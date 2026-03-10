پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از عصر امروز

سازمان تأمین اجتماعی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، پرداخت حقوق اسفند ماه بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی از عصر امروز سه‌شنبه ۱۹ اسفند آغاز می‌شود. این پرداخت‌ها بر اساس حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل، متناسب با منابع دریافتی و به صورت مستمر تا پایان اسفند به پایان خواهد رسید.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در راستای تلاش مدیریت عالی و کلیه همکاران سازمان در شرایط خاص روزهای اخیر جهت پرداخت به موقع عیدی، حقوق و مستمری اسفندماه به بیش از پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، به استحضار عموم مخاطبان بویژه بازنشستگان،مستمری‌ بگیران، بیمه شدگان و کارفرمایان عزیز این سازمان می‌رساند:

عیدی بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران با ۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی که بخشی از آن با کمک دولت و دستور رئیس جمهور محترم و خط اعتباری با مساعدت رئیس کل محترم بانک مرکزی و مابقی مبلغ با سایر روش‌های تامین مالی و با پشتیبانی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق گردید و طی روز پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ماه به حساب مشمولین واریز شد.

جهت استحضار شرکای اجتماعی سازمان، یادآور می‌گردد: هزینه پرداخت حقوق و مستمری در در سال‌ ۱۴۰۴، ماهانه قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد بیمه‌ای ماهیانه سازمان (وصول حق بیمه از کارفرمایان و بیمه‌پردازان) نیز قریب به همین مبلغ بوده و در نتیجه معادل هزینه حقوق و مستمری، درآمد بیمه‌ای حاصل می‌شود و حدود 25 همت منابع مورد نیاز برای سایر هزینه‌های ماهانه سازمان، به‌ویژه خدمات درمانی، از سایر روش‌ها تامین می‌گردد. بنابراین پرداخت معادل ۱۰۰ همت حقوق و مستمری اسفندماه، طبق رویه هر ماهه از محل درآمد بیمه‌ای اسفندماه تامین و پرداخت می‌شود.

بر این اساس و با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، پرداخت حقوق و مستمری اسفند ماه، متفاوت از روال هر ماه که در سه روز پایانی ماه انجام می‌شد، از روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه بر اساس حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل، از منابع گرداوری شده فعلی شروع می‌شود و طی روزهای آینده تا پایان اسفند، به صورت مستمر و متناسب با منابع دریافتی از حق بیمه دریافتی از کارفرمایان و بیمه‌پردازان، به محض وصول، به صورت آنی بابت حقوق و مستمری پرداخت می‌شود.

با توجه به اینکه تامین منابع برای پرداخت به‌موقع حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران، موکول به وصول به‌موقع و زودتر از مهلت قانونی پرداخت حق بیمه‌ است، از کارفرمایان به عنوان شریک اجتماعی سازمان و سایر بیمه‌پردازان درخواست می‌شود؛ بویژه در شرایط خاص کنونی، پرداخت حق بیمه را به روزهای پایانی ماه موکول ننموده و بدین طریق، در تکیمل پرداخت به موقع و سریع‌تر حقوق و مستمری بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، همکاری و نقش‌آفرینی کنند.