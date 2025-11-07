میزبانی اصفهان از سی ونهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان کشور؛
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، در آیین افتتاحیه سیونهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، ضمن گرامیداشت حضور دانشجویان از سراسر کشور در «دیار نصف جهان» گفت: خدا را شاکریم که دانشگاه آزاد اسلامی مفتخر به میزبانی از نخبگان قرآنی کشور شد و این توفیق را مدیون مجاهدتهای علمی، فرهنگی و معنوی شهید دکتر طهرانچی هستیم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، در آیین افتتاحیه سیونهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، ضمن گرامیداشت حضور دانشجویان از سراسر کشور در «دیار نصف جهان» گفت: خدا را شاکریم که دانشگاه آزاد اسلامی مفتخر به میزبانی از نخبگان قرآنی کشور شد و این توفیق را مدیون مجاهدتهای علمی، فرهنگی و معنوی شهید دکتر طهرانچی هستیم.
حجتالاسلام و المسلمین میرمجید سید قریشی با قدردانی از حمایتها و همکاریهای مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بهویژه دکتر نجفی و همکارانش در برگزاری این رویداد فرهنگی، افزود: امسال قرار نبود جشنواره در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شود، اما شهید دکتر طهرانچی با درایت و احساس مسئولیت خود شخصاً برعهده گرفتن این میزبانی را اعلام کردند و این تصمیم، به یکی از یادگارهای ماندگار ایشان در عرصه خدمت به قرآن و دانشگاه آزاد اسلامی تبدیل شد.
سید قریشی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید دکتر طهرانچی، خاطرنشان کرد: کمتر شخصیتی را میتوان یافت که در اوج دانش و مدیریت، چنین تواضع و انس عمیقی با قرآن کریم داشته باشد. بسیاری از ابتکارهای علمی و فرهنگی ایشان، از تکیه و الهام مستقیم از معارف قرآنی سرچشمه میگرفت.
او باور داشت که تمدن نوین اسلامی تنها با تکیه بر عقل و وحی همزمان ساخته خواهد شد. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه امروز جوانان ایران اسلامی پرچمداران بیداری قرآنی در جهان هستند، تصریح کرد: در روزگاری که بسیاری از ملتها از ارزشهای الهی فاصله گرفتهاند، جوانان مؤمن ایرانی با تکیه بر قرآن به دنبال روشن کردن راه بشریت در مسیر توحید و عدالتاند و این همان وعدهای است که پیامبران الهی برای حاکمیت توحید در زمین دادهاند. وی ادامه داد: فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «ما به قله نزدیک میشویم» اشاره به همان قله حاکمیت الهی و جهانیسازی معنویت است که همه انبیا برای رسیدن به آن تلاش کردند. امروز نیز ملت ایران و جوانان مومن این سرزمین با توکل بر خدا و انس با قرآن، در مسیر تحقق آن وعده الهی گام برمیدارند.
سید قریشی با استناد به برخی آیات قرآن، هدف استکبار جهانی را «تضعیف ملتها و محروم کردن آنها از رشد و استقلال» دانست و اظهار کرد: قرآن هشدار داده که دشمنان میکوشند ملتها را کوچک و خفیف جلوه دهند تا آنها را به اطاعت وادار کنند، اما ملت مؤمن ایران ثابت کرده است که با تکیه بر ایمان و عزت الهی، زیر بار سلطه نمیرود. او افزود: قرآن، زنده و راهنمای نسل امروز است و این انقلاب در پرتو همین کتاب الهی جان گرفت. آزادی از قفس وابستگی، تنها در سایه دین و هدایت قرآنی ممکن است. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در پایان سخنان خود خطاب به دانشجویان حاضر گفت: شما جوانان، برگزیدگان الهی هستید که خداوند دلهایتان را نرم و نورانی کرده است. رسالت شما نشر و تبیین پیام الهی است؛ باید آموزههای قرآنی را در دانشگاهها و جامعه گسترش دهید، پرچمداران بیداری قرآنی باشید و سهم خود را در زمینهسازی ظهور منجی عالم ایفا کنید. وی تأکید کرد: دنیای امروز تشنهی سخن حق و معنویت است، و این شما هستید که باید صدای قرآن را به گوش جهانیان برسانید؛ بیهراس، با توکل بر خدا، و با چهرهای شاد و لبخندی مؤمنانه.