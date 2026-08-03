به گزارش مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، امروز در مجمع فولاد مبارکه با وجود خلق سود ۱۰۰ همتی در سالی که با انواع چالش ها روبرو بود، سهامداران تصمیم گرفتند با در نظر گرفتن اولویت بازسازی خسارات ناشی از حملات دشمن به این مجموعه صنعتی، سود کمتری به نسبت سال های گذشته توزیع شود؛ در عین حال در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با اکثریت آرای سهام‌داران، بودجه مسئولیت های اجتماعی و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس نظر سهامداران، بودجه باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که سال گذشته دو هزار میلیارد تومان بود امسال با ۲۵ درصد افزایش به ۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید. باشگاه سپاهان با برخورداری از ۲۳۰۰ ورزشکار در قالب ۱۵ رشته و ۶۸ تیم ورزشی یکی از عوامل موثر در توسعه ورزش حرفه ای و شادی و نشاط مردم اصفهان و هواداران پرشور این باشگاه است.

امروزه دیگر بر همگان روشن است که فولاد، فقط از سنگ‌آهن و انرژی ساخته نمی‌شود؛ از اعتماد جامعه پیرامون خود نیز جان می‌گیرد. در همین راستا امروز بودجه مسئولیت‌های اجتماعی نیز با در نظر گرفتن ضرورت مشارکت در بازسازی برخی خسارات ناشی از حملات دشمن، صرفا به مدت یکسال از ۱۱۰۰ میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا فولاد مبارکه از پس این افزایش بودجه همچنان ضمن پیشبرد بازسازی هایی که با سرعت در این مجموعه در حال انجام است، بتواند نقش خود در بازسازی خسارات جنگی در منطقه و عرصه توسعه اجتماعی را به سهم خود ایفا نماید.

گفتنی است سال گذشته بودجه مصوب مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه با تصمیم کمیسیون‌های تخصصی، به سه رویکرد اصلی سلامت، محرومیت‌زدایی و ترویج فرهنگ قرآنی اختصاص یافته بود و اکنون نیز سهامداران با تصویب افزایش بودجه مسئولیت اجتماعی نشان دادند که مسئولیت اجتماعی از یک هزینه جانبی به بخشی از راهبرد پایداری فولاد مبارکه تبدیل شده است.

بدون شک این مدل را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از حکمرانی مسئولانه زیر فشار معرفی کرد.