سران و مهمانان خارجی

تهران

۱۳ تیر

شنبه

آغاز وداع مردمی (از ۶ صبح)

تهران

تهران

۱۴ تیر

یکشنبه

نماز بر پیکر (۶ صبح، مصلی)

تهران

تهران

۱۵ تیر

دوشنبه

تشییع اصلی

تهران

سراسری

۱۶ تیر

سه‌شنبه

نماز در مسجد جمکران

قم

قم

۱۸ تیر

پنجشنبه

تشییع و تدفین در حرم

مشهد

خراسان
 

نکته: روز ۱۷ تیر پیکر مطهر برای مراسم در شهرهای مقدس عراق منتقل می‌شود؛ این بخش مربوط به هیئت رسمی است و برای زائران عادی برنامه‌ریزی نشده است.

۳. سفر از اصفهان؛ راه‌ها، بلیط و هزینه

اصفهان در مرکز کشور قرار دارد و پلیس راه استان پیش‌بینی کرده در این ایام، محورهای شرقی و شمالی شاهد اوج سفر به سمت سه مقصد خواهند بود. در ادامه گزینه‌های سفر و نکات مهم هر کدام آمده است.

 

گزینه‌های سفر و قیمت تقریبی

قیمت‌ها و ظرفیت‌ها بر اساس بررسی در زمان تهیه این راهنماست و به‌سرعت تغییر می‌کند. حتماً پیش از تصمیم، در اپ‌های فروش بلیط بررسی کنید.

 

اصفهان به تهران

اتوبوس VIP

حدود ۵.۵ ساعت

۶۵۰ تا ۷۱۰ هزار تومان

بیش از ۱۷۰ سرویس روزانه از پایانه‌های صفه، کاوه و جی

سواری دربستی (اکو)

حدود ۴.۵ ساعت

حدود ۳.۸ میلیون تومان

درب‌منزل تا درب‌منزل

سواری دربستی (VIP)

حدود ۴.۵ ساعت

۵ تا ۷.۵ میلیون تومان

راحت‌تر، گران‌تر

قطار

حدود ۸ ساعت

ظرفیت تکمیل

در روزهای مراسم پر است؛ زود اقدام کنید
 

 اصفهان به مشهد

اتوبوس

حدود ۱۵ ساعت

ظرفیت محدود

از قابلیت «موجود شد رزرو کن» اپ‌ها استفاده کنید

سواری دربستی (اکو)

حدود ۱۲ ساعت

حدود ۱۲.۴ میلیون تومان

مسیر طولانی، چند راننده توصیه می‌شود

سواری دربستی (VIP)

حدود ۱۲ ساعت

حدود ۱۹ میلیون تومان

قطار

برقرار نیست

برای روزهای مراسم قطار تعریف نشده است

اپ‌های خرید بلیط: برای بررسی لحظه‌ای قیمت و ظرفیت اتوبوس، قطار، سواری و هواپیما می‌توانید از اپ‌های مستربلیط، علی‌بابا، اسنپ‌تریپ و مشابه استفاده کنید. قابلیت «موجود شد خبرم کن» این اپ‌ها در روزهای پرتقاضا بسیار کمک‌کننده است.

نکات مهم سفر از اصفهان

ثبت‌نام کاروانی (توصیه‌شده)

  • ثبت‌نام اعزام کاروانی به تهران از ۹ تیر از طریق پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج استان آغاز شده است.
  • ثبت‌نام اسکان در تهران از طریق لینک اعلامی در پیام‌رسان بله انجام می‌شود.
  • اعزام به قم و مشهد به‌صورت مردمی و خودجوش خواهد بود.
  • حضور کاروانی، هم برنامه‌ریزی اسکان را دقیق‌تر می‌کند و هم ورود و خروج منظم‌تری دارید.

اگر با خودروی شخصی می‌روید

  • پلیس راه: رعایت فاصله طولی، کمربند ایمنی و سرعت مطمئنه. چند تصادف اخیر ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی بوده، پس پیش از حرکت استراحت کافی داشته باشید.

  • فرهنگ «نذر سفر»: اگر در خودرو ظرفیت خالی دارید، می‌توانید زائران دیگر را همراه کنید.
  • هنگام رسیدن، موقعیت پارک خودرو را حتماً در موبایل ذخیره کنید تا هنگام بازگشت سرگردان نشوید.

هشدار زمان بازگشت: ستاد اصفهان اعلام کرده افرادی که در مراسم تهران شرکت می‌کنند، ممکن است ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از پایان مراسم برای خروج از پایتخت معطل شوند. این را در برنامه‌ریزی و همراه‌داشتن وسایل در نظر بگیرید.

۴. راهنمای شهر تهران، مصلی امام خمینی(ره) | ۱۳ تا ۱۵ تیر

اسکان زائران اصفهانی

نکته اختصاصی اصفهان: بر اساس نقشه پهنه‌بندی رسمی، زائران استان اصفهان به منطقه ۲ شهرداری تهران هدایت می‌شوند. اسکان، راهنمایی و خدمات شما در این منطقه متمرکز است و بهتر است از همان مبدأ ورود، مسیر خود را به سمت مراسم ادامه دهید.

به‌روز رسانی: ظرفیت ۱۵۰ هزار نفری اصفهان: «شهردار منطقه ۲ تهران اعلام کرده ظرفیت اسکان ۱۵۰ هزار زائر اصفهانی در مدارس، مساجد، سوله‌های ورزشی و مراکز دانشگاهی این منطقه فراهم شده است.» 
 پویش اسکان اصفهانی‌های مقیم تهران: «استانداری اصفهان پویش مردمی اسکان راه‌اندازی کرده تا اصفهانی‌های مقیم تهران میزبان زائران شوند؛ سامانه‌ای برای اتصال داوطلبان میزبانی و متقاضیان اسکان طراحی شده است.»

ظرفیت اسکان تهران بسیار گسترده است: حدود ۴۰۰۰ ساختمان، نزدیک به ۸۰ زائرشهر در فرهنگسراها و بوستان‌ها، و اسکان ویژه بانوان برای ۲۰۰ هزار نفر. مساجد، مدارس، حسینیه‌ها و ورزشگاه‌ها نیز آماده شده‌اند.

isfahantashiee

زمان‌بندی و نکات اسکان

  • اسکان از جمعه ۱۲ تیر آغاز می‌شود؛ اولویت با روز شنبه است.
  • اگر مهمان اقوام هستید، توصیه شده چهارشنبه یا پنجشنبه حرکت کنید تا از ترافیک کاسته شود.
  • اسکان در ادارات و دستگاه‌های دولتی باید تا پایان دوشنبه ۱۵ تیر تخلیه شود؛ مدارس و ورزشگاه‌ها این محدودیت را ندارند.

مسیر و محدوده مراسم

  • مراسم تشییع روز دوشنبه ۱۵ تیر در قالب یک «محدوده» گسترده (نه یک خیابان) برگزار می‌شود.
  • محور اصلی تشییع شامل خیابان دماوند، میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری است و در ادامه بزرگراه اشرفی اصفهانی، آیت‌الله سعیدی و خیابان کارگر (حد فاصل میدان حر تا بزرگراه شهید حکیم) تا بزرگراه آزادگان امتداد می‌یابد. این یک «محدوده» گسترده است، نه یک خیابان؛ بنابراین در چندین معبر موازی هم جمعیت و خدمات مستقر خواهد بود.

مهم: تا شعاع حدود ۱.۵ کیلومتری مرکز مصلی، هیچ خودرویی تردد نمی‌کند. باید آماده باشید حداقل ۱.۵ تا ۲ کیلومتر (و طبق اعلام ستاد اصفهان، گاه تا ۵ تا ۱۰ کیلومتر در مسیر مراسم) پیاده‌روی کنید.

حمل‌ونقل و پارکینگ

  • مترو و اتوبوس در ایام مراسم ۲۴ ساعته و رایگان است. بیشتر زائران با مترو جابه‌جا می‌شوند.
  • بیش از ۱.۲ میلیون فضای پارک در ۱۴ ورودی تهران، بزرگراه‌ها و پارکینگ‌ها فراهم شده است.
  • اتوبوس‌های بین‌شهری و کاروان‌ها می‌توانند مستقیم به محل اسکان برسند.
  • اگر فقط قصد عبور از تهران را دارید، از جمعه ساعت ۲۲ از بزرگراه غدیر (شرق به غرب) استفاده کنید تا وارد ترافیک نشوید.

نزدیک‌ترین ایستگاه‌های مترو به مراسم 

 

به روز رسانی: ایستگاه‌های مترو مصلی امام خمینی(ره)، شهید بهشتی و میرزای شیرازی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. برای رسیدن به محدوده مراسم از ایستگاه‌های جایگزینی که در ادامه آمده استفاده کنید. سایر خطوط و ایستگاه‌های مترو فعال خواهند بود و فاصله حرکت قطارها حدود ۱۰ دقیقه و خدمات‌رسانی ۲۴ ساعته است.

 
  • اگر با مترو به محدوده مراسم می‌روید، این ایستگاه‌ها بهترین گزینه‌اند:
  • خط ۴ مترو: ایستگاه‌های شهید حقانی، شهید قدوسی و میدان شهدا.
  • خط ۶ مترو: ایستگاه‌های امام حسین(ع)، سرباز، بهار شیراز، هفت تیر و ولیعصر.
  • همچنین خطوط اتوبوس تندرو (BRT) به‌صورت ۲۴ ساعته فعال‌اند و زائران را به محدوده مراسم می‌رسانند. تنها در روز تشییع، فعالیت خط یک BRT متناسب با محدودیت‌های ترافیکی تغییر می‌کند.

ابزارهای دیجیتال تهران

  • مسیریاب «نشان»: نمایش محدودیت‌ها و مسیرهای جایگزین.
  • سایت پلیس راهور: rahvar120.ir برای پارکینگ‌ها و محدودیت‌ها؛ تلفن ۱۲۰ شبانه‌روزی.
  • ربات مترو در پیام‌رسان بله: ble.ir/metro_tehranbot برای وضعیت ایستگاه‌ها و مسیریابی.

mosallaguideinfo

۵. راهنمای شهر قم ، مسجد مقدس جمکران | ۱۶ تیر

برنامه اصلی روز ۱۶ تیر در قم، اقامه یک نماز باشکوه بر پیکر مطهر در مسجد مقدس جمکران به امامت یکی از مراجع عظام تقلید است. وسعت مسجد جمکران، فاصله آن تا حرم حضرت معصومه(س) و فضاهای باز پیرامون، امکان حضور اجتماع بزرگ مردمی را فراهم کرده است.

چرا قم برای بسیاری از اصفهانی‌ها گزینه مناسبی است؟ نزدیک‌ترین مقصد به اصفهان است، رفت‌وبرگشت در یک روز ممکن است، و ازدحام آن نسبت به تهران کمتر برآورد می‌شود.
نکات مهم قم
  • از خودروی شخصی در شهر استفاده نکنید؛ مقامات از همه زائران سه شهر خواسته‌اند از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.
  • خودروها در پارکینگ‌های ورودی شهر (با ظرفیت بالا) مستقر می‌شوند و سپس با حمل‌ونقل عمومی به محل مراسم می‌روید.
  • پس از نماز، در صورت فراهم بودن شرایط، مراسم تشییع نیز در قم برگزار می‌شود؛ اما برنامه محوری این روز، نماز جمکران است.
  • مردم قم خواسته‌اند پارکینگ‌ها و حسینیه‌های خود را در اختیار زائران بگذارند؛ از ظرفیت‌های مردمی بهره بگیرید.

 

۶. راهنمای شهر مشهد، حرم مطهر امام رضا(ع) | ۱۸ تیر

مراسم وداع و تشییع نهایی روز ۱۸ تیر در مشهد برگزار می‌شود و پیکر مطهر در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) به خاک سپرده می‌شود. محل وداع، ضلع غربی تقاطع چهارسطحی آزادگان و در محدوده بزرگراه حضرت سیدالشهدا است که حدود ۲۰۰ هکتار اراضی برای آن آماده شده است.

مهم: مردم ۱۸ تیر در محل وداع (محدوده بزرگراه سیدالشهدا) حاضر می‌شوند و سپس پیکر به محل تدفین در حرم منتقل می‌شود. مراسم تدفین یک آیین محدود است و نقطه‌ای از حرم انتخاب شده که در آینده زیارت برای بانوان و آقایان به‌راحتی ممکن باشد.
نکات مهم مشهد
  • بزرگراه سیدالشهدا از پیش از مراسم مسدود است؛ از مسیرهای جایگزین استفاده کنید. میدان آزادگان به‌جز مسیر منتهی به این بزرگراه، باز است.
  • مشهد دورترین مقصد از اصفهان است (حدود ۱۲ تا ۱۵ ساعت با خودرو)؛ برای سفر طولانی، چند راننده و استراحت کافی ضروری است.
  • قطار اصفهان به مشهد برای روزهای مراسم تعریف نشده و اتوبوس‌ها ظرفیت محدودی دارند؛ زود اقدام کنید یا از قابلیت رزرو خودکار اپ‌ها استفاده کنید.
  • از خودروی شخصی در شهر استفاده نکنید و از حمل‌ونقل عمومی و پارکینگ‌های ورودی بهره بگیرید.

 

۷. بهداشت، ایمنی و گرما (هر سه شهر)

هشدار آب و گرما: مسئولان، تأمین آب و یخ را حیاتی‌ترین موضوع این مراسم دانسته‌اند. حتماً بیش از آنچه فکر می‌کنید آب همراه ببرید و در ساعات خنک صبح حرکت کنید. به‌دلیل انسداد مسیرهای ورودی از روز جمعه، ممکن است دسترسی به آب در برخی نقاط محدود باشد.

این بخش برای هر سه شهر مشترک است. با توجه به گرمای هوا و ازدحام میلیونی، رعایت این نکات برای حفظ سلامت شما حیاتی است. اورژانس کشور تأکید کرده با ذهنیت حضور در رویدادی مشابه پیاده‌روی اربعین آماده شوید.

پیشگیری از گرمازدگی

  • در ساعات خنک‌تر روز (صبح زود) در مراسم حاضر شوید.
  • کلاه لبه‌دار، چتر یا آفتابگیر، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب همراه داشته باشید.
  • آب کافی بنوشید؛ خوراکی‌های ضد گرما مانند خاکشیر و لیموترش کمک‌کننده است.
  • لباس خنک، نخی و روشن بپوشید.

نکات ایمنی در ازدحام

  • از اصرار برای نزدیک‌شدن به پیکر یا خودروی حامل آن خودداری کنید؛ تجربه نشان داده ازدحام بیش از حد خطرناک است.
  • «مسیر سبز امدادی» را باز نگه دارید و آن را اشغال نکنید؛ این مسیر برای نجات جان افراد حیاتی است.
  • سالمندان و بیماران در مرکز اصلی مراسم حاضر نشوند؛ برای آنان شبستان خانوادگی با دید مناسب پیش‌بینی شده است.
  • کودکان را در مسیر حرکت و وداع همراه نیاورید.

بهداشت

  • محلول ضدعفونی دست و دستمال مرطوب همراه داشته باشید؛ با وجود سرویس‌های بهداشتی فراوان، در ازدحام ممکن است محدودیت باشد.
  • اسپری ضدحشرات به‌ویژه برای اسکان شبانه در چادر مفید است.
  • داروهای شخصی و ضروری خود را حتماً همراه بیاورید.

 

پوشش بیمه: همه شرکت‌کنندگان در مراسم تهران، قم و مشهد تحت پوشش بیمه‌ای ۷ شرکت بزرگ بیمه کشور هستند. این پوشش از زمان خروج از منزل تا بازگشت معتبر است.
 

۸. چه چیزهایی همراه ببریم؟

 

بر اساس اطلاعیه رسمی قرارگاه برگزاری و توصیه‌های ستاد اصفهان، فهرست زیر را پیش از سفر آماده کنید. چون پیاده‌روی طولانی در پیش است، وسایل را در یک کوله‌پشتی سبک بچینید.

در برابر گرما

کلاه لبه‌دار، چتر/آفتابگیر، عینک آفتابی، کرم ضدآفتاب، بطری آب

خوراکی

جیره خشک، نان، خاکشیر و لیموترش (ضد گرما)

بهداشت

محلول ضدعفونی دست، دستمال مرطوب، اسپری ضدحشرات

دارو

داروهای شخصی، داروی ضدتهوع، جعبه کمک‌های اولیه ساده

اسکان

پتوی سبک، ظرف آب

مدارک

کارت شناسایی، شماره تماس بستگان نزدیک، شارژر و پاوربانک
 
 

یادآوری: امکان ورود ساک، کوله‌پشتی یا اقلام حجیم به داخل مصلی تهران وجود ندارد. وسایل را در خودرو یا بخش امانت زائرشهرها تحویل دهید، سپس وارد شوید. 

 

۹. شماره‌ها و منابع رسمی

 

برای آخرین اطلاعات و در صورت بروز هر مشکل، از این منابع رسمی استفاده کنید. توصیه می‌شود این صفحه را ذخیره کنید یا اسکرین‌شات بگیرید.

منبع شماره/نشانی کاربرد

سامانه ملی پاسخگویی

۹۹۹۲ (همراه اول) / ۰۹۱۲۹۹۹۲

پاسخ به همه سوالات درباره مراسم

سامانه‌های استانی اصفهان

۴۰۳۰ و ۱۳۷

راهنمایی زائران

پلیس راهور (تردد)

۱۲۰ / rahvar120.ir

محدودیت‌ها، پارکینگ، مسیر

کانال رسمی ستاد

بله: Badraghe_Agha@

اطلاعیه‌های رسمی

ربات مترو تهران

بله: ble.ir/metro_tehranbot

وضعیت ایستگاه و مسیریابی

مسیریاب نشان

اپ «نشان»

مسیر جایگزین و محدودیت‌ها

اپ‌های بلیط

مستربلیط، علی‌بابا، اسنپ‌تریپ

رزرو اتوبوس، قطار، سواری

نکته پایانی: همراهی و رعایت نوبت، کمک می‌کند تعداد بیشتری از هم‌استانی‌های شما بتوانند در این آیین حاضر شوند.

نرم‌افزار «زائر قائد» برای تسهیل خدمت‌رسانی به زائران راه‌اندازی شده است.​

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