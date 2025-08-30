متأسفانه در رابطه با میزان مصرف آب فولاد مبارکه اطلاعات نادرستی در سطح جامعه منتشر شده است، در حالی که این شرکت تنها ۱.۵ درصد از حجم کل آب زاینده‌رود را برداشت می‌کند. فولاد مبارکه سال‌هاست که بازچرخانی آب را به‌عنوان یک سیاست جدی در دستور کار خود قرار داده است

متأسفانه در رابطه با میزان مصرف آب فولاد مبارکه اطلاعات نادرستی در سطح جامعه منتشر شده است، در حالی که این شرکت تنها ۱.۵ درصد از حجم کل آب زاینده‌رود را برداشت می‌کند. فولاد مبارکه سال‌هاست که بازچرخانی آب را به‌عنوان یک سیاست جدی در دستور کار خود قرار داده است، به‌طوری که سالانه ۱۲ میلیون متر مکعب آب را بازچرخانی می‌کند.فولاد مبارکه همچنین سالانه ۸.۵ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز خود را از طریق تصفیه پساب شهری تأمین می‌کند و مصرف آب این شرکت نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است. فولاد مبارکه برای تولید هر کیلوگرم فولاد تنها ۲.۵ لیتر آب مصرف می‌کند و این در حالی است که برای تولید هر کیلوگرم هندوانه ۳۰۰ لیتر و برای برخی دیگر از محصولات کشاورزی تا ۳۰۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود.

فولاد مبارکه با جمع‌آوری پساب شهرهای اطراف، بخشی از نیاز خود به آب را تأمین می‌کند؛ همچنین با سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی و مشارکت بیش از ۷۰ درصدی فولاد مبارکه در پروژه انتقال آب از دریای خلیج فارس، تا یک ماه دیگر از آب دریا بهره‌مند خواهیم شد.