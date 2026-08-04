تا این لحظه اطلاعیه رسمی درباره تعطیلی ادارات استان اصفهان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ منتشر نشده است؛ بنابراین ادارات و بانک‌های اصفهان فعلاً تعطیل اعلام نشده‌اند و تصمیم نهایی پس از صدور اطلاعیه استانداری اصفهان مشخص خواهد شد. این خبر به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود.

تا این لحظه اطلاعیه رسمی درباره تعطیلی ادارات استان اصفهان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ منتشر نشده است؛ بنابراین ادارات و بانک‌های اصفهان فعلاً تعطیل اعلام نشده‌اند و تصمیم نهایی پس از صدور اطلاعیه استانداری اصفهان مشخص خواهد شد. این خبر به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود.

خلاصه وضعیت تعطیلی اصفهان

وضعیت ادارات اصفهان: در انتظار اطلاعیه رسمی

در انتظار اطلاعیه رسمی وضعیت بانک‌های اصفهان: هنوز تعطیلی اعلام نشده است

هنوز تعطیلی اعلام نشده است تاریخ مورد بررسی: چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵

چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ مرجع اعلام رسمی: استانداری اصفهان

استانداری اصفهان آخرین به‌روزرسانی: سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ساعت [ساعت انتشار را وارد کنید]

آیا فردا ادارات اصفهان تعطیل است؟

به گزارش اصفهان امروز، تا زمان انتشار این خبر، هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر تعطیلی ادارات استان اصفهان در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در صفحه اطلاعیه‌های استانداری منتشر نشده است.

بر این اساس، نمی‌توان تعطیلی ادارات اصفهان را قطعی دانست. در صورت منتشرنشدن اطلاعیه جدید، فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان براساس برنامه اعلام‌شده قبلی ادامه خواهد داشت؛ بااین‌حال، کارکنان و شهروندان باید اطلاعیه‌های رسمی ساعات آینده را دنبال کنند.

نکته مهم: عبارت «تعطیلی اصفهان اعلام نشده است» با عبارت «اصفهان قطعاً تعطیل نیست» تفاوت دارد. احتمال صدور اطلاعیه جدید همچنان وجود دارد و هر تصمیم تازه در همین گزارش درج خواهد شد.

تعطیلی ادارات کدام استان‌ها قطعی شده است؟

براساس آخرین اطلاعیه‌های منتشرشده، تعطیلی ادارات و برخی دستگاه‌های اجرایی برای چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در استان‌های زیر اعلام شده است:

قم

ایلام

کرمانشاه

هرمزگان

بوشهر

کردستان

جزئیات مربوط به فعالیت بانک‌ها، شعب کشیک، مراکز درمانی، امدادی و خدمات‌رسان ممکن است در هر استان متفاوت باشد و باید براساس متن اطلاعیه همان استانداری بررسی شود.

آیا بانک‌های اصفهان چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل هستند؟

تا این لحظه اطلاعیه رسمی مستقلی درباره تعطیلی بانک‌های استان اصفهان در چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ منتشر نشده است.

در صورت اعلام تعطیلی ادارات استان، نحوه فعالیت بانک‌ها و فهرست احتمالی شعب کشیک نیز باید از سوی مراجع مربوط اعلام شود. جزئیات بانک‌ها بلافاصله پس از انتشار اطلاعیه رسمی به این بخش افزوده خواهد شد.

علت تعطیلی ادارات در برخی استان‌ها چیست؟

در اطلاعیه‌های صادرشده برای تعدادی از استان‌ها، عواملی مانند افزایش دمای هوا، ضرورت مدیریت مصرف برق و انرژی و در بعضی مناطق تسهیل تردد زائران اربعین به‌عنوان دلایل تغییر برنامه کاری ادارات مطرح شده است.

بااین‌حال، درباره اصفهان هنوز تصمیمی اعلام نشده و نمی‌توان دلایل اعلام‌شده برای سایر استان‌ها را به اصفهان تعمیم داد.

اطلاعیه رسمی تعطیلی اصفهان از کجا اعلام می‌شود؟

مرجع اصلی اعلام تعطیلی ادارات استان، استانداری اصفهان و مسئولان رسمی مدیریت بحران استان هستند. شهروندان باید از بازنشر پیام‌های بدون منبع، تصاویر قدیمی و اطلاعیه‌هایی که تاریخ یا نام مرجع صادرکننده آن‌ها مشخص نیست خودداری کنند.

در صورت صدور اطلاعیه جدید، وضعیت تعطیلی ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز خدماتی استان در همین صفحه به‌روزرسانی خواهد شد.

پرسش‌های متداول

آیا ادارات اصفهان فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل است؟

تا این لحظه اطلاعیه رسمی درباره تعطیلی ادارات اصفهان منتشر نشده است؛ بنابراین تعطیلی اصفهان هنوز قطعی نیست.

آیا بانک‌های اصفهان چهارشنبه تعطیل هستند؟

هنوز تعطیلی بانک‌های استان اصفهان اعلام نشده است. در صورت اتخاذ تصمیم جدید، وضعیت بانک‌ها و شعب کشیک به این خبر افزوده می‌شود.

آیا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل رسمی سراسری است؟

چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل رسمی سراسری نیست و تعطیلی‌های اعلام‌شده فعلی براساس تصمیم‌های استانی انجام شده‌اند.

کدام استان‌ها چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل هستند؟

تا زمان تنظیم این خبر، تعطیلی ادارات در استان‌های قم، ایلام، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و کردستان اعلام شده است.

مرجع رسمی اعلام تعطیلی ادارات اصفهان چیست؟

استانداری اصفهان و مسئولان رسمی مدیریت بحران استان، مراجع معتبر اعلام تعطیلی یا تغییر ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی هستند.

خبر تعطیلی اصفهان چه زمانی به‌روزرسانی می‌شود؟

بلافاصله پس از انتشار اطلاعیه رسمی، زمان به‌روزرسانی و متن تصمیم جدید در ابتدای همین گزارش درج خواهد شد.