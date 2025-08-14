از حرم تا حرم

آیین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از حرم زینبیه(س) تا امامزاده شاه کرم(ع) اصفهان طبق آیین هر سال امامزاده شاه کرم اصفهان صبح پنجشنبه ۲۳ مرداد همزمان با روز اربعین، میزبان پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی شد.

آیین مذهبی بیعت با اهل‌ بیت‌ عصمت و طهارت(ع) بعد از اذان صبح و همانند سال‌های قبل از نقاط گوناگون شهر اصفهان و به‌ویژه محله زینبیه و میدان لاله در مسیر بزرگراه فرودگاه به سمت امامزاده شا‌ه‌کرم(ع) آغاز شد و مردم ولایتمدار اصفهان در این مسیر گام برداشتند. در طول مسیر پیاده‌روی، مواکب مردمی متعددی در حال خدمت‌رسانی به عزاداران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و زائران آستان مقدس حضرت جعفربن‌ الرضا(ع) هستند. این آیین همانند سال‌های گذشته از صبح تا عصر روز اربعین ادامه دارد. عاشقان حسینی مسیر آستان مقدس حضرت زینب(س) زینبیه اصفهان تا آستان مقدس امامزاده جعفرابن‌الرضا (شاه‌کرم) را پیاده طی می‌کنند و در طول این رویداد از پذیرایی در موکب ها، برگزاری سخنرانی، مداحی، اجرای تعزیه و برنامه‌های فرهنگی برای کودکان در این مجموعه بهره مند می شوند. استقرار ایستگاه‌های پذیرایی از زائران در مسیر پیاده روی و محل امامزاده، پیش بینی تمهیدات ترافیکی، پارکینگ و خدمات‌رسانی به زائران در محل آستان مقدس امامزاده شاه کرم در مجاورت فرودگاه اصفهان از اقداماتی است که به همت مسئولان این مجموعه پیش بینی شده است. این مراسم بیش از دو دهه قدمت دارد و سالانه سیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در این آیین شرکت می‌کنند و از برنامه های آن بهره مند می شوند. امسال پخش آیین تعزیه خوانی به صورت لایو و برخط بر روی شبکه های مجازی برای علاقمندان نمایش داده می شود تا علاقه‌مندان بتوانند اجرای تعزیه را خارج از مجموعه به تماشا بنشینند.