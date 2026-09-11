لیست کامل بهترین آموزشگاههای فنیوحرفهای اصفهان
لیست کامل بهترین آموزشگاههای فنیوحرفهای اصفهان در رشتههای کامپیوتر، آشپزی، خیاطی، زیبایی و حسابداری همراه با آدرس، شماره تماس...مقایسه مراکز آموزشی برتر در رشتههای مختلف در اصفهان
- معرفی سریع آموزشگاههای فنیوحرفهای اصفهان بر اساس رشته
- معیار و روش امتیازدهی آموزشگاهها
- معرفی بهترین آموزشگاههای فنیوحرفهای اصفهان
- آموزشگاههای فنیوحرفهای کامپیوتر و مهارتهای دیجیتال
- آموزشگاههای فنیوحرفهای آشپزی، کافیشاپ و صنایع غذایی
- آموزشگاههای فنیوحرفهای برق، الکترونیک و مهارتهای صنعتی
- آموزشگاههای فنیوحرفهای خیاطی و طراحی لباس
- آموزشگاههای فنیوحرفهای آرایش و زیبایی
- آموزشگاههای فنیوحرفهای حسابداری و امور مالی
- آموزشگاههای فنیوحرفهای معماری و طراحی داخلی
- آموزشگاههای فنیوحرفهای گردشگری و هتلداری
- هنگام انتخاب آموزشگاه فنیوحرفهای به چه نکاتی توجه کنیم؟
- مدرک فنیوحرفهای و ورود به بازار کار
آموزشگاههای فنیوحرفهای اصفهان در رشتههای متنوعی از کامپیوتر و مهارتهای دیجیتال گرفته تا آشپزی، کافیشاپ، برق، خیاطی، زیبایی، حسابداری، معماری و گردشگری فعالیت میکنند. انتخاب آموزشگاه مناسب به رشته موردنظر، کیفیت آموزش عملی، تجربه مدرس، امکانات، سرفصل دوره و شرایط دریافت مدرک بستگی دارد.
معرفی سریع آموزشگاههای فنیوحرفهای اصفهان بر اساس رشته
اگر میخواهید قبل از مطالعه جزئیات، آموزشگاههای هر حوزه را سریعتر پیدا کنید، جدول زیر نمای کلی از گزینههای معرفیشده در این مطلب را نشان میدهد:
|نام آموزشگاه
|حوزه آموزشی
|آدرس
|شماره موبایل
|پدیده تجارت
|کامپیوتر و مهارتهای دیجیتال
|اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، اول شیخ مفید، کوچه ۷، روبهروی مجتمع ۱۱۰
|۰۹۱۳۱۰۷۵۵۶۱
|آکادمی کلید هنر
|آشپزی، کافیشاپ، باریستا و فستفود
|اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی، کوچه حیدری یا ۲۱
|۰۹۱۳۰۱۲۰۴۲۵
|فنآموزان
|برق، الکترونیک، خودرو، تأسیسات و IT
|اصفهان، خیابان سجاد، کوچه ۲۷، پلاک ۲۰
|۰۹۱۳۴۷۶۶۷۵۱
|ماهتا
|خیاطی، طراحی و دوخت
|اصفهان، خیابان سیدعلیخان، مجتمع ماهتا
|—
|خیاطی پریان
|خیاطی، طراحی و دوخت
|اصفهان، خیابان مسجد سید، کوچه ۳۱، پلاک ۴
|۰۹۱۳۱۲۹۶۵۴۹
|ستاره عباسی
|آرایش و زیبایی
|اصفهان، خیابان مرداویج، خیابان فارابی میانی، کوچه ۱۱، پلاک ۵
|۰۹۱۳۲۲۳۹۳۸۸
|عروس غرب
|میکاپ، شینیون و خدمات زیبایی
|اصفهان، بهارستان، خیابان الفت غربی، مجتمع وستا، طبقه اول
|۰۹۱۴۱۸۰۵۷۳۵
|سرای حسابدار
|حسابداری، مالیات و امور مالی
|اصفهان، میدان احمدآباد، ابتدای خیابان ولیعصر، کوچه هیئتیان
|۰۹۹۳۰۴۱۱۹۵۷
|آموزشگاه حسابداری شرق
|حسابداری، مالیات و ICDL
|اصفهان، دروازه شیراز، ابتدای سعادتآباد، ساختمان پورپونه، طبقه ۲، واحد ۳
|۰۹۹۶۶۱۷۴۵۸۵
|آکادمی معماری اصفهان
|معماری و طراحی داخلی
|اصفهان، قبل از چهارراه آپادانا، کنار بانک قوامین
|—
|مؤسسه آموزشی بهشید
|گردشگری، هتلداری و برگزاری مراسم
|اصفهان، خیابان احمدآباد، کوی لت، بنبست اخوان، پلاک ۱۱۴
|۰۹۱۳۹۱۰۷۹۲۰
برای شناخت دقیقتر هر مجموعه، بهتر است توضیحات مربوط، امکانات و شرایط آموزشی آن که در ادامه آمده است را نیز بررسی کنید.
معیار و روش امتیازدهی آموزشگاهها
برای مقایسه آموزشگاههای این فهرست، صرفاً نام یا تبلیغات مجموعهها ملاک قرار نگرفته است. ارزیابی بر اساس مجموعهای از معیارهای آموزشی و کاربردی انجام میشود که میزان تأثیر هرکدام در جدول زیر مشخص شده است:
|
معیار ارزیابی
|
وزن در امتیاز نهایی
|
کیفیت و میزان آموزش عملی
|
۲۵٪
|
تخصص و تجربه مدرسین
|
۲۰٪
|
امکانات و تجهیزات آموزشی
|
۱۵٪
|
کیفیت و جامعیت سرفصلهای دوره
|
۱۵٪
|
تناسب آموزش با نیاز بازار کار
|
۱۰٪
|
اعتبار مدرک و شرایط دریافت آن
|
۱۰٪
|
سابقه و تجربه فعالیت آموزشی
|
۵٪
|
مجموع
|
۱۰۰٪
در این روش، هر آموزشگاه در هر معیار از ۱ تا ۱۰ امتیاز میگیرد و امتیاز نهایی بر اساس وزن هر معیار محاسبه میشود. بنابراین معیارهایی مانند کیفیت آموزش عملی و تخصص مدرس که تأثیر مستقیمتری بر مهارتآموزی دارند، سهم بیشتری در ارزیابی خواهند داشت.
البته اهمیت هر معیار با توجه به رشته متفاوت است. برای مثال، در دورههای آشپزی و کافیشاپ، تجهیزات کارگاهی و میزان تمرین عملی اهمیت بیشتری دارند؛ در مقابل، در رشتههایی مانند حسابداری و معماری، کیفیت سرفصلهای تخصصی و آموزش نرمافزارهای کاربردی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
معرفی بهترین آموزشگاههای فنیوحرفهای اصفهان
این فهرست به معنای رتبهبندی رسمی آموزشگاهها از سوی سازمان فنیوحرفهای نیست و هدف آن، معرفی و مقایسه مجموعههای فعال در رشتههای مختلف برای کمک به انتخاب آگاهانهتر کاربران است.
آموزشگاههای فنیوحرفهای کامپیوتر و مهارتهای دیجیتال
آموزشگاه پدیده تجارت
آموزشگاه پدیده تجارت در زمینه آموزش مهارتهای کامپیوتری و دیجیتال فعالیت دارد و دورههایی مانند طراحی سایت، برنامهنویسی و مهارتهای مرتبط با فضای دیجیتال را ارائه میکند. این مجموعه برای افرادی که به دنبال یادگیری مهارتهای کامپیوتری و فعالیت در حوزههای دیجیتال هستند، گزینهای قابل بررسی است.
آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، اول شیخ مفید، کوچه شماره ۷، روبهروی مجتمع ۱۱۰
شماره تماس: ۰۳۱۳۶۶۳۷۹۲۰ – ۰۳۱۳۶۶۲۸۵۰۹ – ۰۹۱۳۱۰۷۵۵۶۱
آموزشگاههای فنیوحرفهای آشپزی، کافیشاپ و صنایع غذایی
آکادمی کلید هنر
آکادمی کلید هنر از بهترین آموزشگاهفنیوحرفهای فعال اصفهان در حوزه مهارتهای غذا و نوشیدنی است و دورههایی مانند آشپزی، کافیشاپ، باریستا، فستفود و مهارتهای مرتبط با خدمات غذایی را برگزار میکند. تنوع این دورهها، امکان انتخاب مسیرهای آموزشی مختلف را برای علاقهمندان به فعالیت حرفهای در حوزه غذا و نوشیدنی فراهم میکند.
برای انتخاب دوره در این حوزه، بررسی سرفصلها، میزان آموزش عملی، تجهیزات مورد استفاده و مهارتهایی که هنرجو در پایان دوره کسب میکند اهمیت دارد. افرادی که به دنبال آموزشگاه کافی شاپ در اصفهان هستند نیز بهتر است علاوه بر عنوان دوره، امکانات کارگاهی و میزان تمرین عملی را در انتخاب خود در نظر بگیرند.
آدرس: اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی، کوچه حیدری یا ۲۱
شماره تماس: ۰۹۱۳۰۱۲۰۴۲۵
آموزشگاههای فنیوحرفهای برق، الکترونیک و مهارتهای صنعتی
آموزشگاه فنآموزان
فنآموزان در حوزه آموزش مهارتهای فنی و صنعتی فعالیت دارد و رشتههایی مانند برق، الکترونیک، اتومکانیک، تأسیسات، فناوری اطلاعات، جوش و برش، صنایع غذایی و صنایع چوب را پوشش میدهد.
آدرس: اصفهان، خیابان سجاد، کوچه ۲۷ (شهید غلامعلیان)، ابتدای کوچه، پلاک ۲۰
شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۰۹۴۳۳ – ۰۹۱۳۴۷۶۶۷۵۱
آموزشگاههای فنیوحرفهای خیاطی و طراحی لباس
آموزشگاه ماهتا
آموزشگاه ماهتا در زمینه طراحی و دوخت فعالیت دارد و آموزشهای مرتبط با خیاطی، طراحی لباس و مهارتهای عملی تولید پوشاک را ارائه میکند.
آدرس: اصفهان، خیابان سید علیخان، مجتمع ماهتا
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۲۲۵۷۳۰
آموزشگاه خیاطی پریان
آموزشگاه خیاطی پریان در حوزه خیاطی و طراحی و دوخت فعالیت میکند و دورههای این رشته را از سطح پایه تا پیشرفته ارائه میدهد.
آدرس: اصفهان، خیابان مسجد سید، نزدیک پنج رمضان، کوچه ۳۱، جنب درمانگاه بیمه، اولین فرعی دست راست، پلاک ۴
شماره تماس: ۰۹۱۳۱۲۹۶۵۴۹
آموزشگاههای فنیوحرفهای آرایش و زیبایی
آموزشگاه ستاره عباسی
ستاره عباسی در زمینه آموزش مهارتهای آرایش و زیبایی فعالیت دارد و دورههایی مانند میکاپ، گریم عروس، آرایش دائم و خدمات مرتبط با زیبایی را پوشش میدهد.
آدرس: اصفهان، خیابان مرداویج، خیابان فارابی میانی، کوچه ۱۱، پلاک ۵
شماره تماس: ۰۹۱۳۲۲۳۹۳۸۸
آموزشگاه عروس غرب
عروس غرب در زمینه آموزش مهارتهای زیبایی فعالیت میکند و حوزههایی مانند میکاپ، شینیون، مژه، آرایش دائم، پاکسازی پوست و رنگ و مش را پوشش میدهد.
آدرس: اصفهان، بهارستان، خیابان الفت غربی، مجتمع وستا، طبقه اول
شماره تماس: ۰۹۱۴۱۸۰۵۷۳۵
آموزشگاههای فنیوحرفهای حسابداری و امور مالی
سرای حسابدار
سرای حسابدار در حوزه آموزش حسابداری و امور مالی فعالیت دارد و دورههایی مانند حسابداری مقدماتی و پیشرفته، حسابداری صنعتی، حقوق و دستمزد و امور مالیاتی را ارائه میکند.
آدرس: اصفهان، میدان احمدآباد، ابتدای خیابان ولیعصر، کوچه هیئتیان، ساختمان سرای حسابدار
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۲۵۱۱۱۱ – ۰۹۹۳۰۴۱۱۹۵۷
آموزشگاه حسابداری شرق
آموزشگاه حسابداری شرق در زمینه آموزش حسابداری و مهارتهای مالی فعالیت میکند و دورههایی مانند حسابداری، حقوق و دستمزد، امور مالیاتی و ICDL را ارائه میدهد.
آدرس: اصفهان، دروازه شیراز، ابتدای سعادتآباد، ساختمان پورپونه، طبقه دوم، واحد ۳
شماره تماس: ۰۳۱۳۶۶۹۲۷۲۷ – ۰۹۹۶۶۱۷۴۵۸۵
آموزشگاههای فنیوحرفهای معماری و طراحی داخلی
آکادمی معماری اصفهان
آکادمی معماری اصفهان در زمینه آموزش معماری و طراحی فعالیت دارد و دورههایی مانند AutoCAD، 3ds Max، Corona، طراحی داخلی و مباحث تخصصی معماری را پوشش میدهد.
آدرس: اصفهان، قبل از چهارراه آپادانا، کنار بانک قوامین
شماره تماس: ۰۳۱۳۶۶۰۵۰۰۸
آموزشگاههای فنیوحرفهای گردشگری و هتلداری
مؤسسه آموزشی بهشید
مؤسسه آموزشی بهشید در حوزه آموزش گردشگری و هتلداری فعالیت دارد و آموزشهایی مرتبط با مدیریت هتل، گردشگری و برگزاری مراسم ارائه میکند.
آدرس: اصفهان، خیابان احمدآباد، روبهروی آزمایشگاه مهدیه، کوی لت، مسجد خان، بنبست اخوان، پلاک ۱۱۴
شماره تماس: ۰۳۱۳۲۵۰۵۰۷۸ – ۰۹۱۳۹۱۰۷۹۲۰
هنگام انتخاب آموزشگاه فنیوحرفهای به چه نکاتی توجه کنیم؟
نام و شهرت آموزشگاه بهتنهایی برای انتخاب یک دوره کافی نیست. پیش از ثبتنام، بهتر است این موارد بررسی شود:
- سرفصل دوره: محتوای آموزشی باید با مهارتی که قصد یادگیری آن را دارید هماهنگ باشد.
- آموزش عملی: در رشتههای مهارتی، میزان تمرین و کار با تجهیزات اهمیت زیادی دارد.
- مدرس دوره: سابقه و تجربه مدرس میتواند بر کیفیت آموزش تأثیرگذار باشد.
- تجهیزات آموزشی: در رشتههایی مانند آشپزی، کافیشاپ، زیبایی و مهارتهای فنی، امکانات عملی کلاس اهمیت ویژهای دارد.
- مدرک دوره: نوع گواهی و شرایط دریافت آن را پیش از ثبتنام بررسی کنید.
- شهریه و تعداد جلسات: هزینه نهایی، تعداد جلسات و خدماتی که در شهریه لحاظ شده است را از آموزشگاه استعلام کنید.
مدرک فنیوحرفهای و ورود به بازار کار
دورههای مهارتی میتوانند مسیر یادگیری یک حرفه را کوتاهتر کنند، اما دریافت مدرک بهتنهایی تضمینکننده استخدام یا درآمد نیست. در مشاغل مهارتی، توانایی انجام کار، تمرین، تجربه و آشنایی با نیازهای واقعی بازار نیز اهمیت دارد.
اگر هدف از شرکت در دوره، ورود به بازار کار است، بهتر است آموزشگاهی انتخاب شود که در کنار مباحث تئوری، فرصت کافی برای تمرین عملی و کسب مهارت واقعی فراهم کند.
سخن نهایی
آموزشگاههای فنیوحرفهای اصفهان در رشتههای متنوعی از کامپیوتر و مهارتهای دیجیتال گرفته تا آشپزی، کافیشاپ، برق، خیاطی، زیبایی، حسابداری، معماری و گردشگری فعالیت میکنند. انتخاب مناسبترین گزینه به رشته موردنظر، هدف آموزشی، کیفیت آموزش عملی، تجهیزات و شرایط دوره بستگی دارد.
پیش از ثبتنام نیز بهتر است زمان برگزاری کلاسها، ظرفیت دوره، شهریه، سرفصلها و شرایط دریافت مدرک مستقیماً از آموزشگاه استعلام شود؛ زیرا این اطلاعات ممکن است تغییر کنند.