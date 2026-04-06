هشدار مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران «اِی ال اس» به سازمان جهانی بهداشت:
قطع برق، جان بیماران ALS را به خطر میاندازد
مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران «اِی ال اس» ( ALS) و نوروپاتی با هشدار به سازمان جهانی بهداشت (WHO) نسبت به پیامدهای انسانی هرگونه حمله به زیرساختهای انرژی و قطع برق، اعلام کرد: بیماران مبتلا به ALS که برای ادامه حیات به دستگاههای تنفسی برقی وابسته هستند در صورت قطع برق با خطر خفگی و از دست دادن جان خود مواجه میشوند.
جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تهدید حمله به زیرساخت ها، توجه به وضعیت گروههای آسیبپذیر جامعه از جمله بیماران خاص را بیش از گذشته مورد نظر قرار داده است.
در این میان، بیماران مبتلا به بیماریهای نادر و وابسته به تجهیزات پزشکی از جمله مبتلایان به ALS از جمله افرادی هستند که در صورت بروز اختلال در خدمات حیاتی مانند تأمین برق با خطرات جدی روبهرو میشوند.
در همین راستا، مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران «اِی ال اس» ( ALS) و نوروپاتی نسبت به پیامدهای قطع برق برای این بیماران به سازمان جهانی بهداشت هشدار داد و در گفتگو با ایرنا تأکید کرد: بسیاری از مبتلایان در مراحل پیشرفته بیماری برای ادامه حیات به دستگاههای تنفسی وابسته هستند و این موضوع میتواند در صورت اختلال در تأمین انرژی، جان آنان را تهدید کند و اگر چنین شود جزو جنایات جنگی است و آن را محکوم می کنیم.
بیماری ALS از جمله بیماریهای نادر و پیشرونده عصبی است که بهتدریج توان حرکتی، تکلم و حتی تنفس بیماران را تحت تأثیر قرار میدهد و در مراحل پیشرفته این بیماری، بیماران ناچارند برای ادامه حیات به دستگاههای پزشکی وابسته باشند؛ دستگاههایی که اغلب با برق کار میکنند اما در چنین شرایط بحرانی وجنگ وتهدید دشمن متخاصم، تأمین پایدار برق، دسترسی به دارو و فراهم بودن تجهیزات توانبخشی به یکی از دغدغههای جدی بیماران و خانوادههای آنان تبدیل شده است.
محمد زارعان ضمن تشریح وضعیت این بیماران اظهار داشت: در مراحل پیشرفته این بیماری، بیمار بهطور کامل به تخت وابسته میشود و در بسیاری از موارد نیاز به لوله تغذیه معده (پگ) پیدا میکند و در چنین شرایطی، ادامه حیات بیمار به دستگاههای تنفسی از جمله اکسیژنساز، ونتیلاتور، بایپپ و سیپپ وابسته است.
وی افزود: این تجهیزات بهطور کامل با برق کار میکنند و هرگونه اختلال در تأمین برق میتواند روند تنفس بیمار را با مشکل جدی مواجه کند.
زارعان نسبت به فشار روحی ایجاد شده بر خانوادههای بیماران ابراز نگرانی کرد و گفت: تحولات اخیر و احتمال اختلال در زیرساختهای انرژی، خانوادههای بیماران را دچار اضطراب و نگرانی کرده چرا که حیات بیمار به طور کاملا به پایداری برق وابسته است.
مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران «اِی ال اس» ( ALS) و نوروپاتی تاکید کرد: هرگونه اقدام یا شرایطی که منجر به ایجاد اختلال گسترده در تأمین برق شود، پیامدهای انسانی سنگینی برای بیماران ALS به همراه خواهد داشت و لازم است در برنامهریزیها و ملاحظات مدیریت بحران، این بیماران بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرند.
آمادگی کامل مراکز درمانی استان اصفهان
در همین حال، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با اشاره به شرایط کنونی کشور از آمادگی کامل مراکز درمانی استان و تکمیل بودن ذخایر دارویی و تجهیزاتی خبر داد.
پژمان عقدک ضمن اشاره به برگزاری جلسات مستمر مدیریت بحران در سال جاری اظهار داشت: بیمارستانهای استان در آمادگی کامل برای پذیرش مصدومان احتمالی قرار دارند و در حال حاضر هیچ کمبودی از نظر تجهیزات یا نیروی انسانی مشاهده نمیشود.
وی افزود: شرایط به گونهای است که بیمارستانها و کادر درمان آمادگی کامل دارند و دارو به میزان کافی در بخشهای بستری و اورژانس فراهم است. همچنین سرم، تجهیزات و تمامی ملزومات مورد نیاز برای ارائه خدمات اورژانسی تأمین شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به وضعیت کادر درمان نیز گفت: سطح آمادگی اعضای هیئت علمی در بیمارستانهای دانشگاهی مطلوب است و از نظر نیروی متخصص، پرستاران و سایر کادر درمانی مشکلی برای ارائه خدمات در بیمارستانهای دولتی وجود ندارد، همچنین از نظر منابع دارویی و تجهیزاتی نیز چالشی در استان مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: سطحبندی بیمارستانها نیز انجام شده و مشخص است هر مرکز درمانی برای چه نوع خدماتی آمادگی بیشتری دارد.
عقدک از مردم خواست در شرایط کنونی بیش از هر چیز به حفظ آرامش روانی خود و خانوادههایشان توجه داشته باشند.
وی تأکید کرد: مهمترین نکته در چنین شرایطی پرهیز از سردرگمی در میان اخبار پراکنده و منابع نامشخص است.