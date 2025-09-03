با حضور ۲۹ هنرمند در گذر چهارباغ عباسی؛
کارگاه دو روزه «رنگِ شهر زندگی» در اصفهان برگزار می شود
کارگاه دو روزه اجرای اثر هنری با عنوان «رنگ شهر زندگی» روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر در گذر چهارباغ عباسی اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش دبیرخانه این رویداد، در این کارگاه، ۲۹ هنرمند در رشتههای نقاشی، تصویرگری، کاریکاتور و نقاشیخط به اجرای زنده آثار خود خواهند پرداخت. در مجموع ۳۷ اثر منتخب که طی ماههای گذشته از میان بیش از ۱۲۰ اتود توسط هنرمندان برگزیده شده، در این رویداد اجرا خواهد شد؛ نیمی از آثار در روز نخست و نیمی دیگر در روز دوم کارگاه.
پیام پورفلاح، دبیر برگزاری و مدیر هنری این رویداد، با اشاره به روند شکلگیری «رنگ شهر زندگی» گفت: چند ماه است که گروهی از هنرمندان جوان در ورکشاپهای تخصصی با موضوع گفتمان شهر زندگی فعالیت میکنند. در این مدت جلسات محتوایی، بازدید از آثار تاریخی اصفهان و کار بر روی ایدهها و اتودها انجام شد و در نهایت آثاری که از نظر محتوایی و هنری توانمند بودند برای اجرا انتخاب شدند. این رویداد فرصتی است برای ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم در فضای شهری و همچنین انتقال مفاهیم گفتمان شهر زندگی.
آثار خلق شده در این رویداد هنری پس از به نمایش درآمدن در این برنامه، در آینده نزدیک به صورت کتاب و به همراه موشن گرافیک منتشر خواهد شد.
به عنوان یکی از برنامههای جنبی در این کارگاه هنری میتوان به کارگاه نقاشی کودک اشاره کرد.
اسامی هنرمندان راه یافته به این رویداد هنری:
امین قربانی، آتنا نهروزیان، آرمین حجازیپور، رویا جم، بیتا کریمیپسند، پرستو مهرجو، ریحانه کریمیان، سمانه کریمی، سمیرا رضایی، عالیه مظاهری، فاطمه جمالی، فریده اصفهانی، قباد امامیفرد، لیلی ابدالی، نگار ابدالی، لیلا اصفهانیزاده، متین اعتباریان، محمدصالح خدایی، محمدعلی خوشکام، مریم منوچهری، مصطفی ستاریان، منصوره دهقانی، مهرداد عباسی، مهناز راستقلم، مهناز محمدینسرین نادری، نسیم صلاحی، نگین نقیه، هانیهسادات اخوت
این رویداد به همت روابط عمومی شهرداری اصفهان و با همکاری شرکت «رسانه رویداد پارسی» برگزار میشود و حضور برای عموم علاقهمندان آزاد است.