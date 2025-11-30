«سرای زرگرباشی»، مرکز مدرن طلای اصفهان، روز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی افتتاح می‌شود؛ مجموعه‌ای مدرن، ایمن و مطابق با استانداردهای روز دنیا که قرار است تجربه خرید طلا در اصفهان را ارتقا دهد و انتخاب اصلی شهروندان و گردشگران برای خریدی لوکس و مطمئن باشد.

موقعیت‌ ممتاز سرای زرگرباشی در مرکز تاریخی اصفهان

این مرکز تجاری در خیابان علامه مجلسی، حد فاصل میدان امام علی(ع) (سبزه‌میدان) و چهارراه ابن‌سینا واقع شده و در قلب بافت تاریخی و اقتصادی اصفهان قرار دارد. نزدیکی به مسجد جامع اصفهان و میدان نقش‌جهان و مسیرهای اصلی دسترسی، این مجموعه را به یک مقصد ممتاز برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

ترکیب اصالت و فناوری در معماری و طراحی

سرای زرگرباشی با الهام از میراث زرگری اصفهان و بهره‌گیری از معماری مدرن، ترکیبی از شکوه سنت و کیفیت روز را به نمایش می‌گذارد. این پروژه از ابتدا با کاربری اختصاصی طلا و جواهر طراحی شده و تمامی زیرساخت‌های امنیتی، فنی و معماری آن با نیازهای حرفه‌ای این صنف هماهنگ است. امنیت پیشرفته، نورپردازی حرفه‌ای برای نمایش بهتر جواهرات، سازه مقاوم و سالن‌های فروش لوکس، خرید در این مجموعه را به تجربه‌ای متمایز تبدیل خواهد کرد.

مرکز مدرن طلای اصفهان؛ سرای زرگرباشی

سرای زرگرباشی؛ نبض تازه بازار طلا و جواهر اصفهان

علیرضا نعمت‌بخش، مالک و سرمایه‌گذار این پروژه می‌گوید: سرای زرگرباشی استانداردهای تازه‌ای را به بازار طلا و جواهر اصفهان وارد خواهد کرد و قطب جدید این صنعت در مرکز شهر خواهد بود. فعالیت تخصصی ما در حوزه طلا، جواهر، نقره و زیورآلات، این مجموعه را به نبض و مرجع خرید جواهرات اصفهان تبدیل می‌کند.

او همچنین می‌افزاید: وجود بام سبز، رستوران، کافی‌شاپ و اتاق مادر و کودک، سبب افزایش رفاه و ماندگاری بیشتر مشتریان می‌شود و توجه ویژه به معماری سنتی در کنار مدرن‌ترین فضاهای فروش جواهرات در کشور، هویت منحصربه‌فرد سرای زرگرباشی را شکل داده است.

افتتاح رسمی این مجموعه روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود.

پرسش‌های پرتکرار درباره خرید طلا در اصفهان

بهترین جا برای خرید طلا در اصفهان کجاست؟

یکی از بهترین گزینه‌ها در مرکز شهر، مجتمع تخصصی سرای زرگرباشی است.

آدرس سرای زرگرباشی چیست؟

خیابان علامه مجلسی، حد فاصل میدان امام علی تا چهارراه ابن‌سینا.

سرای زرگرباشی چه مزیتی نسبت به بازارهای سنتی دارد؟

تنوع برندها، امنیت بالا، معماری مدرن و امکانات رفاهی ممتاز.

آیا خرید برای گردشگران خارجی مناسب است؟

بله، نزدیکی به آثار ثبت جهانی، یک مزیت کلیدی برای گردشگران است.