استاندار اصفهان در نشست با مجمع نمایندگان:
همافزایی همه ارکان استان برای مدیریت شرایط و حمایت از بخشهای آسیبدیده ضروری است
در نشست استاندار اصفهان با مجمع نمایندگان استان، راهکارهای مدیریت شرایط کنونی، حمایت از صنایع و بخشهای آسیب دیده و نیز تقویت همافزایی میان مدیران و نمایندگان برای پیشبرد پروژههای عمرانی و رفع مشکلات شهرستانها مورد تأکید قرار گرفت.
مهدی جمالینژاد در نشست با مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به شرایط جنگی کنونی اظهار کرد: در چنین وضعیتی، همدلی میان منتخبین مردم در مجلس و مسئولان و مدیران دولتی ضرورتی اجتنابناپذیر است و این همافزایی نقش مؤثری در مدیریت شرایط و عبور از بحران دارد.
وی با تشریح مهمترین چالشها و نیازهای استان در مقطع فعلی، بر ضرورت تعامل تنگاتنگ نمایندگان با مدیریت استان برای مدیریت بحرانها و همراهی در حل مشکلات تأکید کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به آسیبهایی که برخی صنایع و بخشهای اقتصادی در شرایط اخیر متحمل شدهاند، از حمایت جدّی مدیریت استان برای جبران خسارات سخن گفت و خواستار همکاری نمایندگان در این مسیر شد.
جمالینژاد همچنین بر اهمیت توجه ویژه به شهرستانها و ضرورت هماهنگی میان مدیران شهرستانی و نمایندگان تأکید کرد و افزود: همافزایی در سطح شهرستانها میتواند موانع موجود را از پیشروی پروژههای عمرانی بردارد و زمینه لازم برای اخذ اعتبارات ملی و پیشبرد طرحهای توسعهای را فراهم کند.
وی بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود در استان را یکی از راههای مهم برای تقویت توسعه شهرستانها دانست و گفت: با همفکری و همراهی تمامی ارکان اجرایی و تقنینی، میتوان بر مشکلات فائق آمد و روند توسعه را با قدرت ادامه داد.
این نشست با ارائه گزارشهایی از وضعیت شهرستانها و بررسی راهکارهای مشترک برای ارتقای هماهنگیها و رفع چالشها ادامه یافت.