قرارگاه بازسازی بازتوانی جنگ در اصفهان تشکیل شد

فعالیت ۲۴ ساعته برای جبران خسارات واحدهای صنعتی و مسکونی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تشکیل قرارگاه‌های تخصصی بازسازی با فعالیت شبانه‌روزی جهت رسیدگی به خسارات ناشی از حوادث اخیر خبر داد و بر لزوم پیگیری مطالبات استانی در سطح ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات دوران کرونا و خسارات اقتصادی آن، تصریح کرد:همان‌گونه که در دوران کرونا یک وزیر معین برای پیگیری امور انتخاب شد، اکنون نیز مطالبه ما این است که یکی از وزرای حوزه اقتصادی (مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی) با همکاری استانداری اصفهان، مسئولیت پیگیری ویژه مسائل و خسارات را در سطح دولت بر عهده بگیرد.

تشکیل قرارگاه بازسازی بخش صنعتی

​وی با اشاره به آسیب‌های وارده به ساختمان استانداری و بخش‌های صنعتی، از ابلاغ کشوری برای تشکیل یک مرکز فرماندهی جدید خبر داد و گفت:قرارگاه بازسازی بازتاب‌های جنگ با دستور استاندار و به صورت ۲۴ ساعته تشکیل شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد:هدف این قرارگاه، رسیدگی ثانیه‌ای و فوری به مشکلات تا رفع کامل موانع در بخش صنعتی است.

تفکیک وظایف در حوزه اماکن مسکونی و تجاری

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان در خصوص بازسازی اماکن غیرصنعتی تشریح کرد که دو قرارگاه مجزا در این حوزه فعال شده‌اند و شهرداری اصفهان موظف به ارزیابی و پیگیری خسارات واحدهای تجاری و مسکونی در محدوده شهر اصفهان شده‌اند.

وی بیان کرد:بنیاد مسکن نیز مسئول بازسازی و ارزیابی در سایر شهرستان‌های استان با نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی ۲۴ ساعته شده است.

رسیدگی ویژه به خسارات خودرویی توسط بیمه ایران

​شیشه فروش به موضوع بیمه خودروهای آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: بیمه ایران موظف شده است پرونده یک هزار و ۲۰۰ خودروی آسیب‌دیده را به صورت ویژه ارزیابی کند و این موضوع در قرارگاه استانی با جدیت دنبال می‌شود تا حقوق شهروندان در کمترین زمان ممکن استیفا شود.

 

