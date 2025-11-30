گروه جهادی «لبخند ایران» متشکل از دانشجویان بسیجی و انقلابی، با حضور دو روزه در محله محروم زینبیه اصفهان، اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به نیازمندان کردند. این حرکت با هدف کاهش آلام مردم، تقویت انسجام اجتماعی و ترویج روحیه خدمت‌رسانی در میان نسل جوان انجام شد.

محله زینبیه اصفهان در روزهای اخیر میزبان مهمانانی متفاوت بود؛ فرشتگان سفیدپوشی که نه با بال و پر، بلکه با تخصص و تعهد، ماسک و دستکش بر تن کردند تا مرهمی باشند بر دردهای مردمی که شاید هزینه‌های سنگین درمان، لبخند را از چهره‌هایشان ربوده بود. گروه جهادی «لبخند ایران»، متشکل از دانشجویان انقلابی و دغدغه‌مند، در حرکتی داوطلبانه و دو روزه، اردوی خدمت‌رسانی خود را در یکی از مناطق محروم اصفهان برپا کردند تا بار دیگر ثابت کنند که جریان خدمت‌رسانی در رگ‌های نسل جوان این کشور زنده و پویاست.

حضور سپیدپوشان جهادی در قلب منطقه زینبیه

به گزارش اصفهان امروز، گروه جهادی «لبخند ایران» با هدف تقویت انسجام اجتماعی و خدمت‌رسانی مستقیم، مأموریت ویژه‌ای را در محله زینبیه آغاز کرد. این گروه که هسته اصلی آن را دانشجویان بسیجی تشکیل می‌دهند، با شناسایی نیازهای درمانی ساکنان این منطقه، تمرکز خود را بر ارائه خدمات دندانپزشکی قرار دادند؛ خدماتی که معمولاً هزینه‌های گزافی دارد و دسترسی به آن برای قشر ضعیف جامعه دشوار است.

در طول مدت دو روز استقرار این گروه در منطقه، خدمات دندانپزشکی قابل‌توجهی به صورت کاملاً رایگان به همشهریان نیازمند ارائه شد. استقبال گسترده ساکنان محله زینبیه از این اقدام، نشان‌دهنده نیاز مبرم مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار کلان‌شهر اصفهان به خدمات بهداشتی و درمانی رایگان است.

جهادگران سلامت؛ نماد تکلیف‌گرایی و مسئولیت اجتماعی

مهدی یادگاری، مسئول بسیج دانشجویی استان اصفهان، در حاشیه این اردو با اشاره به اهداف این حرکت جهادی گفت: «گروه جهادی لبخند ایران با حضور جمعی از دانشجویان انقلابی، مأموریت خود را با هدف کاهش آلام مردم و تقویت پیوندهای اجتماعی در محله زینبیه آغاز کرد.»

وی با تأکید بر موفقیت‌آمیز بودن این طرح دو روزه افزود:

«این‌گونه حرکات مردمی و جهادی، نماد بارزی از تکلیف‌گرایی و عمل به مسئولیت اجتماعی در برابر محرومان است. حضور پرشور دانشجویان نشان می‌دهد که روحیه ایثار و خدمت‌رسانی نه‌تنها فراموش نشده، بلکه در میان نسل جوان انقلابی کشور زنده، پویا و رو به رشد است.»

این اقدام خیرخواهانه بار دیگر ثابت کرد که بسیج تنها یک نام نیست، بلکه جریانی جاری در بطن جامعه است که در روزهای سخت، در کنار مردم و برای مردم نفس می‌کشد و تلاش می‌کند با خدمتی هرچند کوچک، تأثیری بزرگ بر سلامت و امید جامعه بر جای بگذارد.