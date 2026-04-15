۱۲۰ ظرفیت جدید خودرو و موتورسیکلت برقی در شهر اصفهان
هشتاد و نهمین ویژه برنامه «به احترام مردم اصفهان» با محوریت بهرهبرداری از ۱۲۰ ظرفیت جدید شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی برگزار شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان رسیدن به ۱۴۰ ظرفیت شارژ خودرو و پاکرو تا یک ماه آینده را گام بلند اصفهان در برقیسازی برشمرد و گفت: ۲۰ ظرفیت جدید شارژ سریع خودرو برقی با مدل مشارکتی و سرمایهگذاری تا یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.