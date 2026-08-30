بازگشت پرواز اصفهان کیش فلای کیش به فرودگاه اصفهان

مسافران پرواز اصفهان–کیش فلای کیش شامگاه گذشته در حالی راهی کیش شدند که هواپیما پس از برخاستن، دوباره به فرودگاه اصفهان بازگشت. دلیل این بازگشت چه بود و برنامه این پرواز چه تغییری کرد؟

پرواز شماره ۳۱۳۵ هواپیمایی فلای کیش در مسیر اصفهان–کیش، شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ پس از وقوع حمله آمریکا به جزیره لارک و ایجاد محدودیت موقت در حریم هوایی منطقه، به فرودگاه اصفهان بازگشت.

این پرواز ساعت ۲۲ یکشنبه ۸ شهریور از فرودگاه اصفهان به مقصد کیش انجام شده بود که با توجه به شرایط ایجادشده در منطقه، ادامه مسیر متوقف و هواپیما برای حفظ ایمنی به فرودگاه مبدأ بازگردانده شد.

زمان جدید پرواز اصفهان–کیش

پس از بازگشت هواپیما، پرواز شماره ۳۱۳۵ برای ساعت ۵:۳۰ بامداد دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ در مسیر اصفهان–کیش برنامه‌ریزی شد.

همچنین بر اساس برنامه اعلام‌شده، پس از رسیدن هواپیما به کیش، پرواز شماره ۳۱۰۱ در مسیر کیش–تهران برای ساعت ۷:۴۵ صبح دوشنبه ۹ شهریور در نظر گرفته شده بود.

علت بازگشت پرواز اصفهان–کیش چه بود؟

بازگشت پرواز شماره ۳۱۳۵ در شرایطی انجام شد که پس از حمله آمریکا به جزیره لارک، محدودیت موقت در بخشی از حریم هوایی منطقه ایجاد شد.

در چنین شرایطی، ادامه پرواز در مسیر اصفهان–کیش امکان‌پذیر نبود و هواپیمای فلای کیش به منظور حفظ ایمنی پرواز، به فرودگاه اصفهان بازگشت.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، این محدودیت مربوط به همان مقطع زمانی بوده و پرواز شماره ۳۱۳۵ برای بامداد دوشنبه ۹ شهریور دوباره برنامه‌ریزی شد.