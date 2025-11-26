تصمیم فوری کمیته اضطرار در پی هشدار نارنجی و شیوع آنفلوآنزا
قفلِ «آلودگی» بر شهر؛ دورکاری گسترده ادارات و تعطیلی کامل مدارس اصفهان
به دلیل تشدید آلودگی هوا و همزمانی با شیوع آنفلوآنزا، تمامی ادارات و بانکهای استان اصفهان فردا چهارشنبه ۵ آذر دورکار شدند. همچنین کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاهها تا پایان هفته غیرحضوری خواهند بود. ۱۰ تیم نظارتی با صنایع آلاینده برخورد میکنند و محدودیتها تا زمان عبور از شرایط هشدار نارنجی ادامه دارد.
اصفهان بار دیگر زیر چتر سنگین آلایندهها نفستنگی گرفت و همدستی «سکون جوی» با «ویروس آنفلوآنزا» مدیریت بحران استان را وادار به کشیدن ترمز اضطراری کرد. در حالی که شاخصهای کیفیت هوا در وضعیت هشدار سطح نارنجی قرار گرفتهاند و مراکز درمانی با افزایش مراجعات تنفسی روبرو هستند، استانداری اصفهان در تصمیمی فراگیر و فوری، فرمان دورکاری کارمندان و غیرحضوری شدن کامل مراکز آموزشی را صادر کرد تا شاید زنجیره انتقال بیماری قطع و ریههای شهر اندکی از فشار آلایندهها رها شود. این تصمیم که دایره وسیعی از فعالیتهای شهری را تحت تأثیر قرار میدهد، فردا چهارشنبه پنجم آذرماه، چهره متفاوتی به استان اصفهان خواهد داد.
تعطیلی فیزیکی ادارات و بانکها؛ اصفهان فردا دورکار است
بر اساس مصوبه لازمالاجرای ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان که شامگاه سهشنبه نهایی شد، نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان دستخوش تغییرات اساسی شده است. منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با تشریح جزئیات این مصوبه اعلام کرد که تمامی ادارههای دولتی، موسسات عمومی، بانکها و شرکتهای بیمه در روز چهارشنبه، پنجم آذرماه ۱۴۰۴، ملزم به رعایت طرح دورکاری هستند.
این مقام مسئول تصریح کرد که هدف اصلی از این اقدام، کاهش تردد خودروهای تکسرنشین و پایین آوردن حجم ترافیک شهری است که سهم عمدهای در انباشت آلایندهها در لایههای زیرین جو دارد. با این حال، به منظور جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره شهروندان و رسیدگی به امور حیاتی، مراکز امدادی، درمانی، دستگاههای خدماترسان (مانند آب، برق، گاز) و شعب منتخب و کشیک بانکها از این قانون مستثنی شده و طبق روال عادی اما با رعایت پروتکلهای بهداشتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
توقف کامل آموزش حضوری؛ مدارس و دانشگاهها تا پایان هفته مجازی شدند
بخش آموزش استان اصفهان با محدودیتهای طولانیتری مواجه شده است. شیشهفروش با اشاره به آسیبپذیری بیشتر کودکان و نوجوانان در برابر ترکیب خطرناک آلودگی هوا و ویروس آنفلوآنزا، از تعطیلی فیزیکی تمامی فضاهای آموزشی خبر داد. طبق این دستورالعمل، تمامی مقاطع تحصیلی زیرمجموعه آموزش و پرورش، دانشگاهها، و کلیه مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی در سراسر استان اصفهان نهتنها فردا، بلکه تا پایان هفته جاری فعالیت خود را صرفاً به صورت غیرحضوری و مجازی پیگیری خواهند کرد.
مدیرکل مدیریت بحران تاکید کرد: «این تصمیم شامل مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مراکز آموزش استثنایی نیز میشود و این مراکز تا آخر هفته به طور کامل تعطیل خواهند بود.» این اقدام پیشگیرانه مستقیماً بر اساس گزارشهای واصله از مرکز بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کاشان اتخاذ شده تا زنجیره انتقال بیماریهای تنفسی در کلاسهای درس قطع شود.
برخورد قضایی با صنایع آلاینده؛ ۲۷۸ اخطار و ۷۷ پرونده قضایی
همزمان با اعمال محدودیت برای شهروندان، برخورد با منابع ثابت آلودگی نیز شدت گرفته است. ستاد مدیریت بحران اعلام کرده است که نظارتها از حالت روتین خارج شده و به صورت عملیاتی و شبانهروزی درآمده است. ۱۰ تیم عملیاتی ویژه مجهر به ادوات پایش، مأموریت یافتهاند تا واحدهای صنعتی و کارگاهی در شعاع مؤثر بر شهر را رصد کنند.
آمارها نشان میدهد از ابتدای آبانماه تاکنون، بالغ بر ۱۳۴۰ بازدید میدانی توسط این تیمها انجام شده است. حاصل این پایشهای سختگیرانه، صدور ۲۷۸ اخطاریه کتبی برای واحدهای متخلف بوده است. شیشهفروش در این باره هشدار داد: «هیچ اغماضی در کار نیست؛ تاکنون ۷۷ مورد از کارگاهها و صنایع به دلیل بیتوجهی به اخطارها و عدم رعایت الزامات کاهش آلودگی هوا، مستقیماً تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند و پرونده آنها به مراجع قانونی ارجاع شده است.»
دورنمای هواشناسی و توصیههای حیاتی به شهروندان
تحلیل نقشههای پیشبینی هواشناسی نشان میدهد که اصفهان همچنان تا پایان روز چهارشنبه در محاصره توده هوای پایدار قرار دارد. با این حال، مدیرکل مدیریت بحران نوید بهبود نسبی شرایط را داد و گفت: «بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی، انتظار میرود از روز پنجشنبه ششم آذرماه، به تدریج از غلظت آلایندههای انباشت شده کاسته شود و وضعیت کیفی هوا به سطح زرد (قابل قبول) بازگردد.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از نیمه دوم آذرماه، با ورود سامانههای ناپایدار از سمت جنوب، شاهد آغاز بارشها و تلطیف اساسی هوا باشیم.
در پایان، مقامات بهداشتی استان از شهروندان اکیداً درخواست کردهاند که در این روزهای حساس، همکاری لازم را داشته باشند. کاهش حضور در هسته مرکزی شهر و مراکز پرترافیک، استفاده مداوم از ماسک استاندارد (بهویژه برای افراد دارای علائم سرماخوردگی)، شستوشوی مکرر دستها و رعایت فاصله اجتماعی، مهمترین راهکارهای خودمراقبتی است که شیشهفروش بر آنها تأکید ورزید.