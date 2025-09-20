درخشش شهرداری نجفآباد در جشنواره شهید رجایی استان اصفهان
شهرداری نجفآباد برترین دستگاه خدمترسان استان شد
شهرداری نجفآباد در بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان با کسب عنوان «دستگاه برتر خدمترسان» در بین شهرداریهای استان، بار دیگر نام خود را در صدر دستگاههای پیشرو در عرصه مدیریت شهری ثبت کرد.
شهرداری نجفآباد در بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان با کسب عنوان «دستگاه برتر خدمترسان» در بین شهرداریهای استان، بار دیگر نام خود را در صدر دستگاههای پیشرو در عرصه مدیریت شهری ثبت کرد. این موفقیت مهم در آیینی رسمی با حضور مسئولان عالیرتبه کشوری و استانی در سالن همایشهای کنفرانس سران اسلامی شهرداری اصفهان، روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ رقم خورد.در این جشنواره که به منظور تجلیل از عملکرد شاخص و تلاشهای ارزشمند دستگاههای اجرایی برگزار شد، شهرداری نجفآباد، فرمانداری شهرستان و دهیاری روستای جلالآباد بهطور همزمان موفق به کسب عنوان دستگاههای برتر استان شدند؛ افتخاری کمنظیر که به گفته فعالان حوزه مدیریت شهری، نشان از انسجام، همدلی و کارآمدی مدیریت شهرستان دارد.
مهندس عباس مرادی، شهردار نجفآباد، در پی دریافت این تندیس افتخار، طی پیامی ضمن تبریک این موفقیت به همکاران خود گفت:این موفقیت ارزشمند حاصل تلاشهای شبانهروزی و همدلی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیران، کارکنان و کارگران خدوم شهرداری است که با اخلاص و همت والای خود، خدمترسانی به مردم را سرلوحه کار قرار دادهاند.اینجانب این تندیس را به پاس زحمات بیوقفه همه اعضای خانواده بزرگ شهرداری تقدیم مینمایم و کسب این افتخار را به یکایک همکاران عزیز و شهروندان گرامی صمیمانه تبریک عرض میکنم.
مهدی جمالینژاد ، استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی در پیامی نوشت:
جناب آقای عباس مرادی؛شهردار محترم نجف آباد؛تاریخ زرین و پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این یادگار جاویدان حضرت امام خمینی و ثمره خون شهیدان والامقام ، همواره بر پایه ی عملکرد و فداکاری نیروهای خدوم و متعهد استوار بوده است و در این سیره ی نورانی، سیره ی شهیدان، به ویژه شهدای سرافراز عرصه خدمت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی، چون چراغی فروزان و روشنگر راه آینده است.تقدیر از زحمات خدمت گزاران صادق نظام، در حقیقت تکریم همان روحیه جهاد، ایثار و اخلاص است که شهدا در میدان نبرد به منصه ی ظهور رساندند، بدین وسیله از تلاش های ارزنده جنابعالی و همکاران محترم در دستیابی به اهداف شاخص های عمومی و اختصاصی و کسب عنوان دستگاه برگزیده در گروه شهرداری ها در بیست و هشتمین دوره ی جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴؛ قدردانی می نمایم .
بی شک استمرار این مسیر پر افتخار، با تکیه بر ایمان، وفاداری به آرمان های شهیدان و بهره مندی از تجارب سرمایه انسانی متخصص و متعهد نظام اداری زمینه ساز فتح قله های بلند تر در خدمت به ملت شریف ایران و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. امید که در پرتو عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با هدایت مقام معظم رهبری (مدظله) این حرکت نورانی روز به روز پربارتر گردد.
مهندس یوسفینژاد ، سخنگوی شورای اسلامی شهر نجفآباد در پیامی ابراز کرد:
با کمال مسرت و افتخار، کسب عنوان ارزشمند شهرداری برتر استان اصفهان به مدیریت شایسته جنابعالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم. ایمان راسخ دارم کسانی که خدمت صادقانه به آحاد مردم را با نیت الهی و جلب رضایت پروردگار سرلوحه کار خود قرار میدهند، مشمول عنایت و عزت الهی خواهند شد؛ چرا که «اَلْعِزَّةُ لِلَّهِ»توفیقات روزافزون جنابعالی و مجموعه تحت مدیریتتان را در مسیر خدمت به مردم شریف و سربلند نجفآباد از درگاه ایزد منّان مسئلت دارم.
اسماعیل آخوندی – رئیس شورای اسلامی شهر نجفآباد پیامی به شرح زیر صادر نمود:
با احترام، انتخاب شهرداری نجفآباد بهعنوان دستگاه برتر خدمترسان با مدیریت جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
قطعا مجموعه تحت مدیریت جنابعالی با انسجام سازمانی، ترسیم اهداف، تأمین امکانات لازم و تلاش معاونین، مدیران ستادی، مدیران مناطق، رؤسای سازمانهای تابعه و تمامی کارکنان محترم، توانسته این عنوان شایسته را کسب کند.
اینجانب به نمایندگی از شهروندان گرامی و اعضای محترم شورای اسلامی این انتخاب فرخنده را مجدداً تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مجموعه موفقیت روزافزون مسئلت دارم.