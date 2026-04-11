فعالیت ۲۴ ساعته برای جبران خسارات واحدهای صنعتی و مسکونی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تشکیل قرارگاه‌های تخصصی بازسازی با فعالیت شبانه‌روزی جهت رسیدگی به خسارات ناشی از حوادث اخیر خبر داد و بر لزوم پیگیری مطالبات استانی در سطح ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات دوران کرونا و خسارات اقتصادی آن، تصریح کرد:همان‌گونه که در دوران کرونا یک وزیر معین برای پیگیری امور انتخاب شد، اکنون نیز مطالبه ما این است که یکی از وزرای حوزه اقتصادی (مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی) با همکاری استانداری اصفهان، مسئولیت پیگیری ویژه مسائل و خسارات را در سطح دولت بر عهده بگیرد.

​وی با اشاره به آسیب‌های وارده به ساختمان استانداری و بخش‌های صنعتی، از ابلاغ کشوری برای تشکیل یک مرکز فرماندهی جدید خبر داد و گفت:قرارگاه بازسازی بازتاب‌های جنگ با دستور استاندار و به صورت ۲۴ ساعته تشکیل شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد:هدف این قرارگاه، رسیدگی ثانیه‌ای و فوری به مشکلات تا رفع کامل موانع در بخش صنعتی است.

تفکیک وظایف در حوزه اماکن مسکونی و تجاری