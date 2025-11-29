تصمیم فوری کارگروه اضطرار برای قطع زنجیره بیماری و آلودگی
غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاههای استان اصفهان در روز یکشنبه ۹ آذرماه
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران اصفهان اعلام کرد فردا یکشنبه ۹ آذرماه، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاههای سراسر استان به دلیل آلودگی هوا و شیوع آنفلوانزا غیرحضوری است. مهدهای کودک تعطیل و طرح زوج و فرد اجرا میشود. مادران دارای فرزند ابتدایی میتوانند دورکاری کنند.
بر اساس ابلاغیه رسمی اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، دامنه این تعطیلیها و تغییر شیوه آموزش بسیار گسترده است. منصور شیشهفروش با تشریح مصوبات جلسه اضطراری گفت: «روز یکشنبه ۹ آذرماه، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش (از دبستان تا دبیرستان) و همچنین کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان اصفهان به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد.»
نکته حائز اهمیت در این مصوبه، تفاوت بین «غیرحضوری شدن» و «تعطیلی کامل» است. در حالی که دانشآموزان و دانشجویان باید پای سیستمهای آموزشی بنشینند، برخی مراکز به طور کامل تعطیل خواهند بود. شیشهفروش تصریح کرد:
«مهدهای کودک، مراکز پیشدستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده به طور کامل تعطیل هستند.»
علاوه بر مراکز آموزشی، بخشهای تفریحی و ورزشی نیز مشمول این محدودیتها شدهاند. طبق اعلام مدیریت بحران، کلیه مراکز فرهنگی، ورزشی و همچنین برگزاری هرگونه مسابقات ورزشی در روز یکشنبه ممنوع و تعطیل اعلام شده است تا از هرگونه تجمع که میتواند به انتقال ویروس یا تنفس هوای آلوده منجر شود، جلوگیری گردد.
دو لبه قیچی: تداوم آلودگی هوا و قطع زنجیره آنفلوانزا
چرا این تصمیم گرفته شد؟ پاسخ در گزارشهای واصله از دو نهاد علمی و بهداشتی نهفته است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان علت این تصمیمگیری را دو عامل همزمان دانست:
-
گزارش مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان: مبنی بر افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و ضرورت فوری قطع زنجیره انتقال بیماری در بین دانشآموزان و دانشجویان.
-
گزارش هواشناسی و محیط زیست: مبنی بر تداوم شرایط سکون مطلق جوی، پایداری هوا و افزایش انباشت غلظت آلایندههای سمی در لایههای تنفسی شهر.
این همافزایی خطرناک (الودگی هوا که سیستم ایمنی را تضعیف میکند و ویروس آنفلوانزا که به سیستم تنفسی حمله میکند) باعث شد تا استانداری اصفهان ریسک نکرده و تمامی مقاطع را دورکار کند.
مادران شاغل و شرایط دورکاری؛ چتر حمایتی برای خانوادهها
یکی از دغدغههای همیشگی در زمان تعطیلی مدارس، وضعیت والدین شاغل است. در مصوبه کارگروه اضطرار برای روز یکشنبه ۹ آذرماه، تدبیری برای این موضوع اندیشیده شده است. شیشهفروش در این خصوص اعلام کرد: «مادران شاغلی که دارای فرزند دانشآموز در مقطع ابتدایی هستند و همچنین مادران باردار میتوانند در روز یکشنبه با موافقت مدیران دستگاه اجرایی یا محل کار خود، به صورت دورکاری فعالیت نمایند.» این بند از مصوبه با هدف تسهیل مراقبت از کودکان در خانه و کاهش تردد گروههای پرخطر (زنان باردار) در هوای آلوده لحاظ شده است.
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل و توصیههای اکید بهداشتی
بخش پایانی مصوبات، مربوط به کنترل ترافیک به عنوان عامل اصلی آلودگی هواست. مدیریت بحران استان تأکید کرد که طرح محدودیت تردد خودروها (زوج و فرد) در شهر اصفهان با جدیت اجرا خواهد شد.
-
ساعات اجرا: طرح زوج و فرد طبق روال قبل در دو بازه زمانی ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ عصر تا ۲۱ اجرایی میشود.
-
مجریان: پلیس راهور و معاونت ترافیک شهرداری موظف به برنامهریزی و اعمال قانون متخلفان هستند.
در پایان، منصور شیشهفروش از عموم شهروندان اصفهانی درخواست کرد تا با مسئولیتپذیری اجتماعی، به کاهش بحران کمک کنند. وی تأکید کرد: «رعایت اصول بهداشتی، شستوشوی مداوم دستها، استفاده از ماسک استاندارد (بهویژه برای افراد دارای علائم سرماخوردگی) و کاهش حداکثری حضور در تجمعات و حلقههای ترافیکی، مهمترین کاری است که مردم میتوانند برای حفظ سلامت خود و دیگران انجام دهند.»