عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان خبر داد
تداوم جریان ۱۰ تا ۱۲ مترمکعب آب در زایندهرود محدوده شهر اصفهان
عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به قطع آب کشاورزی گفت: با وجود توقف جریان آب برای کشاورزی، بهمنظور حفظ پایداری زایندهرود در محدوده شهر اصفهان، حدود ۱۰ تا ۱۲ مترمکعب آب در بستر رودخانه جریان خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری اصفهان امروز، حسین وحیدا، عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان، از بسته شدن جریان آب کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، آب کشاورزی از شب گذشته قطع شده است و پیشبینی میشود حدود شش روز دیگر دوباره جریان آب برقرار شود.
وی با اشاره به ضرورت حفظ پایداری جریان زایندهرود در محدوده شهر اصفهان افزود: حدود ۱۰ تا ۱۲ مترمکعب آب در بستر رودخانه جریان خواهد داشت. این تصمیم با هدف جلوگیری از خشک شدن زایندهرود در محدوده شهری و فراهم ماندن شرایط مناسب برای شهروندان و مسافران اتخاذ شده است.
عضو هیئتمدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان درباره وضعیت کشت کشاورزان نیز گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، کشاورزان ناچار شدند تنها حدود ۳۰ درصد از اراضی خود را زیر کشت ببرند و برنامه کشت خود را بر اساس حجم آب تخصیصیافته تنظیم کنند.
وحیدا درباره نوبت بعدی تأمین آب کشاورزی توضیح داد: نوبت بعدی مربوط به کشتهای پاییزه خواهد بود و امیدواریم با توجه به پیشبینیهای انجامشده درباره بارشهای مناسب در فصل پاییز، شرایط بهتری برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: زمان دقیق تخصیص آب برای کشتهای پاییزه به شرایط جوی و میزان بارندگی در ماههای آبان و آذر بستگی خواهد داشت.