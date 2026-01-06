تدابیر ویژه مدیریت بحران در برابر موج سرما و ناترازی انرژی؛
اصفهان یکپارچه تعطیل شد؛ جزئیات توقف فعالیت ادارات، بانکها و مراکز آموزشی استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی
بر اساس مصوبه فوری کمیته اضطرار مدیریت بحران استانداری اصفهان و به دنبال صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تمامی ادارات، بانکها، مدارس و دانشگاههای استان اصفهان فردا چهارشنبه ۱۰ دیماه تعطیل اعلام شدند. این تصمیم به دلیل برودت شدید هوا و مدیریت ناترازی گاز و برق اتخاذ شده و تنها دستگاههای امدادی فعال خواهند بود.
استان اصفهان فردا چهارشنبه در پی نفوذ توده هوای سرد قطبی و صدور هشدارهای سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی، وارد فاز تعطیلی سراسری شد. شدت برودت هوا و نگرانیهای جدی پیرامون ناترازی حاملهای انرژی، کمیته مدیریت بحران استانداری را بر آن داشت تا در تصمیمی قاطع، فعالیت تمامی نهادهای اجرایی، آموزشی و مالی استان را برای مدت ۲۴ ساعت به حالت تعلیق درآورد. منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، دقایقی پیش با تشریح وضعیت اضطراری حاکم بر استان، از تعطیلی مطلق ادارات، بانکها و مدارس خبر داد تا اصفهان روزی متفاوت را برای عبور از پیک مصرف انرژی و یخبندان تجربه کند.
اعلام وضعیت قرمز برای فعالیتهای اداری و آموزشی به دلیل یخبندان
طبق آخرین اطلاعیههای رسمی صادر شده از سوی اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، جزئیات دقیق مصوبات نشست اضطراری امروز را تشریح کرد. بر اساس این مصوبات، ماندگاری توده هوای سرد و کاهش محسوس دما که منجر به صدور هشدار سطح نارنجی شده است، شرایطی را پدید آورده که تداوم فعالیتهای عادی روزانه میتواند ریسکهای ایمنی و انرژی را افزایش دهد. از این رو، مقرر گردید فردا چهارشنبه دهم دیماه، کلیه ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، تمامی شعب بانکها، شرکتهای بیمه و کلیه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در سراسر استان اصفهان تعطیل باشند. پیشبینی یخبندان شدید در مناطق برفگیر و لزوم مدیریت مصرف انرژی، دو رکن اصلی اتخاذ این تصمیم بودهاند.
بحران ناترازی انرژی و الزام به تعطیلی گسترده
منصور شیشهفروش در ادامه توضیحات خود به علل زیرساختی این تصمیم اشاره کرد و گفت: با توجه به افت شدید دما در اکثر نقاط استان و ایجاد ناترازیهای قابل توجه در حوزه تأمین انرژی، بهویژه در شبکه گاز و برق سراسری، کارگروه شرایط اضطرار مدیریت بحران استان تشکیل جلسه داد. وی تصریح کرد که هدف اصلی از این تعطیلی گسترده، ایجاد تعادل در شبکه توزیع و جلوگیری از قطعیهای احتمالی در بخش خانگی است. در نشست امروز مقرر شد علاوه بر ادارات و بانکها، شهرداریها و سایر مراکز آموزشی استان نیز مشمول این تعطیلی گردند. با این حال، شیشهفروش تأکید کرد که چرخه خدمترسانی حیاتی متوقف نخواهد شد؛ لذا دستگاههای خدماترسان، تیمهای امدادی و فوریتی، و مراکز بهداشتی و درمانی شبانهروزی طبق روال معمول و با آمادگی مضاعف به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا خللی در امور ضروری شهروندان ایجاد نشود.
دستورالعملهای سختگیرانه برای مدیریت مصرف در منازل و ادارات
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بخش مهمی از سخنان خود را به مسئولیت اجتماعی شهروندان و مدیران دستگاههای اجرایی اختصاص داد. وی از تمامی هماستانیها درخواست کرد تا با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در برابر موج سرما، نسبت به تنظیم دمای وسایل گرمایشی منازل خود بر روی «دمای آسایش» (۱۸ درجه سانتیگراد) اقدام کنند. شیشهفروش هشدار داد که عبور موفق از روزهای سرد جاری نیازمند همکاری همگانی است و تنها با کاهش حداقل ۲ درجه سانتیگراد در دمای محیط منازل، میتوان به کاهش بار شبکه برق و تأمین پایدار گاز برای تمامی مشترکین کمک شایانی کرد. علاوه بر این، وی دستورالعمل الزامآوری را برای مدیران دولتی صادر کرد و گفت: «تمامی ادارات و اماکن دولتی موظف هستند نسبت به خاموش کردن کامل سیستمهای گرمایشی و موتورخانههای خود در روزهای تعطیل اقدام نمایند.» نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
آمادهباش ۴۷۰ تیم امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی
شیشهفروش همچنین از آمادگی کامل زیرساختهای امدادی استان خبر داد و اعلام کرد که به منظور ارائه خدمات فوریتی و واکنش سریع به حوادث ناشی از یخبندان یا قطعیهای احتمالی انرژی، ۴۷۰ تیم مجهز امدادرسان در بخشهای گاز و برق ساماندهی شدهاند. این تیمها به همراه واحدهای پشتیبانی و فوریتی در سراسر استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع آن و خدمترسانی به مردم استان اقدام نمایند. وی در پایان از آحاد مشترکین خانگی و صنفی تقاضا کرد با صرفهجویی حداکثری و رعایت اصول بهرهوری، استان را در عبور از این موج سرمای سخت یاری کنند.