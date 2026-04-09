استاندار اصفهان گفت: دوران پس از آتش‌بس، آغازِ جهاد مقدس برای بازسازی است و می توان با «همدلی اجتماعی» و «تلاش برای رونق اقتصادی» خسارات ناشی از حملات استکبار جهانی را جبران کرد.

مهدی جمالی‌نژاد در پیامی جامع خطاب به مردم استان اصفهان، ضمن تبیین شرایط پساجنگ و اعلام وضعیت آتش‌بس افزود: لازم است مردم ضمن تداوم حضور حماسی در میدان با «همدلی اجتماعی» و «تلاش برای رونق اقتصادی» در مسیر جبران خسارات ناشی از حملات استکبار جهانی گام بردارند و در آزمون بزرگ همدلی در سایه غیرت ملی سربلند شد.

وی با تجلیل از پایداری بی‌نظیر مردم دیار نصف‌جهان، ادامه داد: مردم سرافراز اصفهان بار دیگر ثابت کردند که حبّ وطن، زن و مرد، پیر و جوان، و باحجاب و بی‌حجاب نمی‌شناسد و حضور شبانه خانواده‌ها در میدان در اوج روزهای سخت، پیامی روشن به جهانیان بود که پای وجب به وجب این خاک، غیرتی مثال‌زدنی ایستاده است و اجازه نخواهد داد هیچ اجنبی و متجاوزی، نگاه غیر به این مرز و بوم داشته باشد.

وی با تبریک و تسلیت به خانواده‌های معظم شهدا، مادران صبور و فرزندان غیور میهن، افزود: حرمت خون‌های پاکی که در راه سرافرازی ایران بر زمین ریخته شد، از سربازان جان‌برکف گرفته تا زنان و کودکان بی‌گناه و نان‌آورانی که در جستجوی روزی حلال به فیض شهادت نائل آمدند، هرگز پایمال نخواهد شد و برای بازماندگان این عزیزان از درگاه ایزد منان صبر جمیل مسالت کرده و تاکید می‌کنیم که ما میراث‌دار این ایثارگری‌ها هستیم.

جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت حفظ هوشیاری ملی، تصریح کرد: اگرچه با توافقات صورت گرفته آتش‌بس اعلام شده، اما از مردم فهیم می‌خواهم تا پایان قطعی جنگ، همچنان در میدان حاضر باشند و البته این حضور حماسی نباید به معنای پایان کامل جنگ و جشن پیروزی زودهنگام تلقی شود؛ بلکه این تداوم نشاط و گام‌های استوار، مقدمه‌ای برای تحقق وعده الهی در پیروزی نهایی حق بر باطل است.

مقام عالی دولت در استان اصفهان، خطاب به کسبه، بازاریان، تولیدکنندگان و متخصصین، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواستار آستین بالا زدن برای بازسازی خرابی‌ها شد و گفت:امروز نوبت آن است که ویرانه‌های حاصل از خشم دشمن را با همدلی به آبادانی تبدیل کنیم. جمالی‌نژاد تاکید کرد:از تمامی خیران و معتمدان می‌خواهم که در این مسیر پیش‌قدم شوند.

وی با تاکید ویژه بر پیوستن همگانی به پویش «ترویج انصاف»، خاطرنشان کرد:در این دوران حساس، باید محله‌محور به یاری هم‌نوعان و آسیب‌دیدگان بشتابیم و جهاد امروز ما، رعایت انصاف در معاملات و کاهش آگاهانه سود برای جبران خساراتی است که ناخواسته بر معیشت همشهریان عزیزمان تحمیل شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه حملات آمریکایی-صهیونیستی به اصفهان از خسارت‌بارترین مقاطع دوران اخیر بوده است، گفت: باید با تمام توان از صنایع مادر محافظت کنیم تا خللی در کسب‌وکارهای بین‌المللی و معیشت کارکنان زحمتکش ایجاد نشود و سرمایه‌گذاران و صنعتگران باید سرمایه‌های خود را برای ساختن اصفهانی قدرتمندتر به میدان بیاورند.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: انتخابات پیش‌روی شورای اسلامی شهر و روستا را یکی از جهادی‌ترین اقدامات مردم در دوران پساجنگ برشمرد و افزود: از تمامی آحاد مردم با هر سلیقه و جناح سیاسی دعوت می‌کنم برای اعتلای ایران اسلامی، با شناخت دقیق کاندیداها، حضوری پرشور در پای صندوق‌های رأی داشته باشند.

وی در انتها تاکید کرد: مسوولان استان نیز هم‌قسم شده‌اند که تا پای جان برای عزت اصفهان و ایران تلاش کنند و این میثاق مقدس، تنها با حمایت و همراهی شما مردم عزیز محقق خواهد شد.