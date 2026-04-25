توزیع ۸۴۰ هزار نهال با نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت در اصفهان

محمدعلی کاظمی با اشاره به اینکه این پویش را از ۱۵ اسفند سال گذشته تاکنون هر هفته با مشارکت قشرهای مختلف مردمی از جمله دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، خانواده شهدا، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برگزار کردیم، افزود: این حرکت با پیام رهبری از ۱۲ فروردین امسال تحت عنوان نهال امید، شتاب گرفت.

وی تاکید کرد: در این مدت بیش از ۱۲۳ هزار اصله نهال توزیع شده و ۶۰ هزار نهال نیز کاشته شده است.

به گفته کاظمی، شمار افرادی که از ابتدای پویش سرو ایران در این رویداد شرکت کردند، بر اساس آماری که از مدارس، هلال احمر، بسیج سازندگی و دانش آموزی و نیروی انتظامی و نظامی و بخش های مختلف در شهرستان‌های استان اعلام شده، ۷۱ هزار نفر برآورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پویش سرو ایران در ادامه طرح نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت است، گفت: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا روز گذشته سوم اردیبهشت ماه در راستای این طرح ملی، ۸۴۰ هزار اصله نهال در استان توزیع کردیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: پویش سرو ایران در کاشان به مناسبت روز زمین پاک و هفته کرامت، در محلی برگزار شد که طرح ۲۰۰ هکتاری زراعت چوب با پساب در حال اجرا است و مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل و مدیران و مسئولان استانی و ملی حضور داشتند.‌

کاظمی اضافه کرد: همچنین پویشی به یاد شهدای مدرسه شجره میناب و نیز به یاد شهدای شهرستان کاشان و اران و بیدگل درخت کاشته شد و خانواده شهدا تجلیل شدند.

وی با بیان اینکه ۹ اردیبهشت ماه نیز قرار است در مجموعه کوثر در ملک شهر نهال کاری به یاد شهدای مدرسه میناب و شهدای استان اصفهان برگزار شود، تاکید کرد: می‌کوشیم درختکاری در پویش سرو ایران به صورت مردمی انجام شود و نهال مورد نیاز بخش های مختلف را تامین کنیم.