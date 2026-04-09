با هدف کاهش و رفع آسیب های ناشی از اضطراب در دانش آموزان ، همراه با آموزش مجازی، طرح های مختلف آموزشی و مشاوره در استان اصفهان در حال اجراست.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بیش از ۳۰۰ محتوای آموزشی مدیریت بحران و کاهش ترس و اضطراب در کانال های آموزشی از جمله شاد در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. حسین دهقانی افزود: سامانه تلفنی رایگان ۱۵۷۰ از ساعت ۸ تا ۲۴ آماده پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاوره به دانش آموزان و والدین است.

وی اضافه کرد: از ۱۰ اسفند پارسال تا ۱۴ فروردین، بیش از هزار و ۷۵۰ تماس تلفنی پاسخ داده شده که بیش از ۵۰ درصد با موضوع اضطراب و بقیه در خصوص تحصیلی و خانواده بوده است.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: همچنین در طرح صما یا همان صدای مشاور برای آرام بخشی به دانش آموزان راه اندازی شده است.

دهقانی گفت: حدود ۹۰ مشاور فرهنگی در استان اصفهان، به صورت جهادی در حال ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های دانش آموز در منازل آنهاست.