منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، اعلام کرد که با کاهش غلظت آلاینده‌ها و ورود سامانه ناپایدار جوی، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان اصفهان فردا دوشنبه ۱۰ آذرماه به صورت حضوری دایر خواهند بود. همچنین طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر اجرا شده و هشدارهای بهداشتی برای گروه‌های حساس همچنان پابرجاست.

پس از روزهای خاکستری و نفس‌گیر که آسمان نصف‌جهان را در هاله‌ای از سرب و دود فرو برده بود، بالاخره اخبار امیدوارکننده‌ای از اتاق فرمان مدیریت بحران استان به گوش می‌رسد. تصمیمات سخت‌گیرانه کمیته اضطرار آلودگی هوا که منجر به تعطیلی و غیرحضوری شدن آموزش شده بود، با تغییر الگوهای هواشناسی و وزش بادهای نجات‌بخش، تغییر جهت داد. بر اساس آخرین مصوبات کارگروه شرایط اضطرار و گزارش‌های واصله از هواشناسی مبنی بر عبور امواج ناپایدار از جنوب غرب، پرونده تعطیلی‌های سریالی موقتاً بسته شده است. خبری که بی‌شک برای خانواده‌ها و سیستم آموزشی استان اهمیت ویژه‌ای دارد، بازگشت روال عادی به شهر است؛ اما این بازگشت بدون شرط و شروط نیست و رعایت پروتکل‌ها همچنان در اولویت قرار دارد. در ادامه، جزئیات دقیق این تصمیم‌گیری و الزامات روز دوشنبه را می‌خوانید.

پایان تعطیلی‌ها؛ درهای مدارس و دانشگاه‌ها به روی محصلان باز شد

بر اساس اعلام رسمی اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، در حاشیه جلسه حساس و تعیین‌کننده کمیته اضطرار آلودگی هوای استان، خبر از حضوری شدن مجدد آموزش‌ها داد.

این مقام مسئول با تشریح جزئیات تصمیمات اتخاذ شده اظهار داشت: «با توجه به بررسی‌های دقیق کارشناسی در جلسه کارگروه و با استناد به پیش‌بینی‌های امیدوارکننده اداره کل هواشناسی استان، مبنی بر گذر یک موج ناپایدار جوی از سمت جنوب غرب که منجر به ناپایداری جو و تخلیه بخشی از آلاینده‌ها خواهد شد، شرایط برای حضور فیزیکی دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم شده است.»

وی افزود: «علاوه بر فاکتورهای جوی، گزارش‌های تخصصی مرکز بهداشت استان در خصوص وضعیت شیوع و کنترل بیماری آنفولانزا نیز در این تصمیم‌گیری دخیل بوده است. بنابراین، تمامی مقاطع تحصیلی زیرمجموعه آموزش و پرورش، شامل مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها، مدارس ابتدایی و متوسطه، مدارس استثنایی و همچنین کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان اصفهان، طی روز دوشنبه ۱۰ آذرماه طبق روال عادی و پیش از اضطرار، فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز خواهند کرد.»

اجرای دقیق طرح زوج و فرد؛ تنفس مصنوعی به ترافیک شهری

بازگشایی مدارس به معنای پایان نظارت‌ها نیست. شیشه‌فروش با تأکید بر لزوم کنترل منابع آلاینده متحرک، از اجرای سفت و سخت طرح ترافیکی در اصفهان خبر داد. بازگشت سرویس‌های مدارس و خودروهای شخصی والدین به خیابان‌ها، نیازمند مدیریت صحیح ترافیک است تا غلظت آلاینده‌ها مجدداً به مرز خطرناک بازنگردد.

بر این اساس، طرح محدودیت تردد خودروها با پلاک زوج و فرد در شهر اصفهان، دقیقاً مطابق با سنوات گذشته و در محدوده مشخص شده ترافیکی شهر (رینگ مرکزی) اجرایی خواهد شد. این طرح در دو بازه زمانی زیر فعال است و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت:

بازه صبح: از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰

بازه عصر: از ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۲۱:۰۰

خط قرمز مدیریت بحران: هرگونه فعالیت غبارآلود ممنوع!

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با لحنی هشدارآمیز اعلام داشت که اگرچه مدارس باز شده‌اند، اما سایه آلودگی همچنان بر سر شهرهای صنعتی و مرکزی استان سنگینی می‌کند و وضعیت شکننده است.

وی در این خصوص تصریح کرد: «با توجه به تداوم نسبی آلودگی هوا در کلان‌شهر اصفهان و شهرهای واقع در محدوده مرکزی استان، اقدامات پیشگیرانه باید با قوت ادامه یابد. بر این اساس، هرگونه اقدامی که منجر به تشدید آلودگی هوا شود، ممنوع است.» لیست اقدامات ممنوعه شامل موارد زیر است:

آتش زدن بقایای گیاهی در مزارع و باغ‌ها. سوزاندن ضایعات و زباله‌ها در حاشیه شهرها. انجام هرگونه عملیات خاکبرداری ساختمانی. عملیات قیرکاری و ایزوگام. سایر فعالیت‌های عمرانی که منجر به تولید گرد و خاک و ذرات معلق می‌شود.

هشدار جدی به شهروندان: ورزش در فضای باز همچنان پرخطر است

بخش پایانی سخنان شیشه‌فروش به توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی اختصاص داشت. اگرچه شاخص کیفی هوا برای عموم ممکن است قابل تحمل باشد، اما برای گروه‌های حساس همچنان تهدیدآمیز است.

وی توصیه اکید کرد: «شهروندان محترم، به ویژه سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر، باید اصول خودمراقبتی را به دقت رعایت کنند. با توجه به ترکیب آلودگی هوا و فصل شیوع آنفولانزا، از انجام سفرهای درون‌شهری غیرضروری جداً پرهیز شود.»

نکته مهم دیگر، پرهیز مطلق از فعالیت‌های ورزشی سنگین در محیط‌های باز است. انجام ورزش در پارک‌ها و فضاهای باز شهرهای صنعتی، بزرگ و پرترافیک استان در این شرایط می‌تواند آسیب‌های جدی به سیستم تنفسی وارد کند. لذا از ورزشکاران و عموم مردم درخواست می‌شود تا زمان پاک شدن کامل هوا، از ورزش در فضای آزاد خودداری نمایند.