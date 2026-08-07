دومین حراج آثار فاخر هنر کلاسیک و سنتی اصفهان در هتل عباسی
رخست دوم؛ ۸۸ اثر فاخر با قیمت پایه ۱۱۰ میلیارد تومان چکش خورد
دومین حراج رخست اصفهان با نزدیک به ۹۰ اثر از عهد تیموری تا معاصر و مجموع قیمت پایه ۱۱۰ میلیارد تومان امروز در تالار هنر هتل عباسی برگزار شد؛ رویدادی که با حضور استاندار و مدیران میراث فرهنگی، بر جایگاه اصفهان به عنوان قطب هنر کلاسیک و صنایع دستی فاخر تأکید کرد.
دومین دوره حراج آثار فاخر هنر کلاسیک و سنتی «رخست اصفهان» امروز در تالار هنر هتل عباسی برگزار شد؛ حراجی که در آن صنایع دستی و آثار فاخر و دارای شناسنامه استان اصفهان به فروش رسید. مراسم با مجریگری و چکشزنی نیما کرمی و با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان برپا شد. نمایشگاه آثار این دوره پیشتر چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ افتتاح شده و سه روز در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته بود.
در این حراج ۸۸ اثر ارزشمند با مجموع قیمت پایه ۱۱۰ میلیارد تومان عرضه شد؛ آثاری که به گفته برگزارکنندگان از طیفهای گوناگون تاریخی و هنری بودند و قدمت برخی از آنها تا حدود پنج سده میرسید. مجموعه در رشتههای خوشنویسی، نقاشی و نگارگری، احجام فلزی، سفالی، فرش و زربافت چیده شده بود و ۷۰ هنرمند بزرگ اصفهانی در آن مشارکت داشتند. این دوره با مشارکت گروه هنری طلا و جواهرات یوسفی و جمعی از هنرمندان برگزار شد.
رسول بیدرام، مدیر خانه حراج رخست اصفهان، درباره منطق برگزاری حراج گفت این آثار به دلیل محدودیت و فاخر بودن قیمت ثابت ندارند و باید در حراج و با یک قیمت واقعی فروخته شوند؛ به این ترتیب که برای هر اثر یک قیمت پایه در نظر گرفته میشود و هر خریداری که بالاترین پیشنهاد را بدهد، اثر به او میرسد. او یادآور شد برای خلق این آثار زحمات بسیاری کشیده شده و هنرمندان اصفهانی سالها برای به ثمر رساندن آنها تلاش کردهاند.
بررسی سیاهه آثار نشان میدهد گرانترین برآوردها به «کلامالله مجید» اثر احمد وقار شیرازی (۱۱ تا ۱۳ میلیارد تومان)، «زمرد تراش اشک» با عنوان سبز زمردین (۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان) و «بهشت» اثر مهدیئی (۸.۵ تا ۹ میلیارد تومان) اختصاص داشت. در سوی دیگر طیف، آثاری چون قطعه کوفی همایون مقدس (۵۵ تا ۶۵ میلیون تومان) و آیتالکرسی از استادان دوره قاجار (۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان) قرار گرفتند؛ همین تنوع سطوح قیمتی است که رخست آن را نشانه رویدادی جریانساز برای ارزشگذاری بازار هنر فاخر میداند.
این رقم در برابر دوره نخست جهشی چشمگیر را نشان میدهد. نخستین حراج رخست بهمن ۱۴۰۰ و باز هم در هتل عباسی برگزار شد و در آن ۴۱ اثر از ۵۹ اثر حاضر، معادل ۷۳ درصد ارزش و ۷۰ درصد شمار آثار، به فروش رفت و مجموع فروش به ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید. فاصله میان این رقم و ۱۱۰ میلیارد قیمت پایه دوره دوم، از بلندپروازی برگزارکنندگان برای تبدیل اصفهان به قطب بازار ثانویه هنر کلاسیک حکایت دارد؛ حوزهای که به گفته آنان اصفهان در آن مزیتی مطلق و نسبی در ایران و خاورمیانه دارد.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، که در این حراج حضور داشت، با اشاره به ظرفیت بالای هنر اصفهانیها در دنیا گفت این هنرها و هنرمندان آن، مانند آثار تاریخی، ارزشمند و گرانبها هستند. او افزود در استان اصفهان حدود ۲۲ هزار اثر تاریخی و ارزشمند وجود دارد که به دست هنرمندان این مرز و بوم به یادگار مانده است و اصفهان هزاران سال نگینی ارزشمند در پرورش هنرمندان بوده است. استاندار با تأکید بر لزوم توجه به هنرمندان گمنام و جوان که برخی در حوزه معیشت دچار مشکل هستند، اینگونه رویدادها را فرصتی دانست تا هم قیمت واقعی آثار به دست هنرمندان برسد و هم انگیزهای برای تولید آثار بهتر فراهم شود.
خانه حراج رخست، وابسته به شرکت باغ سرمایه ایرانیان و به مدیریت رسول بیدرام از بنیانگذاران رشته دانشگاهی اقتصاد هنر در ایران، از سال ۱۴۰۰ با هدف توسعه بازار ثانویه هنر و شبکهسازی میان هنرمندان، گالریداران، مجموعهداران و سرمایهگذاران فعالیت میکند. منطق انتخاب حراج به جای فروش با قیمت ثابت روشن است: در بازاری که نه گسترده است و نه عمیق، حراج هم ارزش و هم مالکیت اثر را همزمان تعریف میکند و از دل رقابت، بالاترین قیمت ممکن را کشف میکند.
امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، در حاشیه این رویداد گفت ارزش پایه آثار ارائهشده جمعاً یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است و تمامی آثار و قیمتهای پایه آنها به تأیید کارشناسان ادارات کل میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان رسیده و این ارقام، کف قیمتی آثار است تا در جریان چوبزنی و با پیشنهاد مجموعهداران، قیمتهای واقعی شناسایی شود. او دامنه قیمت آثار این دوره را از ۷۰۰ میلیون تا ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود اداره کل میراث فرهنگی به دنبال برگزاری مستمر این حراجها، نخست به صورت ماهانه و سپس هفتگی است و برنامهریزی برای دعوت از هنرمندان جوان و شناسنامهدار کردن آثار هنری در دستور کار قرار دارد. کرمزاده این رویداد را افزون بر حمایت از هنر، «یک فرصت سرمایهگذاری» خواند و گفت در سالهای گذشته دیده شده آثار خریداریشده در مدتی کوتاه چند برابر ارزشگذاری و در مواردی فروخته شدهاند.
تجربه جهانی؛ وقتی یک شهر فرهنگی، خانه حراج خود را میسازد
پیوند میان یک شهر فرهنگی و یک خانه حراج ریشهدار، الگویی جهانی است. کهنترین نمونه در وین است؛ «دوروتئوم» (Dorotheum) که در سال ۱۷۰۷ به فرمان امپراتور، یوزف اول، بنیان نهاده شد و امروز قدیمیترین خانه از خانههای بزرگ حراج جهان و بزرگترین خانه حراج اروپای مرکزی به شمار میرود. در پاریس، «هتل دروئو» (Hôtel Drouot) که نخستینبار اول ژوئن ۱۸۵۲ افتتاح شد، به بزرگترین مرکز حراج عمومی جهان تبدیل شد؛ مجموعهای با حدود پانزده سالن که میزبان بیش از هفتاد خانه حراج است و روزانه حدود سه هزار بازدیدکننده دارد. سابقه حراج عمومی هنر نیز به لندن قرن هفدهم بازمیگردد و با تأسیس ساتبیز (۱۷۴۴) و کریستیز (۱۷۶۶) به نهادی جهانی تبدیل شد که تا امروز بخش بزرگی از معاملات آثار فاخر جهان را در دست دارد.
در ایران، «حراج تهران» از خرداد ۱۳۹۱ همین نقش را برای هنر مدرن و معاصر ایفا کرده و رکوردهای پیاپی ثبت کرده است؛ از جمله فروش یک تابلوی بدون عنوان از سهراب سپهری به رقمی حدود ۲۱ میلیارد تومان که به رکورد بازار هنر ایران بدل شد. آنچه رخست را متمایز میکند، انتخاب هنر کلاسیک و صنایع دستی فاخر به عنوان زمین بازی و اصفهان به عنوان پایگاه است؛ شکافی که در نقشه بازار هنر ایران کمتر پر شده و درست همانجاست که اصفهان مزیت تاریخی دارد.
چگونگی برگزاری و سازوکار مالی
بر پایه شرایط اعلامی حراج، آثار سه روز در معرض دید قرار گرفت و عصر روز پایانی، در مراسمی با حضور متقاضیان از پیش ثبتنامشده و با چکشزنی نیما کرمی، به مزایده گذاشته شد. مزایده از قیمت پایه آغاز و با پلههای مشخص افزایش یافت و فروش به رقم نهایی چکشخورده قطعی شد. حقالعمل حراجگذار ۱۵ درصد از فروشنده و ۱۰ درصد از خریدار است و خریدار موظف است بهای اثر را حداکثر پانزده روز کاری پس از حراج بپردازد. آثار این حراج به فروش رسید؛ اما رقم کل فروش تا زمان تنظیم این گزارش از سوی خانه حراج به طور رسمی اعلام نشده بود.
سیاهه کامل آثار دومین حراج رخست
مجموع برآوردهای این جدول نزدیک به ۱۱۰ میلیارد تومان است و اطلاعات آثار در کاتالوگ جامع این حراج منتشر شده است.
|#
|هنرمند / پدیدآورنده
|عنوان اثر
|برآورد (کمینه–بیشینه)
|۰۱
|نصرالله معین اصفهانی (معینالکتاب)
|سوره حمد
|۸۰–۱۰۰ میلیون
|۰۲
|عبدالرحیم افسر
|سیاهمشق
|۷۰–۹۰ میلیون
|۰۳
|عباس گیاهی
|پارچه قلمکار
|۲۰۰–۲۵۰ میلیون
|۰۴
|عبدالوهاب موسوی دربامامی
|پانزده قطعه نسخ قاجاری
|۴۰۰–۵۰۰ میلیون
|۰۵
|حسین خوشنویسزاده
|آیا تو چنان که مینمایی هستی؟
|۳۰۰–۴۰۰ میلیون
|۰۶
|مجید صادقزاده
|تابلوی قلمگیری
|۹۰–۱۰۰ میلیون
|۰۷
|مهدی ئی
|شکارگاه
|۱.۹–۲.۲ میلیارد
|۰۸
|جعفر فتاحی
|وصال
|۶۵۰–۸۰۰ میلیون
|۰۹
|ضیاءالدین امامی دهکردی
|مکتب نور
|۱۰۰–۱۵۰ میلیون
|۱۰
|استادان قاجار
|چهار قلمدان
|۲–۲.۲ میلیارد
|۱۱
|درویش عبدالمجید طالقانی
|قطعه خط
|۲۵۰–۳۰۰ میلیون
|۱۲
|حوریه ضابطیان
|بانوی سپاهان
|۱۸۰–۲۰۰ میلیون
|۱۳
|علیاصغر تجویدی
|اسبها
|۴۵۰–۵۰۰ میلیون
|۱۴
|مهدی یزدانی
|رستم و سهراب
|۶۰۰–۷۰۰ میلیون
|۱۵
|سبز زمردین
|زمرد تراش اشک
|۱۰–۱۱ میلیارد
|۱۶
|محمدتقی (صحاف اصفهانی)
|طومار کوفی
|۱.۵–۲ میلیارد
|۱۷
|(بدون رقم)
|قاب آینه زیرلاکی قاجاری
|۳۵۰–۴۰۰ میلیون
|۱۸
|رضا بدرالسماء
|چوگان
|۱.۵–۲ میلیارد
|۱۹
|جواد رستم شیرازی
|حکایت کوزه
|۴۰۰–۵۰۰ میلیون
|۲۰
|از استادان مبرز دوره قاجار
|مرقع اصناف
|۲.۳–۲.۶ میلیارد
|۲۱
|سمبات کیورقیان
|سمباتیزم
|۲۵۰–۳۰۰ میلیون
|۲۲
|منوچهر قدسی
|نصر من الله
|۱۵۰–۲۰۰ میلیون
|۲۳
|خداداد بختیاری
|قطعه نسخ نفیس سوادنویس زرنگار مجدول
|۴۰۰–۵۰۰ میلیون
|۲۴
|عبدالرحیم
|فیض مسیحا
|۲۰۰–۲۵۰ میلیون
|۲۵
|حسین خوشنویسزاده
|کعبه دل
|۲–۲.۵ میلیارد
|۲۶
|محمدعلی سلطانالکتاب
|قطعه خط
|۲۵۰–۳۰۰ میلیون
|۲۷
|رضا فتاحی
|گل و مرغ
|۲۵۰–۳۰۰ میلیون
|۲۸
|عمل استاد عبدالکریم اصفهانی
|شیخ صنعان و دختر ترسا
|۳–۳.۵ میلیارد
|۲۹
|محمدباقر آقامیری
|حضرت ابوالفضل
|۵۰۰–۶۰۰ میلیون
|۳۰
|آقا نجفعلی اصفهانی (منسوب)
|دو قاب آینه گل و مرغی زیرلاکی قاجاری
|۱.۳–۱.۵ میلیارد
|۳۱
|ابوالقاسم اصفهانی
|روشنی طلعت یار
|۲.۵–۳ میلیارد *
|۳۲
|حبیبالله فضائلی
|چلیپای نستعلیق
|۹۰–۱۱۰ میلیون
|۳۳
|محمد شفیع شیرازی (وصال)
|قطعه خط
|۱۲۰–۱۵۰ میلیون
|۳۴
|سید محمد عریضی
|ست چایخوری
|۴.۵–۵ میلیارد
|۳۵
|ظهیرالسلطان (محمدناصر صفا)
|فرخخان امینالدوله
|۳.۵–۵ میلیارد
|۳۶
|رضا فتاحی
|گلشن اصفهان
|۳–۴ میلیارد
|۳۷
|میرزا علیاکبر حکاک (منسوب)
|اسدلله سرور غالب
|۸۰۰–۹۰۰ میلیون
|۳۸
|علی محبوبی صوفیانی
|باده عشق
|۳۵۰–۴۰۰ میلیون
|۳۹
|اصغر جوانی
|بدون عنوان
|۱۸۰–۲۰۰ میلیون
|۴۰
|احمد وقار شیرازی
|کلامالله مجید
|۱۱–۱۳ میلیارد
|۴۱
|یوسف قنبری
|گره قلبها
|۷۰۰–۹۰۰ میلیون
|۴۲
|روحالله روحانی
|شور زندگی
|۸۰۰–۹۰۰ میلیون
|۴۳
|صیرفیان
|قالیچه اصفهان
|۱.۷–۲ میلیارد
|۴۴
|عباس رستمیان
|جادوی خیال
|۲۰۰–۲۵۰ میلیون
|۴۵
|علی ظریفی اصفهانی
|چراغ دل
|۳–۴ میلیارد
|۴۶
|زینت امامی
|ذبح اسماعیل
|۳۰۰–۳۵۰ میلیون
|۴۷
|رضا بدرالسماء
|بهرام که گور میگرفتی همه عمر
|۸۵۰–۹۵۰ میلیون
|۴۸
|محمدقاسم اصفهانی (منسوب/میرزا کوچک)
|قطعه خط شکسته نستعلیق
|۷۰–۸۰ میلیون
|۴۹
|میرزا فتحالله جلالی
|فرازی از گلستان سعدی
|۸۰–۹۰ میلیون
|۵۰
|محمدحسین کاتبالسلطان شیرازی
|اشعار رودکی
|۲–۲.۵ میلیارد
|۵۱
|میرزا عباس شیدا
|سپید روی
|۸۰–۹۰ میلیون
|۵۲
|سمبات کیورقیان
|چارسو نقاشی
|۲۰۰–۲۵۰ میلیون
|۵۳
|میرزا آقا امامی
|جفت جعبه جواهر قدیمی
|۶۰۰–۷۰۰ میلیون
|۵۴
|یرواند ناهاپتیان
|از زبان داریوش
|۴۰۰–۵۰۰ میلیون
|۵۵
|گروه هنری خسروان
|شهسوار
|اعلامنشده *
|۵۶
|یسائی شاجانیان
|جفت نگاره
|۳۰۰–۴۰۰ میلیون
|۵۷
|معینالکتاب
|شمع خوبان
|۱۰۰–۱۲۰ میلیون
|۵۸
|هنرمند قاجار
|شاه قلمدان
|۲۵۰–۳۰۰ میلیون
|۵۹
|یسائی شاجانیان
|بزم عشاق
|۷۰۰–۹۰۰ میلیون
|۶۰
|زبدهنگاری از عهد زندیه
|چهار رخ فرخ
|۵–۶ میلیارد
|۶۱
|آمنه جعفری
|گرز گاوسر
|۵۰۰–۶۰۰ میلیون
|۶۲
|(نامشخص)
|قالیچه ابریشمی قم
|۸۰۰–۹۰۰ میلیون
|۶۳
|میرزابابا شیرازی (منسوب)
|حافظ و شاخ نبات
|۵۰۰–۶۰۰ میلیون
|۶۴
|عبدالرحیم سمیرمی
|سلام علی ابراهیم
|۴۰۰–۵۰۰ میلیون
|۶۵
|محمدحسن افشار ارومی
|محمدشاه قاجار
|۴–۵ میلیارد
|۶۶
|نقاش قاجار
|جفت شمایل قاجاری
|۰.۹–۱ میلیارد
|۶۷
|زینالعابدین اشرفالکتاب اصفهانی
|علیکم بحسن الخط
|۲۵۰–۳۰۰ میلیون
|۶۸
|میرزا احمد نیریزی
|قطعه خط نسخ
|۲۵۰–۳۰۰ میلیون
|۶۹
|نگارگر تیموری
|تفرج در باغ
|۳۰۰–۴۰۰ میلیون
|۷۰
|حاج مصور
|کرشمه قلم
|۱.۵–۲ میلیارد
|۷۱
|از زبدهنگارگران قاجار
|تکنگاره قاجاری
|۱۵۰–۲۰۰ میلیون
|۷۲
|عباس رستمیان
|حکمیت
|۹۰–۱۱۰ میلیون
|۷۳
|اسماعیل جلایر (منسوب)
|محضر خوبان
|۵–۶ میلیارد
|۷۴
|منصور حافظپرست، کمال لطفی
|جام
|۲.۲–۲.۵ میلیارد
|۷۵
|هنرمند قاجار
|جفت جعبه نقره مینیاتوری مزین به دو چهره مینای قجری
|۲۰۰–۲۵۰ میلیون
|۷۶
|سمبات کیورقیان
|آنجلوس (دعای عصرگاهی)
|۱.۳–۱.۵ میلیارد
|۷۷
|حسین اسلامیان
|دو دلداده
|۳۰۰–۴۰۰ میلیون
|۷۸
|عمل استاد حسین (نجفآبادی)
|سفره قلمکار
|۹۰–۱۱۰ میلیون
|۷۹
|مرتضی رزاقی
|چشمانداز روستا
|۷۰–۹۰ میلیون
|۸۰
|مهدیئی
|بهشت
|۸.۵–۹ میلیارد
|۸۱
|حسین خوشنویسزاده
|دختر دنیا
|۱.۳–۱.۵ میلیارد
|۸۲
|امیراحمد فلسفی
|رباعی خیام
|۸۰–۹۰ میلیون
|۸۳
|بهرام الیاسی
|عشایر
|۱.۲–۱.۵ میلیارد
|۸۴
|همایون مقدس
|قطعه کوفی
|۵۵–۶۵ میلیون
|۸۵
|حسین خطایی
|دریچهای به باغ بهشت
|۲.۸–۳.۵ میلیارد
|۸۶
|استادان مدرسه صنایع قدیمه (منسوب)
|چهار نگاره
|۳۰۰–۴۰۰ میلیون
|۸۷
|محبعلی نعمتاللهی
|فالگیران بغداد
|۲۰۰–۲۵۰ میلیون
|۸۸
|از استادان دوره قاجار
|آیتالکرسی
|۷۰–۸۰ میلیون