سامانه قدرتمند بارشی که از غرب و جنوب وارد استان اصفهان شده، فریدونشهر را با ثبت بیش از ۶۷ سانتی‌متر برف به سفیدپوش‌ترین منطقه استان تبدیل کرد. این موج بارشی که با هشدار نارنجی همراه بود، علاوه بر ارتفاع برف قابل‌توجه در مناطق کوهستانی، بارش‌های باران کم‌سابقه‌ای را نیز در مرکز و سایر شهرستان‌های استان رقم زده است.

فریدونشهر زیر تیغ سپید سرما؛ ثبت ۶۷ سانتی‌متر برف در ارتفاعات غرب اصفهان

در پی فعالیت سامانه بارشی قدرتمند در استان اصفهان، فریدونشهر با ثبت ۶۷ سانتی‌متر برف، رکورددار بارش‌ها شد. این موج بارشی که با هشدار نارنجی همراه است، علاوه بر سپیدپوش کردن شهرهای غربی، بارش ۵۴ میلی‌متری باران در مرکز اصفهان را رقم زد و منجر به تغییر زمان امتحانات دی‌ماه گردید.

نفوذ جبهه هوای قطبی و فعالیت هسته بارشی سامانه ناپایدار در پهنه غربی و جنوبی استان اصفهان، طی شبانه‌روز گذشته منجر به ثبت ارقام کم‌سابقه‌ای از ریزش‌های جوی در ایستگاه‌های سینوپتیک شد. این سامانه که با توده هوای سرد همراهی می‌شد، فریدونشهر را به کانون اصلی برف و یخبندان تبدیل کرد و همزمان، بارش‌های رگباری در مناطق مرکزی، جریانی از امید را برای بهبود ذخایر آبی استان به راه انداخت. در حالی که سازمان هواشناسی نسبت به تداوم لغزندگی جاده‌ها و برودت هوا هشدار می‌دهد، داده‌های آماری حکایت از زمستانی پررویداد برای سال ۱۴۰۴ دارند.

رکوردشکنی ارتفاع برف در فریدونشهر و مناطق کوهستانی

محمد شهباز قلندر، معاون فنی و شبکه ایستگاه‌های اداره کل هواشناسی استان اصفهان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از وضعیت بحرانی و در عین حال امیدبخش بارش‌ها پرده برداشت. بر اساس تحلیل داده‌های ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان فریدونشهر با ثبت بیش از ۶۷ سانتی‌متر برف، نه تنها در استان بلکه در ردیف برفی‌ترین نقاط کشور قرار گرفت. این حجم از بارش در کنار یخبندان شدید، فعالیت‌های روزمره را در این منطقه تحت تاثیر قرار داده است.

در جدول زیر، جزئیات دقیق ارتفاع برف ثبت شده در ایستگاه‌های منتخب استان را مشاهده می‌کنید:

جدول ۱: تفکیک ارتفاع برف در شهرستان‌های غرب و جنوب اصفهان

ردیف نام شهرستان/ایستگاه ارتفاع برف (سانتی‌متر) وضعیت عملیاتی ۱ فریدونشهر ۶۷ مسدود شدن برخی محورهای روستایی ۲ داران ۴۶ یخبندان شدید معابر ۳ خوانسار ۳۸ لغزندگی شدید جاده‌ای ۴ چادگان ۳۲ کندی تردد در عبور و مرور ۵ سمیرم ۱۷ بارش تداومی ۶ میمه ۱۳ بارش پراکنده ۷ گلپایگان ۴ پوشش سطحی ۸ زرین‌شهر ۳ بارش خفیف

جهش شاخص بارندگی معادل آبی در مرکز و حومه اصفهان

علاوه بر ریزش برف در ارتفاعات، بخش‌های وسیعی از استان شاهد بارش باران‌های سیل‌آسا و یا آب حاصل از ذوب برف بودند. ایستگاه شهر اصفهان با ثبت عدد ۵۴.۶ میلی‌متر، یکی از مرطوب‌ترین روزهای سال جاری را پشت سر گذاشت. این میزان بارندگی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان مانند شاهین‌شهر و مبارکه نیز با شدت بالایی گزارش شده است که در جدول زیر به تفکیک میلی‌متر آورده شده است.

جدول ۲: میزان بارندگی (آب حاصل از برف و باران) به تفکیک ایستگاه

نام ایستگاه میزان (میلی‌متر) نام ایستگاه میزان (میلی‌متر) شاهین‌شهر ۴۸.۴ مبارکه ۲۸.۶ چادگان ۴۷.۹ نجف‌آباد ۲۸.۷ خوانسار ۴۵.۳ زرین‌شهر ۳۲.۹ داران ۴۱.۴ فولاد مبارکه ۲۵.۰ دهاقان ۳۸.۰ فرودگاه اصفهان ۲۳.۶ اسلام‌آباد ۳۵.۸ کبوترآباد ۲۳.۵ دهق ۲۶.۵ نطنز ۱۷.۱

تحلیل پایداری سامانه و هشدارهای هواشناسی

اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح نارنجی برای مناطق غربی و جنوبی، اعلام کرده است که این موج ناپایدار تا بامداد روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اتمسفر استان فعال خواهد ماند. اگرچه اوج فعالیت این سامانه تا اواخر وقت دوشنبه پیش‌بینی شده، اما خطر اصلی پس از خروج سامانه و با افت ناگهانی دما (پدیده Frost) آغاز می‌شود.

بررسی‌های اقلیمی نشان می‌دهد که زمستان ۱۴۰۴ تا به این لحظه برای فریدونشهر یک سال «پررویداد» محسوب می‌شود. با وجود اینکه ارتفاع برف در شهر حدود ۶۷ سانتی‌متر ثبت شده، گزارش‌ها از ارتفاعات و پیست اسکی فریدونشهر حاکی از انباشت برف تا مرز یک متر است که نویدبخش رونق گردشگری زمستانی در هفته‌های پیش‌رو است.