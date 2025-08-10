درمانگاه شبانه‌روزی جی اصفهان که دو دهه پیش با هدف ارائه خدمات پزشکی به شرق کم‌برخوردار شهر تأسیس شد، امروز به یکی از مجهزترین مراکز درمانی خصوصی استان تبدیل شده است. این مجموعه با پوشش گسترده‌ای از خدمات عمومی، تخصصی، فوق‌تخصصی و پاراکلینیکی، روزانه بین دو تا سه هزار بیمار را پذیرش می‌کند.

درمانگاه شبانه‌روزی جی اصفهان که دو دهه پیش با هدف ارائه خدمات پزشکی به شرق کم‌برخوردار شهر تأسیس شد، امروز به یکی از مجهزترین مراکز درمانی خصوصی استان تبدیل شده است. این مجموعه با پوشش گسترده‌ای از خدمات عمومی، تخصصی، فوق‌تخصصی و پاراکلینیکی، روزانه بین دو تا سه هزار بیمار را پذیرش می‌کند. با این حال، روند فزاینده هزینه‌ها، افزایش قیمت تجهیزات و تعرفه‌های ثابت بیمه‌ای، توسعه این مرکز و سایر درمانگاه‌های غیردولتی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

مدیرعامل شرکت نسیم سلامت سپاهان و پلی‌کلینیک شبانه‌روزی جی اصفهان با اشاره به فشار تورم و محدودیت‌های بیمه‌ای بر مراکز درمانی غیردولتی، تأکید کرد این مجموعه با وجود چالش‌های اقتصادی، تلاش می‌کند با مدیریت منابع و توسعه خدمات، شعار «تمام تندرستی» را برای بیماران محقق سازد.

فشار تورم و محدودیت‌های بیمه‌ای

افروز توکلی، مدیرعامل شرکت نسیم سلامت سپاهان، در نشست خبری ویژه روز خبرنگار اظهار کرد: هزینه‌های مجموعه به شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد و تعرفه‌های خدمات درمانی معمولا سالی یک‌بار اعلام می‌شود، در حالی که نرخ تورم در طول سال چندین بار تغییر می‌کند.

توکلی افزود: بیمه‌های پایه حداکثر حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهند و بیمه‌های تکمیلی به دلیل پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های اجرایی، بخش قابل‌توجهی از بار مالی بیماران و مراکز درمانی را جبران نمی‌کنند.

به گفته او، تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی برخی بیمه‌ها موجب شده درمانگاه جی برای حفظ پایداری فعالیت خود ناچار به قطع همکاری با آنها شود. توکلی تأکید کرد: درمانگاه جی با رعایت دقیق تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه نداشته و بازرسی‌های مستمر این موضوع را تأیید کرده است.

مدیرعامل پلی‌کلینیک شبانه‌روزی جی اصفهان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی بدون حمایت‌های مالی و اصلاح ساختار بیمه‌ای، توان ادامه خدمت‌رسانی با کیفیت مطلوب را نخواهد داشت. او همچنین از سیاست‌های بیمه‌ای که انعطاف لازم برای پوشش خدمات متنوع و نوین را ندارند، انتقاد کرد و گفت: این شرایط موجب می‌شود بخشی از بیماران به دلیل هزینه‌های بالا از دریافت خدمات منصرف شوند.

بیست سال خدمت به شرق اصفهان با شعار «تمام تندرستی»

این درمانگاه در سال ۱۳۸۲ توسط پنج پزشک عمومی که از مؤسسان آن بودند، در منطقه شرق اصفهان تأسیس شد؛ منطقه‌ای که به گفته مدیرعامل، در آن زمان از نظر امکانات درمانی بسیار کم‌برخوردار بود. سرمایه‌گذاری این پروژه به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام شد و هیچ وابستگی به بودجه دولتی نداشت. در سال‌های ابتدایی فعالیت، شرکت‌های تعاونی محلی نیز حمایت‌هایی از این مرکز داشتند.

توکلی با اشاره به چشم‌انداز مجموعه گفت: تمام تمرکز ما از ابتدا بر توسعه، بهبود کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم بوده است. شعار اصلی درمانگاه «تمام تندرستی» است که به گفته او، فلسفه وجودی مجموعه را بیان می‌کند؛ یعنی ارائه همه تخصص‌ها و خدمات تشخیصی، درمانی و بازتوانی در یک مرکز و به‌صورت شبانه‌روزی.

مدیرعامل شرکت نسیم سلامت سپاهان گفت: در طول این ۲۰ سال، درمانگاه جی موفق به کسب عنوان برترین مرکز استانی در سال ۱۳۹۵ و یکی از مراکز برتر کشوری در سال ۱۳۹۷ شده است. همچنین در دوران کرونا، این مجموعه به‌عنوان یکی از مراکز امن و فعال در ارائه خدمات سرپایی شناخته شد.

گستره خدمات تخصصی و ویژه

در بازدید خبرنگاران از مجموعه درمانگاه جی با بخش‌های مختلف آن آشنا شدند. کلینیک شبانه‌روزی جی امروز مجموعه‌ای کامل از بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی را در خود جای داده است. از جمله این خدمات می‌توان به بخش اطفال، زنان و زایمان، دندانپزشکی عمومی و تخصصی، ارتوپدی، قلب (اکو، تست ورزش و نوار قلب)، فیزیوتراپی، ورزش‌درمانی، آندوسکوپی، پوست و کاشت مو، چشم‌پزشکی (با حضور فلوشیپ قرنیه و تجهیزات درمان تنبلی چشم)، گفتاردرمانی، مشاوره روان‌شناسی و ازدواج، شنوایی‌سنجی، کلینیک زخم و پانسمان نوین اشاره کرد.خدمات ویژه‌ای همچون بیهوشی برای بیماران اتیسم یا دارای سندروم، استفاده از روش هیپنوتیزم برای دندانپزشکی بیماران با ترس شدید، غربالگری و سلامت جنین، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، ژنتیک و تصویربرداری پیشرفته (ماموگرافی دیجیتال، سونوگرافی، رادیولوژی دیجیتال و عکس‌های رنگی) نیز در این مرکز ارائه می‌شود.

توکلی گفت: روزانه دو تا سه هزار مراجعه‌کننده از اصفهان و حتی شهرستان‌های دیگر به این مجموعه می‌آیند و میانگین زمان انتظار برای ویزیت، کمتر از نیم ساعت است. او تأکید کرد که دریافت بازخورد بیماران و رفع سریع نواقص، بخش مهمی از سیاست‌های مدیریتی درمانگاه است.

مدیریت منابع و چالش توسعه زیرساخت

به گفته مدیرعامل نسیم سلامت سپاهان، هزینه‌های بالای تجهیزات پزشکی و کسری بودجه ناشی از تعرفه‌های ثابت، توسعه فضا و ارتقاء خدمات را دشوار کرده است.

توکلی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر صرف تکمیل ساختمان و بهینه‌سازی فضا شده و امروز درمانگاه با ۱۸ تخت فعال در بخش‌های بستری آقایان، بانوان، تزریقات، پانسمان و اتاق احیا، به‌صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهد.

او افزود: برای کمک به بیماران و کاهش فشار اقتصادی، امکانی فراهم کرده‌ایم که هزینه‌های بیش از سه میلیون تومان را به‌صورت اقساط شش‌ماهه و بدون ضامن پرداخت کنند.

این سیاست‌ها بخشی از راهبرد مجموعه برای جلوگیری از بحران منابع مالی است.

مدیرعامل نسیم سلامت سپاهان در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های بیشتر، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌گذاری و رفع موانع بیمه‌ای، درمانگاه جی بتواند خدمات گسترده‌تر و با کیفیت‌تری به مردم ارائه دهد.

پلی‌کلینیک شبانه‌روزی جی اصفهان، نمادی از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه خدمات درمانی در مناطق کم‌برخوردار است.

این مجموعه با اتکا به سرمایه‌گذاری شخصی و مدیریت منابع، توانسته است طی دو دهه به یک مرکز مجهز و معتبر در استان تبدیل شود. اما تداوم این مسیر نیازمند تغییرات جدی در سیاست‌های بیمه‌ای، افزایش حمایت‌ها و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است تا شعار «تمام تندرستی» نه‌تنها برای بیماران شرق اصفهان، بلکه برای همه شهروندان دست‌یافتنی باشد.

