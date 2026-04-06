واقعیت ماجرای چه بود؟
جنگ روایت درباره نجات دو خلبان F-۱۵ آمریکایی در ایران
در حالی که دونالد ترامپ مدعی نجات موفقیتآمیز خلبان F-۱۵ است، ایران از انهدام هواپیماهای C۱۳۰ و شکست عملیات در کهگیلویه و بویراحمد خبر میدهد
روایتهای متفاوتی درباره سرنوشت دو سرنشین جنگنده F-15 آمریکایی که جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ در خاک ایران سقوط کرد، منتشر شده است. آمریکاییها مدعی هستند ظرف 48 ساعت توانستهاند عملیات نجات را در ارتفاعات صعبالعبور کهگیلویه و بویراحمد با موفقیت به پایان برسانند. به گزارش فرارو دونالد ترامپ صبح روز یکشنبه 16 فروردین پیامی طولانی منتشر کرد و مدعی شد ارتش آمریکا «عملیاتی بزرگ» انجام داده است.
چند رسانه نیز به داستان شاخ و برگ دادهاند و مشغول ارائه روایتهایی حماسی هستند. با این حال سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) اعلام کرده «تلاشهای مذبوحانه دشمن» به منظور نجات خلبان جنگنده ساقط شده «شکست خورد» و پرندههای متجاوز دشمن شامل «دو فروند بالگرد بلک هاوک و یک فروند هواپیمای ترابری نظامی C130» مورد اصابت قرار گرفتند. منابع ایرانی همچنین گزارش دادهاند با وجود ادعای ترامپ درگیری یگان تکاوری فراجا با عناصر باقیمانده و عوامل پشتیبانی دشمن در کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت 11 صبح ادامه داشته است. بیایید با هم کل ماجرا را از ابتدا مرور کنیم.
جزئیات سقوط جنگنده F-15E در خاک ایران
یک فروند هواپیمای F-15E Strike Eagle آمریکایی روز جمعه 14 فروردین 1405 بر فراز ایران سقوط کرد. اگرچه آمریکاییها طبق معمول ابتدا وقوع هر حادثهای برای جنگنده خود را تکذیب کردند اما به مرور مشخص شد علاوه بر اینکه ماجرا حقیقت دارد و دو سرنشین آن یعنی خلبان و تکنیسین تسلیحات نیز پس از اجکت، به کمک چتر نجات در عمق خاک ایران فرود آمدهاند. بلافاصله ویدئوهایی منتشر شد که نشان میدهد حداقل یک هواپیمای ترابری و دو بالگرد امداد و نجات از نوع بلک هاوک در آسمان ایران ارتفاع پرواز خود را به شکل غیرمعمول کاهش دادهاند. و احتمالا مشغول گشتزنی برای پیدا کردن سرنشینان جنگنده هستند. از طرف دیگر نیروهای انتظامی، عشایر و مردم محلی در چارمحال و بختیاری با سلاحهای سبک از جمله کلاشینگف و برنو به سمت این هواگردها شلیک کردند. همچنین شاهد بسیج عمومی برای پیدا کردن و دستگیری خلبان و تکنیسین تسلیحات بودیم. آمریکاییها ظرف 24 ساعت اعلام کردند خلبان را نجات دادهاند و برای نجات سرنشین دوم تلاش میکنند.
ادعای تلاش آمریکا برای حذف خلبان خودی
یک روز بعد خبرگزاری تسنیم به نقل از «یک منبع نظامی» که نامش را اعلام نکرد گزارش داد آمریکا به دنبال بمباران و کشتن خلبانش در مکانهایی است که احتمال حضورش را میدهد. در ادامه این گزارش آمده است، شنبهشب، چند جنگنده آمریکایی برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد را بمباران کردند. این منبع نظامی درباره اینکه آیا هم اکنون این فرد در دست نیروهای ایرانی است یا نه به تسنیم گفت: «فعلا در اینباره خبری نمیگوییم»
پیام دونالد ترامپ و ادعایی درباره عملیات نجات در کوهستانهای ایران
صبح روز یکشنبه 16 فروردین دونالد ترامپ با تبختر همیشگی پیامی را در شبکههای اجتماعی خود درباره نجات خلبان آمریکایی منتشر کرد: هممیهنان آمریکایی من، طی چند ساعت گذشته، نیروهای مسلح ایالات متحده یکی از جسورانهترین عملیات جستجو و نجات تاریخ آمریکا را برای یکی از افسران خلبان فوقالعاده ما انجام دادند؛ افسری که همزمان سرهنگ بسیار محترمی است و اکنون با کمال مسرت به شما اطلاع میدهم که سالم و تندرست است!
این جنگجوی دلیر، پشت خطوط دشمن در کوهستانهای خطرناک و صعبالعبور ایران گرفتار شده بود و نیروهای دشمن ساعت به ساعت به او نزدیکتر میشدند، اما او هرگز واقعاً تنها نبود. فرمانده کل قوا، وزیر جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش و همرزمان جنگجویش، بیوقفه موقعیت او را رصد میکردند و با دقت کامل برای نجاتش برنامهریزی میکردند.
به دستور مستقیم من، نیروهای مسلح آمریکا دهها هواپیما را که مجهز به مرگبارترین تسلیحات جهان بودند، برای بازگرداندن او اعزام کردند. او در جریان عملیات مجروح شد، اما حالش کاملاً خوب خواهد شد.
این عملیات معجزهوار جستجو و نجات، علاوه بر نجات موفقیتآمیز یک خلبان دلیر دیگر دیروز بود که ما آن را تأیید نکردیم، زیرا نمیخواستیم دومین عملیات نجات را به خطر بیندازیم. این برای نخستین بار در حافظه نظامی آمریکا است که دو خلبان ایالات متحده، به صورت جداگانه و در عمق خاک دشمن نجات یافتهاند.
ما هرگز یک جنگجوی آمریکایی را پشت سر نمیگذاریم! این واقعیت که توانستیم هر دو عملیات را بدون حتی یک آمریکایی کشته یا زخمی به انجام برسانیم، بار دیگر ثابت کرد که ما بر آسمان ایران تسلط هوایی قاطع و برتری مطلق داریم.
این لحظهای است که همه آمریکاییها (جمهوریخواه، دموکرات و همه اقشار) باید به آن افتخار کنند و حول آن متحد شوند. ما واقعاً بهترین، حرفهایترین و مرگبارترین ارتش تاریخ جهان را داریم. خدا آمریکا را حفظ کند، خدا سربازان ما را حفظ کند، و عید پاک مبارک باد!
تناقض در روایت واشنگتن؛ تکرار شکست در عملیات پنجه عقاب
حتی اگر بپذیریم دونالد ترامپ درباره نجات هر دو سرنشین جنگنده آمریکایی حقیقت را میگوید، حداقل بخشی از ادعاهایش نمیتواند منطبق بر واقعیت باشد. مثلا کاربران شبکههای اجتماعی نوشتند: در عملیات نجات خلبان دوم آمریکایی، یک هواپیما C130، یک هواپیمای ترابری دیگر و احتمالا یک بالگرد نابود شدهاند. ایران میگوید ما زدیم اما آمریکاییها مدعی هستند در ماسه گیر کردند یا دچار نقص فنی شدهاند و خودشان مجبور شدهاند آنها را نابود کنند تا دست ایران به آنها نرسد. این ماجرا نقل قول تاریخی کلنل چارلی بکویث فرمانده عملیات پنجه عقاب و بنیانگذار نیروی دلتا را یادآوری میکند که گفت در طبس همه چیز با ما بود اما خدا با آنها بود.
روایت رسانههای بینالمللی؛ از کارزار سیا تا داستانهای هالیوودی
نیویورک تایمز ساعاتی پس از انتشار پیام ترامپ نوشت: دو هواپیمای ترابری آمریکایی، حین انجام ماموریت نجات در داخل ایران سقوط کردند. دستور منفجر کردن دو هواپیما در داخل خاک ایران برای جلوگیری از توقیف آنها صادر شد. در گزارش نیویورک تایمز آمده: «پس از نجات افسر نیروی هوایی آمریکا، دو هواپیمای ترابری که قرار بود کماندوها و خلبان را به نقطهای امن منتقل کنند، در پایگاهی دورافتاده در ایران زمینگیر شدند. فرماندهان تصمیم گرفتند برای خارج کردن تمامی پرسنل نظامی ایالات متحده و خلبان، سه هواپیمای جدید به منطقه اعزام کنند. آنها همچنین دو هواپیمای ازکارافتاده را منفجر کردند تا به دست نیروهای ایرانی نیفتند.» بر اساس این گزارش، این مقام ارشد آمریکایی ماموریت نجات این خلبان را با توجه به زمین کوهستانی، جراحات وارد شده به خلبان اف۱۵ و شتاب نیروهای ایرانی برای رسیدن به محل، یکی از «دشوارترین و پیچیدهترین» عملیاتها در تاریخ نیروهای ویژه آمریکا توصیف کرد.
روایت اسرائیلی از عملیات نجات خلبان آمریکایی
یک رسانه اسرائیلی هم روایت تقریبا سینمایی به سبک هالیوود منتشر کرده است: افسر سامانههای تسلیحاتی به همراه خلبان، پس از آنکه جنگنده F-15 آنها روز جمعه در جنوب غرب ایران مورد اصابت قرار گرفت، از هواپیما خارج شدند. این افسر با استفاده از آموزش SERE (بقا، فرار، مقاومت در اسارت و نجات) از دستگیری جلوگیری کرد. او از محل سقوط فاصله گرفت، به یک ارتفاع بلند صعود کرد و در آنجا مخفی شد، در حالی که یک چراغ (سیگنال) اضطراری را فعال کرده بود. نیروهای ویژه آمریکای از جمله نیروهای نجات نیروی هوایی و دیگر یگانهای نخبه در یک عملیات پیچیده برای شناسایی و نجات او مشارکت داشتند و همزمان برای دور نگه داشتن نیروهای ایرانی که در جستجوی او بودند نیز اقدام کردند.
ادعای آکسیوس درباره کارزار فریب سیا
باراک راوید خبرنگار آکسیوس در روایت خود از قول یک مقام ارشد سازمان سیا نوشت در جریان عملیات نجات دومین خلبان اف-۱۵ سرنگون شده در ایران، در ابتدا یک کارزار فریب با هدف گمراه کردن نیروها و مقامات ایرانی به راه افتاد. سیا در این کارزار این شایعه را پخش کرد که نیروهای آمریکایی او را یافتهاند و در حال انتقال زمینی این نظامی از ایران هستند: «سیا بلافاصله محل دقیق خلبان را به پنتاگون، ارتش و کاخ سفید اطلاع داد. رئیسجمهوری دستور عملیات نجات فوری را صادر کرد و پنتاگون آن را به اجرا درآورد، در حالی که سیا برای پشتیبانی از این ماموریت، به ارائه اطلاعات لحظهای ادامه میداد.»
واکنش قرارگاه خاتمالانبیا؛ انهدام بلکهاوک و هواپیمای C130
با وجود ادعای آمریکاییها، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) اعلام کرد: تلاشهای مذبوحانه دشمن با عنایت خداوند متعال و امدادهای الهی و با اقدمات به موقع و عملیات مشترک رزمندگان اسلام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، بسیج قهرمان و نیروهای انتظامی برای نجات خلبات جنگنده ساقط شده شکست خورد. پرندههای متجاوز دشمن در جنوب اصفهان شامل دو فروند بالگرد بلک هاوک و یک فروند هواپیمای ترابری نظامی C130 مورد اصابت قرار گرفتند که در آتش خشم رزمندگان قهرمان اسلام در حال سوختن هستند. مرکز اطلاعرسانی فراجا نیز میگویند هواپیماهای ترابری و بالگردهای حاضر در عملیات نجات خلبان آمریکایی توسط آتش یگان تکاوری پلیس ایران منهدم شدهاند.
واکنشهای مجازی؛ ترامپ در مسیر جیمی کارتر؟
کاربری زیر ویدئو منتشر شده از لاشه در حال سوختن هواپیماهای ترابری و بالگرد آمریکایی که در منطقهای اطراف اصفهان یه جا ماندهاند و کاملا یادآور حادثه طبس است، با لحنی کنایهآمیز نوشته: «ترامپ داره لحظه به لحظه به سرنوشت جیمی کارتر نزدیکتر میشه». یک کاربر دیگر مینویسد: در عملیاتی که ترامپ برای نجات خلبان F-15 انجام داد، یک جنگنده F16، دو جنگنده A10 و یک بالگرد بلک هاوک مورد اصابت قرار گرفت و دو هواپیمای ترابری C130 و دو پهپاد هرمس و MQ9 هم منهدم شدند. بعد ترامپ اسم این را گذاشت بهترین عملیات تاریخ آمریکا. کاربران خارجی نیز به خسارتهایی که ارتش آمریکا برای عملیات نجات احتمالی متحمل شدهاست اشاره میکنند: رییسجمهوری آمریکا ادعا میکند بهترین عملیات تاریخ آمریکا را برای نجات خدمه جنگنده F-15 انجام داده است. آنهم وقتی در این عملیات یک فروند F16، دو جنگنده A10، بالگرد بلک هاوک، دو هواپیمای ترابری C130، دو پهپاد هرمس و یک پهپاد MQ9 نابود شدهاند.
پاسخ قالیباف به پیروزی ادعایی ایالات متحده
حساب توییتر محمدباقر قالیباف عکسی از محل انهدام تجهیزات آمریکایی منتشر کرده است و در واکنش به اعلام پیروزی ترامپ نوشته: اگر ایالات متحده سه پیروزی دیگر مثل این به دست آورد، کاملاً نابود خواهد شد.