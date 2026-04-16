اختصاص بیش از ۱۶ همت بودجه برای بیماران خاص وسخت درمان

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت براهمیت حمایت‌های دولت و مجلس در راستای کاهش بار مالی درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج تأکید کرد.

محمدمهدی ناصحی در حاشیه بازدید از بیمارستان آیت‌الله یثربی کاشان باتاکید براهمیت حمایت‌های دولت و مجلس در راستای کاهش بار مالی درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، افزود:در حال حاضر، حدود سه میلیون نفر در کشور در صندوق بیمه‌های خاص و صعب‌العلاج نشاندار شده و از خدمات این صندوق بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به اعتبار سالانه این صندوق که امسال بالغ بر ۱۶.۰۴ همت است، بیان داشت:این صندوق عمده هزینه‌های بیماری‌های مزمن و پرهزینه مانند سرطان، بیماری‌های خونی، قلبی، فشار خون و دیابت را پوشش می‌دهد و در صورت انجام تعهد بیمه پایه، سایر هزینه‌ها بر عهده صندوق قرار می‌گیرد.

ناصحی تصریح کرد:از برنامه‌های این سازمان در سال جاری، توسعه پوشش این صندوق با همکاری بنگاه‌ها و بنیادهای حمایتی است تا اطلاع‌رسانی مناسب و گسترده‌تری انجام شود و افراد بیشتری بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان نقش حمایتی مراکز درمانی، به‌ویژه در حوزه درمان سرطانی، افزود:بخش عمده‌ای از خدمات در مراکز دانشگاهی، بخش خصوصی و خیرین به صورت رایگان ارائه می‌شود که این امر، باری مضاعف بر دوش دولت است.

وی در ادامه اظهار داشت:اگر بتوانیم نظام ارجاع مناسبی در این صندوق پیاده‌سازی کنیم، مسیر شناسایی و مراقبت از بیماران، از مرحله تشخیص تا پایان درمان، مشخص و پیوسته خواهد شد و روند پرداخت هزینه‌ها تسهیل می‌گردد.

ناصحی ضمن یادآوری اقدامات اخیر در بحران‌های ناشی از جنگ، افزود:در دوران بحران، با اجرای پروتکل‌های ابلاغی، تمدید خودکار بیمه‌ها برای سه ماه انجام شد و فرآیند تایید داروهای گران‌قیمت در شرایط اضطراری اصلاح شد.

وی درباره وضعیت مالی سازمان نیز گفت: مسائل مالی سازمان در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و امیدواریم منابع مورد نیاز به‌زودی تامین و اعتبارات لازم محقق شود.