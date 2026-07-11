آفتاب این روزهای اصفهان فقط گرم و سوزان نیست؛ خطری نامرئی نیز همراه آن به سطح هشدار رسیده است. بررسی پیش‌بینی شاخص اشعه فرابنفش شهر اصفهان نشان می‌دهد از شنبه ۲۰ تیر تا سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵، حداکثر شاخص UV در تمام روزها به عدد ۱۲ می‌رسد؛ عددی که در طبقه‌بندی جهانی، در محدوده «فوق‌العاده شدید» یا Extreme قرار می‌گیرد.

اصفهان امروز_ راضیه چنگیز نائین: آفتاب این روزهای اصفهان فقط گرم و سوزان نیست؛ یک خطر نامرئی نیز همراه آن افزایش یافته است. بررسی پیش‌بینی شاخص اشعه فرابنفش اصفهان (UV Index) نشان می‌دهد در روزهای شنبه ۲۰ تیر تا سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵، حداکثر شاخص UV در این شهر به عدد ۱۲ می‌رسد؛ عددی که در استانداردهای جهانی در محدوده فوق‌العاده شدید (Extreme) قرار دارد.

افزایش شاخص UV در اصفهان به این معناست که شهروندان در ساعات میانی روز، حتی در مدت کوتاه حضور در فضای باز، در معرض میزان بالایی از تابش فرابنفش قرار دارند و باید اقدامات محافظتی را جدی بگیرند.

شاخص UV چیست و چرا افزایش آن در اصفهان اهمیت دارد؟

شاخص فرابنفش یا UV Index معیاری برای اندازه‌گیری شدت تابش پرتوهای فرابنفش خورشید است. هرچه این عدد افزایش پیدا کند، احتمال آسیب به پوست و چشم بیشتر می‌شود و زمان لازم برای ایجاد آسیب کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس طبقه‌بندی جهانی:

۰ تا ۲: کم‌خطر

کم‌خطر ۳ تا ۵: متوسط

متوسط ۶ تا ۷: زیاد

زیاد ۸ تا ۱۰: بسیار زیاد

بسیار زیاد ۱۱ و بالاتر: فوق‌العاده شدید و خطرناک

بنابراین رسیدن شاخص UV اصفهان به عدد ۱۲ به معنای قرار گرفتن در بالاترین سطح هشدار است.

پیش‌بینی شاخص اشعه فرابنفش اصفهان در روزهای آینده

بر اساس داده‌های پیش‌بینی وضعیت UV شهر اصفهان، این شرایط از شنبه ۲۰ تیر تا سه‌شنبه ۲۳ تیر ادامه خواهد داشت.

روند افزایش شاخص در طول روز به این شکل است:

ساعت ۸ صبح: شروع افزایش تابش و نیاز به مراقبت

ساعت ۹ صبح: شاخص UV حدود ۷ (زیاد)

ساعت ۱۰ صبح: شاخص UV حدود ۱۰ (بسیار زیاد)

ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر: رسیدن به اوج با شاخص ۱۲

ساعت ۱۳: همچنان بسیار شدید و حدود ۱۰

ساعت ۱۴: ادامه شرایط پرخطر

این الگو در روزهای آینده تقریباً تکرار می‌شود و نشان می‌دهد ساعات میانی روز، خطرناک‌ترین زمان برای قرار گرفتن مستقیم زیر نور خورشید است.

خطرناک‌ترین ساعت‌های تابش UV در اصفهان چه زمانی است؟

بیشترین شدت اشعه فرابنفش در اصفهان معمولاً بین ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر رخ می‌دهد.

در این بازه:

پوست سریع‌تر دچار آسیب می‌شود.

احتمال آفتاب‌سوختگی افزایش پیدا می‌کند.

چشم‌ها بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

حتی ساعت ۹ صبح نیز با شاخص UV حدود ۷، زمان کاملاً ایمنی محسوب نمی‌شود.

بهترین زمان برای انجام فعالیت‌های خارج از منزل:

✅ قبل از ساعت ۹ صبح

✅ بعد از ساعت ۱۶ عصر

است.

آیا اشعه فرابنفش فقط باعث آفتاب‌سوختگی می‌شود؟

خیر. یکی از مهم‌ترین نکات درباره اشعه UV این است که همیشه قابل مشاهده یا احساس نیست. ممکن است هوا خنک باشد، اما میزان تابش فرابنفش همچنان بالا باشد.

مواجهه زیاد با اشعه UV می‌تواند باعث:

قرمزی و سوختگی پوست

ایجاد لک‌های پوستی

پیری زودرس پوست

آسیب قرنیه و چشم

افزایش خطر آب‌مروارید

افزایش احتمال برخی سرطان‌های پوستی

شود.

آسیب ناشی از اشعه فرابنفش تجمعی است؛ یعنی قرار گرفتن کوتاه‌مدت اما مکرر در معرض آفتاب نیز در طول زمان اثر خود را نشان می‌دهد.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر اشعه UV هستند؟

برخی گروه‌ها باید در روزهای افزایش شاخص UV اصفهان احتیاط بیشتری داشته باشند:

کودکان و نوزادان

پوست کودکان حساس‌تر است و نباید در ساعات اوج تابش، زیر نور مستقیم خورشید قرار بگیرند.

سالمندان

با افزایش سن، توانایی طبیعی پوست برای مقابله با آسیب کاهش پیدا می‌کند.

افراد دارای پوست روشن

این افراد سریع‌تر دچار سوختگی پوست می‌شوند.

شاغلان فضای باز

افرادی مانند:

کارگران ساختمانی

نیروهای خدمات شهری

پیک‌های موتوری

رانندگان موتورسیکلت

ورزشکاران فضای باز

بیشتر در معرض تابش طولانی‌مدت قرار دارند.

راه‌های محافظت از خود در برابر اشعه فرابنفش شدید

برای کاهش خطرات شاخص UV بالا در اصفهان، کارشناسان توصیه می‌کنند:

۱. زمان حضور در آفتاب را مدیریت کنید

در فاصله ساعت ۱۰ تا ۱۴ تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنید.

۲. از ضدآفتاب مناسب استفاده کنید

ضدآفتاب با SPF حداقل ۳۰ استفاده کنید و آن را هر دو ساعت یک‌بار تمدید کنید.

۳. عینک آفتابی استاندارد بزنید

عینک مناسب باید توانایی جلوگیری از ۹۹ تا ۱۰۰ درصد پرتوهای UVA و UVB را داشته باشد.

۴. لباس مناسب انتخاب کنید

لباس‌های سبک اما پوشیده، کلاه لبه‌دار و استفاده از سایه می‌تواند میزان تماس مستقیم با خورشید را کاهش دهد.

۵. مراقبت از کودکان را جدی بگیرید

کودکان و نوزادان نباید در ساعات اوج تابش زیر نور مستقیم خورشید باشند.

سوالات متداول درباره شاخص UV اصفهان

شاخص UV عدد ۱۲ یعنی چه؟

شاخص UV عدد ۱۲ در بالاترین سطح خطر قرار دارد و نشان‌دهنده تابش فرابنفش فوق‌العاده شدید است. در این شرایط، پوست و چشم در مدت کوتاهی ممکن است آسیب ببینند.

بهترین ساعت برای بیرون رفتن در روزهای گرم اصفهان چه زمانی است؟

بهترین زمان برای فعالیت در فضای باز، قبل از ساعت ۹ صبح یا بعد از ساعت ۱۶ عصر است؛ زیرا شدت تابش فرابنفش کاهش پیدا می‌کند.

آیا وقتی هوا ابری است، اشعه UV وجود ندارد؟

خیر. حتی در روزهای نیمه‌ابری نیز بخشی از پرتوهای فرابنفش می‌توانند به سطح زمین برسند و محافظت از پوست همچنان اهمیت دارد.

آیا ضدآفتاب به تنهایی کافی است؟

خیر. ضدآفتاب تنها یکی از روش‌های محافظت است. استفاده از سایه، لباس مناسب، کلاه و کاهش زمان حضور زیر آفتاب نیز ضروری است.

آیا اشعه UV برای چشم خطرناک است؟

بله. قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض اشعه فرابنفش می‌تواند خطر آسیب‌های چشمی مانند آب‌مروارید را افزایش دهد.

جمع‌بندی؛ اصفهان در روزهای آینده با آفتاب پرخطر روبه‌رو است

رسیدن شاخص اشعه فرابنفش اصفهان به عدد ۱۲ یک هشدار جدی برای سلامت شهروندان است؛ هشداری که نباید فقط به عنوان یک عدد هواشناسی دیده شود.

لازم نیست مردم تمام روز در خانه بمانند، اما مدیریت زمان حضور در فضای باز اهمیت زیادی دارد. بهترین راهکار این است که فعالیت‌های غیرضروری در ساعات اوج تابش، یعنی ۱۰ صبح تا ۱۴ ظهر کاهش پیدا کند و استفاده از ضدآفتاب، عینک استاندارد، کلاه و لباس مناسب به یک عادت روزانه تبدیل شود.