اصفهان و فرصتهای نو در گردشگری سلامت
اصفهان، سرزمین تاریخ و هنر، سالهاست با نام «نصف جهان» شناخته میشود. اما این بار فرصتی تازه پیش روی این شهر قرار گرفته است؛ فرصتی که نه در گنبدهای فیروزهای و کاشیکاریهای باشکوه، بلکه در ظرفیتهای پزشکی، درمانی و علمی آن معنا پیدا میکند: گردشگری سلامت.
گردشگری سلامت یکی از بخشهای روبهرشد صنعت گردشگری جهان است؛ سفری که به قصد بهبود، درمان یا تندرستی آغاز میشود. بیماران بسیاری از کشورهای منطقه برای جراحیهای تخصصی، درمانهای ناباروری، خدمات دندانپزشکی یا حتی بهرهمندی از آبوهوای مناسب، مقصدی را انتخاب میکنند که هم خدمات پزشکی با کیفیت ارائه دهد و هم بستری مطمئن و دلپذیر برای اقامت و همراهی خانوادهها فراهم کند.
اصفهان بهواسطه جایگاه جغرافیایی مرکزی، پزشکان متخصص و بیمارستانهای مجهز، ظرفیت بالایی در این زمینه دارد. امروز دهها مرکز درمانی این شهر مجوز پذیرش بیماران بینالملل (IPD) را دریافت کردهاند و در حوزههایی مانند قلب، چشمپزشکی، ارتوپدی و سرطان، خدماتی در سطح استانداردهای جهانی ارائه میدهند. شهرک سلامت اصفهان، مراکز تخصصی باروری و کلینیکهای مدرن نمونههایی از این توانمندی هستند.
هزینههای درمانی رقابتی نسبت به کشورهای همسایه نیز عامل دیگری است که بیماران خارجی را به انتخاب اصفهان ترغیب میکند.اما مزیت اصفهان فقط به خدمات درمانی خلاصه نمیشود. این شهر با آثار جهانی یونسکو، صنایعدستی بینظیر و فرهنگ مهماننوازی، میتواند تجربه درمان را با سفری خاطرهانگیز پیوند دهد. همراهان بیماران میتوانند در کنار روند درمان، از زیباییهای تاریخی و طبیعی شهر لذت ببرند و همین تلفیق، اصفهان را به مقصدی منحصربهفرد بدل میسازد.
با این حال، گردشگری سلامت تنها در سایه هماهنگی و همافزایی میان بخشهای مختلف شکوفا میشود. این صنعت نیازمند همکاری بیمارستانها، دانشگاهها، آژانسهای گردشگری، هتلها و دستگاههای اجرایی است. نبود پروازهای منظم بینالمللی، ضعف در تبلیغات جهانی و برخی موانع اداری هنوز چالشهایی هستند که باید برای رفع آنها برنامهریزی کرد.
در همین مسیر، برگزاری رویدادهایی مانند HEDx؛ سفر به سوی سلامتی در اصفهان، میتواند بستری ارزشمند برای شبکهسازی میان ذینفعان ایجاد کند. چنین گردهماییهایی فرصت میدهند تا پزشکان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و مسئولان در یک قاب مشترک قرار بگیرند و راههای تازهای برای معرفی ظرفیتهای اصفهان به جهان بیابند.
بیتردید، توسعه گردشگری سلامت در اصفهان میتواند پیامدهای مثبت فراوانی داشته باشد؛ از اشتغالزایی و جذب سرمایهگذاری تا افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی. این حوزه نهفقط یک صنعت اقتصادی، بلکه پلی برای تعاملات فرهنگی و علمی است که جایگاه اصفهان و ایران را در نقشه جهانی پررنگتر میسازد.
امروز زمان آن است که اصفهان، همانگونه که قرنها پیش در معماری و هنر پیشگام بود، در عرصه سلامت نیز گامهای بلند بردارد. گردشگری سلامت میتواند داستان تازهای برای «نصف جهان» بنویسد؛ داستانی که در آن، درمان و سفر، دانش و فرهنگ، و سنت و نوآوری در کنار هم معنا پیدا میکنند.
اکنون نوبت فعالان حوزه سلامت، گردشگری، دانشگاهها و بخش خصوصی است که دست در دست هم بگذارند و این ظرفیت ارزشمند را به فرصتی پایدار تبدیل کنند. آیندهای روشن در انتظار اصفهان است؛ آیندهای که در آن، هر بیمار خارجی سفیر امید و هر سفر درمانی، پلی برای نزدیکی فرهنگها خواهد بود.