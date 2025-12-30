منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در جلسه اضطراری بررسی وضعیت راه‌ها، ضمن اعلام بارش سنگین برف و وزش تندبادهای ۷۰ کیلومتری، از شهروندان خواست به دلیل کولاک شدید و یخبندان، اکیداً از سفر به غرب و جنوب استان خودداری کنند. هم‌اکنون ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری برای بازگشایی مسیرها در حال فعالیت هستند.

تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان اصفهان و کاهش محسوس دما، مسئولان ارشد مدیریت بحران را بر آن داشت تا با تشکیل جلسه‌ای فوری در مرکز مدیریت راه‌های استان، آخرین وضعیت شریان‌های حیاتی و محورهای مواصلاتی را مورد پایش دقیق قرار دهند. منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، روز سه‌شنبه با تشریح جزئیات عملیات راهداری در مناطق تحت تأثیر، نسبت به خطرات جدی تردد در جاده‌های کوهستانی هشدار داد. وی با اشاره به فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های نظارتی و عملیاتی، اعلام کرد که اگرچه شدت بارش‌ها نسبت به موج قبلی تغییراتی داشته، اما ترکیب برف انباشته شده با وزش بادهای شدید، شرایطی بحرانی موسوم به «کولاک» را در محورهای غرب و جنوب رقم زده است که نیازمند هوشیاری کامل رانندگان و پرهیز مطلق از سفرهای غیرضروری است.

رصد آنلاین جاده‌ها و استقرار ناوگان سنگین راهداری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در تشریح اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی صورت گرفته، بر نقش کلیدی نظارت هوشمند در مدیریت این بحران جوی تأکید کرد. به گفته وی، هم‌اکنون شبکه گسترده‌ای متشکل از ۶۵ دوربین نظارت تصویری پیشرفته در نقاط استراتژیک استان شامل محورهای اصلی، گردنه‌های سخت‌گذر و راه‌های شریانی فعال هستند. این سامانه به کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها امکان می‌دهد تا وضعیت تردد و شرایط جوی را به‌صورت برخط (Online) و لحظه‌ای پایش کنند. این رصد دائمی مبنای تصمیم‌گیری برای اعزام سریع و هدفمند ماشین‌آلات راهداری به نقاطی است که دچار انسداد یا لغزندگی شده‌اند.

شیشه‌فروش همچنین از آمادگی صد درصدی ناوگان راهداری استان خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر یک ارتش عملیاتی متشکل از حدود ۵۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات تخصصی راهداری، شامل گریدرها، خودروهای برف‌روب مکانیزه و تجهیزات نمک‌پاش و بازگشایی مسیر، در محورهای بحرانی غرب و جنوب استان مستقر شده‌اند. عملیات برف‌روبی، یخ‌زدایی و ایمن‌سازی سطح جاده‌ها بدون وقفه و به‌صورت مستمر توسط راهداران در حال انجام است تا از انسداد شریان‌های اصلی جلوگیری شود.

گزارش بارش‌های یک متری و وزش تندبادهای خطرناک

بخش دیگری از گزارش مدیرکل مدیریت بحران به آمارهای بارش در ۴۸ تا ۷۲ ساعت گذشته اختصاص داشت که نشان‌دهنده حجم بالای نزولات جوی است. طبق داده‌های ثبت شده، بارش‌های بسیار قابل‌توجهی به‌ویژه در مناطق غربی استان اصفهان به وقوع پیوسته است. شیشه‌فروش تصریح کرد که شدت بارش‌ها به حدی بوده که در برخی ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی، ارتفاع برف انباشته شده به حدود یک متر رسیده است. همچنین در سطح شهرها و مناطق مسکونی نواحی غرب استان، ارتفاع برف بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر گزارش شده که این حجم از بارش، تردد شهری و بین‌شهری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

علاوه بر بارش برف، پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از کاهش شدید دما و وزش تندبادهایی با سرعت تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت است. این پدیده جوی در مناطق باز و گردنه‌ها موجب بروز کولاک شدید می‌شود که ضمن کاهش شدید دید افقی رانندگان، باعث یخ‌زدگی سریع سطح جاده‌ها و احتمال انسداد مقطعی مسیرهای کوهستانی خواهد شد.

لیست محورهای درگیر برف و کولاک

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان برای آگاهی دقیق شهروندان، فهرست کاملی از محورهایی که هم‌اکنون تحت تأثیر مستقیم برف، کولاک و یخ‌زدگی قرار دارند را اعلام کرد. طبق این گزارش، محورهای زیر در وضعیت ناپایدار جوی قرار دارند و عملیات بازگشایی در آن‌ها در جریان است:

محور هند – الیگودرز

محورهای شهرستان بویین‌میاندشت و خوانسار

آزادراه نطنز - اصفهان

محورهای ارتباطی شهرستان‌های سمیرم، فریدن، تیران و کرون، داران، نایین و اردستان

گردنه‌های برف‌گیر و کوهستانی شامل: ملااحمد، قرقچی، خروس‌گلو، پشته، کیز و گردنه رخ

هشدارهای حیاتی به رانندگان و ممنوعیت تردد کامیون‌ها

شیشه‌فروش با لحنی هشدارآمیز خطاب به رانندگان وسایل نقلیه سنگین، نکته‌ای فنی و حیاتی را یادآور شد. وی تأکید کرد که تردد خودروهای سنگین، به‌ویژه تریلرها و کامیون‌های تک‌محور، در محورهای لغزنده و یخ‌زدایی نشده می‌تواند به‌سرعت منجر به قیچی کردن خودرو، از دست رفتن کنترل و ایجاد راه‌بندان‌های طولانی شود. بر این اساس، از رانندگان این دسته از وسایل نقلیه خواسته شده است تا از تردد غیرضروری و بدون هماهنگی در محورهای مذکور اکیداً خودداری کنند.

وی همچنین به عموم هم‌استانی‌ها توصیه کرد تا زمان بازگشت شرایط دمایی به حالت عادی و پایداری جوی که پیش‌بینی می‌شود تا چند روز آینده به طول انجامد، برنامه‌های سفر خود به غرب و جنوب استان را لغو کنند. در صورتی که انجام سفر به دلایل اضطراری اجتناب‌ناپذیر باشد، همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم و اطمینان از سلامت سیستم گرمایشی خودرو الزامی است.

فعالیت ۳۵۰ تیم امدادی و پاسخگویی سامانه ۱۴۱

در پایان، مقام ارشد مدیریت بحران استان به تشریح ساختار ستاد امداد زمستانی پرداخت. وی اعلام کرد که بیش از ۳۵۰ تیم امدادی متشکل از نیروهای پلیس راه، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اورژانس پیش‌بیمارستانی، جمعیت هلال‌احمر، و نیروهای خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جاده‌ها و شهرها به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

شیشه‌فروش از شهروندان خواست تا پیش از آغاز هرگونه سفر، حتماً با سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس حاصل نمایند. این مرکز که روزانه پاسخگوی بیش از ۵ هزار تماس مردمی است، دقیق‌ترین اطلاعات را در خصوص وضعیت باز یا بسته بودن راه‌ها و شرایط جوی مسیر در اختیار مسافران قرار می‌دهد.