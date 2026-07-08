پس از شنیدهشدن صدای انفجار در چند نقطه کشور
ماجرای شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان اصفهان بامداد امروز چه بود؟
بامداد پنجشنبه ۱۸ تیر، صدای جنگندهها بر فراز اصفهان شنیده شد که به گفته منابع رسمی متعلق به نیروهای مسلح ایران بود؛ در همان ساعات، پرتابههای دشمن پایگاهی نظامی در بوشهر را هدف گرفت و برق چابهار قطع شد.
بامداد امروز پنجشنبه، هجدهم تیرماه، برخی شهروندان اصفهان صدای پرواز جتهای جنگنده را بر فراز شهر شنیدند. به گزارش خبرگزاری مهر که ساعت ۰۰:۲۷ بامداد منتشر شد، صدای جنگندهها در آسمان اصفهان شنیده شده و بررسیهای اولیه نشان میدهد این پرواز متعلق به نیروهای مسلح خودی ایران بوده، نه هواپیمای دشمن. خبرآنلاین نیز دقایقی بعد، ساعت ۰۰:۳۲، همین گزارش را با عنوان «ماجرای پرواز جنگنده بر فراز اصفهان چیست؟» بازنشر کرد؛ روایتی که تا این لحظه به همین توضیح رسمی بسنده کرده و جزئیات بیشتری از مقصد یا مأموریت این پرواز منتشر نشده است.
همزمان با این ماجرا در آسمان اصفهان، در نقاط دیگری از کشور نیز شب پرحادثهای در جریان بود. در سیستان و بلوچستان، ساعتی پیش از نیمهشب، حملات دشمن به شهرستانهای چابهار و کنارک به شبکه برق منطقه آسیب زد و سه خط انتقال برق چابهار از مدار خارج شد. ایرنا در گزارشی که ساعت ۰۰:۳۲ منتشر کرد نوشت مدیرعامل شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان اعلام کرده بلافاصله پس از حادثه تیمهای عملیاتی به محل اعزام شدند و دو خط از سه خط آسیبدیده تاکنون ترمیم و وارد مدار شده است؛ ترمیم خط سوم نیز در حال انجام است و پیشبینی میشود تا ساعاتی دیگر برقرسانی به شرایط عادی بازگردد.
خبر تازهتر از بوشهر رسید. معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر بامداد پنجشنبه به ایرنا گفت دقایقی پیش از این گفتوگو، پایگاهی نظامی در جنوب شهر بوشهر مورد اصابت دو پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته است. این گزارش که ساعت ۰۰:۴۵ منتشر شد، تأکید کرد تاکنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده. او همچنین از شهروندان خواست در جریان این حوادث و پس از آن از نزدیکشدن به محل انفجارها خودداری کنند و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
مجموع این سه گزارش که در کمتر از یک ساعت از سه استان مختلف مخابره شد، نشان میدهد نیروهای مسلح در چند نقطه همزمان در حال رصد و واکنش به تحرکات هواییاند. تا این لحظه هیچ منبع رسمی گزارشی از حادثه یا آسیب در داخل شهر اصفهان اعلام نکرده است. اصفهان امروز روند این خبر را در ساعات آینده پیگیری و بهروزرسانی میکند.