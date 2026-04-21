۱۱۰ پویش منابع طبیعی در اصفهان همزمان با جنگ اخیر اجرا شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان از اجرای ۱۱۰ پویش مرتبط با منابع طبیعی در استان از آغاز جنگ تحمیلی اخیر تاکنون خبر داد.
محمدعلی کاظمی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پویشهای مورد اشاره به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، شهدای دانشآموز میناب، شهدای سازمان منابع طبیعی و پویش ملی درختکاری در قالب طرحهای گوناگون مانند پویشی با عنوان «سرو ایران و نهال امید» همچنان در حال اجراست.
وی اضافه کرد: در قالب این پویشها در حدود ۵۰ روز گذشته تا به امروز بالغ بر ۸۰۰ هزار اصله نهال در بین مردم و به ویژه همزمان با تجمعهای شبانه توزیع یا کاشته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان بیان کرد: پویش سرو ایران و نهال امید طرح بسیار مناسبی برای شتاب در اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور به شمار میرود به خصوص در این شبها که با شور و انگیزه بیشتری از سوی مردم پیگیری میشود.
کاظمی گفت: از روز ۱۲ فروردین که علیرغم شرایط جنگی، این پویش دوباره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، با قوت بیشتری در کل کشور دنبال میشود.
وی افزود: شهرداری، دهیاری، بنیاد شهید، هلال احمر و بسیج سازندگی از جمله نهادهای سهیم در این برنامه بودند و نقش تشکل های مردمی نیز در اجرای پویش بسیار پر رنگ بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی خاطرنشان کرد: انجام چنین برنامههایی در قالب پویش یا طرح میتواند به شکل خوبی زمینه ساز توسعه پوشش گیاهی در شهرستانها باشد، لذا باید با قوت به آن ادامه داد.
کاظمی اظهار داشت: استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار مساحت دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه منابع طبیعی و ملی، حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل، ۶ میلیون هکتار را مرتع و سه میلیون هکتار را بیابان تشکیل داده است.
به گزارش ایرنا، در این مراسم مجتبی ندیمی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان معرفی و از عباس قاسمی رامشه مدیر سابق تجلیل شد.