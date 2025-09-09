اصفهان، شهری برای پیادهروی نیست!
پیادهروها مظلومترین شهروند در اصفهان هستند عابران پیادهای که نه ماشین دارند، نه اسکوتر، نه موتور و نه حتی دوچرخه؛ دو پای خسته دارند، دو چشم که باید دو چشم دیگر نیز قرض بگیرند تا در پیادهراه آسیب نبینند. شاید تیتر این یادداشت تعجبآور باشد در شهری مانند اصفهان که فضاهای ویژه پیادهروی بسیاری دارد،
اصفهان امروز_ راضیه چنگیز نائین: پیادهروها مظلومترین شهروند در اصفهان هستند عابران پیادهای که نه ماشین دارند، نه اسکوتر، نه موتور و نه حتی دوچرخه؛ دو پای خسته دارند، دو چشم که باید دو چشم دیگر نیز قرض بگیرند تا در پیادهراه آسیب نبینند. شاید تیتر این یادداشت تعجبآور باشد در شهری مانند اصفهان که فضاهای ویژه پیادهروی بسیاری دارد، خیابانهایی همچون چهارباغ، سپه، جلفا و حتی میدان نقشجهان که زمانی ماشین از سروکلهشان بالا میرفت اکنون سنگفرششده و پیادهراه هستند اما این تغییر کاربری تنها به نام پیادههاست. پیادهروی در چهارباغ، سپه و میدان نقشجهان که اتفاقا پرترددترین مناطق شهر هستند اکنون به یک معضل تبدیل شده است. کافی است با پای پیاده در این خیابانها قدم بزنید اگر شانس با شما یار باشد و هوشیار باشید میتوانید از انبوهی از اسکوترها، دوچرخهها، ماشینهای برقی، کالسکه و اسکیت سوارها بدون مصدومیت جان سالم به در ببرید چرا که این پیادهراهها در قرق این وسایل نقلیه هستند. حال اگر از محورهای گردشگری و پیادهراههای مشهور شهر فاصله بگیرید؛ وضعیت از این هم هیجانیتر میشود و موتور و دوچرخه در پیادهرو انتظار شما را میکشند. از همه اینها که بگذریم شاید بهتر باشد سری به جاده سلامت بزنید تا بتوانید لحظهای بدون استرش دوچرخه و اسکوتر و موتور پیادهروی کنید اما زهی خیال باطل، اینجا هم در امان نیستید و جاده سلامت شهر نیز به مقر تردد این وسایل نقلیه تبدیل شده است.
قطعا شهر اصفهان از نظر تدارک پیاده راه رتبه بالایی در ایران و جهان دارد و مسیرهای ویژه پیادهراه بهخصوص در محورهای گردشگری نقش پررنگی در تماشای شهر موزه اصفهان و توسعه گردشگری ایفا میکند اما نبود نظارت بر تردد دوچرخهها و اسکوترها و تعییننشدن مسیری برای این وسایل نقلیه سبب شده تا مشکلات بسیاری برای شهروندان بهویژه سالمندان، کودکان، مادران باردار و افراد دارای معلولیت ایجاد شود. مشکلات و معضلاتی که تنها برای پیادهها نیست و رانندگان و سرنشینان دوچرخه و اسکوتر نیز از این مشکلات و چالشها در امان نیستند. شاید بهتر باشد شهرداری اصفهان همانطور که توانست ورود موتورها را در میدان نقشجهان و چهارباغ مدیریت کند این بار به سراغ مدیریت دوچرخهها و اسکوترها برود و برای تردد آنها برنامهریزی کند. ایجاد محورهای ویژه، ممنوعیت تردد در مناطقی همچون میدان نقشجهان و ایجاد محدودیت سرعت و اعمال جریمههای ویژه و آموزشهای شهروندی میتواند شهر را برای تمامی شهروندان امنوامان کند تجربه شهرهای خواهرخوانده اصفهان و هم چنین شهرهایی همچون پاریس، لیسبون، لندن و توکیو میتواند کمک زیادی به تبدیل اصفهان به شهر «پیاده دوست» داشته باشد. پیادهروی یک فعالیت طبیعی و ساده است که میتواند تأثیر چشمگیری بر بهبود سلامت عمومی و ارتقای رفاه شهری داشته باشد. تحقیقات نشان میدهد که پیادهروی منظم میتواند خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی، دیابت و افسردگی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و شهروندان را سالمتر و آلودگی هوای شهرها را کم تر کند