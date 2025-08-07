آغاز فرآیند داوری آثار ارسالی به جشنواره فیروزهکست
رئیس و دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزهکست از پایان مهلت ارسال اثر به دبیرخانه این جشنواره و آغاز فرآیند داوری و ارزیابی آثار خبر داد.
به گزارش کمیته ارتباطات و اطلاعرسانی جشنواره ملی دانشجویی فیروزهکست، علی محمدصالحی با اشاره به پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره اظهار کرد: علیرغم شرایط ویژه دانشجویان در ماههای اخیر، تعداد قابل قبولی اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی اولیه به مرحله داوری نهایی راه خواهند یافت.
وی افزود: بررسی اولیه این آثار شامل تطبیق آنها با چهارچوبهای تعیین شده و داشتن حداقل امتیازات لازم برای رقابت با سایر آثار است که توسط گروهی مجرب در حوزه نویسندگی، گویندگی، تولید پادکست و محتوای گردشگری انجام میشود.
رئیس و دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزهکست با بیان اینکه مهمترین شرط راهیابی آثار به مرحله نهایی خلاقیت است، گفت: پس از بررسی اولیه، آثار منتخب به مرحله داوری نهایی راه خواهند یافت و توسط منصور ضابطیان و بهروز رضوی و همچنین پروفسور جعفر جعفری به عنوان رئیس هیأت داوران، ارزیابی خواهد شد.
وی ادامه داد: هر سه داور از اساتید برجسته در حوزههای نویسندگی، گویندگی و گردشگری میباشند که بررسی نهایی آثار را انجام و آثار منتخب را در سه حوزه جداگانه، اعلام مینمایند.
محمدصالحی تأکید کرد: وضعیت آثار راهیافته به داوری نهایی از طریق دبیرخانه به دانشجویان صاحب آن اعلام خواهد شد.