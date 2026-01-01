تداوم بارش برف و کولاک در غرب اصفهان، تردد در محورهای کوهستانی بویین‌میاندشت را مختل کرده و گردنه‌های «شاه‌ولایت» و «احمدآباد» همچنان مسدود هستند. هم‌زمان سازمان هواشناسی از ثبت دمای ۱۶ درجه زیر صفر در چادگان خبر داد و برای کلان‌شهر اصفهان آلودگی هوا و برای غرب استان بارش پراکنده پیش‌بینی کرد.

سامانه بارشی اخیر و نفوذ توده هوای سرد به استان اصفهان، شرایط زمستانی سختی را در روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه برای مناطق غربی و کوهستانی رقم زده است. گزارش‌های دریافتی از ادارات راهداری و ایستگاه‌های هواشناسی حاکی از آن است که ترکیبی از «کولاک شدید»، «یخ‌زدگی سطح جاده‌ها» و «افت محسوس دما» موجب انسداد برخی شریان‌های فرعی و گردنه‌های برف‌گیر شده است. در حالی که نیروهای راهداری برای بازگشایی مسیرهای روستایی در تلاش هستند، شهرستان چادگان رکورد سردترین نقطه استان را با دمای کم‌سابقه ثبت کرده و پلیس راه بر عدم تردد در محورهای مسدود شده تأکید دارد.

وضعیت قرمز در گردنه‌های برف‌گیر؛ تداوم انسداد شاه‌ولایت و احمدآباد

بررسی میدانی و گزارش‌های رسمی حمیدرضا رحیمی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بویین‌میاندشت، نشان می‌دهد که اگرچه شریان‌های اصلی این شهرستان باز بوده و جریان ترافیک در آن‌ها برقرار است، اما شرایط در ارتفاعات و محورهای مواصلاتی فرعی به شدت پیچیده گزارش می‌شود.

مهم‌ترین چالش کنونی در شبکه راه‌های غرب استان، وضعیت گردنه «شاه‌ولایت» در محور اتصال خوانسار به بویین‌میاندشت است. با وجود گذشت چهار روز از آغاز بارش‌ها، این نقطه کوهستانی همچنان درگیر کولاک شدید است. شدت باد و جابه‌جایی برف به حدی است که بلافاصله پس از برف‌روبی، سطح جاده مجدداً پوشیده از برف می‌شود. به همین دلیل و طبق هماهنگی‌های انجام شده با پلیس راه، این گردنه تا اطلاع ثانوی و ایمن‌سازی کامل مسدود اعلام شده است تا از بروز حوادث احتمالی برای رانندگان جلوگیری شود. مسئولان راهداری تأکید کرده‌اند که بازگشایی این مسیر منوط به فروکش کردن کولاک و تأیید ایمنی مسیر خواهد بود.

علاوه بر این، گردنه «احمدآباد» نیز در لیست محورهای مسدود قرار دارد. شرایط در گردنه «آقاگل» نیز دشوار توصیف شده است; تردد در این مسیر به دلیل یخ‌زدگی شدید سطح آسفالت و کاهش دید افقی ناشی از کولاک، به سختی و با کندی انجام می‌شود. عملیات راهداری برای مدیریت این بحران با اعزام ماشین‌آلات سنگین وارد فاز جدیدی شده است. یک دستگاه بولدوزر از صبح امروز عملیات تعریض و برف‌روبی سنگین گردنه آقاگل را آغاز کرده است. پیش‌بینی می‌شود عملیات بازگشایی کامل و ایمن‌سازی این گردنه استراتژیک تا دو روز آینده به طول انجامد.

قطع ارتباط زمینی روستای باغمادی و اولویت‌بندی عملیات راهداری

تأثیرات بارش‌های سنگین اخیر تنها به جاده‌های بین‌شهری محدود نشده و دسترسی برخی روستاها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در حال حاضر، مسیر ۹ کیلومتری منتهی به روستای «باغمادی» به طور کامل مسدود است و ساکنان این روستا امکان تردد به مرکز شهرستان را ندارند.

رئیس اداره راهداری بویین‌میاندشت در خصوص برنامه زمان‌بندی بازگشایی این مسیر روستایی توضیح داد که اولویت فعلی تیم‌های عملیاتی، بازگشایی گردنه‌های اصلی و مسیرهای پرترددتر مانند آقاگل است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بلافاصله پس از اتمام عملیات دو روزه در گردنه آقاگل، ماشین‌آلات راهداری به سمت محور روستای باغمادی گسیل خواهند شد تا نسبت به بازگشایی این مسیر اقدام کنند. این تصمیم بر اساس پروتکل‌های مدیریت بحران در زمان بارش‌های سنگین و محدودیت ماشین‌آلات تخصصی در برابر حجم گسترده برف اتخاذ شده است.

رکوردشکنی سرما در چادگان و پیش‌بینی آلودگی برای اصفهان

هم‌زمان با چالش‌های ترافیکی در غرب، داده‌های اداره کل هواشناسی استان اصفهان نشان‌دهنده استقرار هوای بسیار سرد در منطقه است. بنا بر اعلام ایستگاه‌های سینوپتیک، امروز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه، شهرستان چادگان به عنوان سردترین نقطه استان معرفی شد.

وضعیت دمایی در چادگان به گونه‌ای است که حتی در گرم‌ترین ساعات روز نیز دما از محدوده انجماد فراتر نرفته و «بیشینه» دمای ثبت شده ۸ درجه سانتی‌گراد زیر صفر بوده است. همچنین این شهر در ساعات بامداد، دمای استخوان‌سوز ۱۶ درجه سانتی‌گراد زیر صفر (کمینه) را تجربه کرده است که نشان‌دهنده یخبندان سراسری در این منطقه است.

لیلا امینی، رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، در تشریح وضعیت جوی روزهای آینده اظهار داشت که اگرچه طی ۲۴ ساعت آینده انتظار می‌رود دمای هوا بین یک تا سه درجه افزایش یابد، اما حاکمیت سرما و دماهای زیر صفر همچنان در اکثر مناطق استان تداوم خواهد داشت.

برای کلان‌شهر اصفهان و مناطق صنعتی، پدیده غالب متفاوت است. پیش‌بینی می‌شود دمای هوای اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۰ درجه بالای صفر و در سردترین ساعات بامداد جمعه به ۳ درجه زیر صفر برسد. با این حال، پایداری جو در مناطق مرکزی منجر به انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در ساعات پیش‌رو خواهد شد. در مقابل، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که گذر امواج ناپایدار از مناطق غربی استان در روزهای جمعه و شنبه، سبب بارش‌های پراکنده و وقوع پدیده مه گرفتگی خواهد شد که لزوم احتیاط بیشتر در رانندگی در این محورها را دوچندان می‌کند.