آخرین جزئیات بزرگترین رویداد علمی کشور از زبان رئیس سازمان سنجش؛
سوت شروع کنکور ۱۴۰۵ به ؛ آغاز توزیع کارت آزمون از امروز
توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری و پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ از امروز آغاز شد. این آزمون بزرگ علمی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد در ۴۱۵ شهرستان برگزار میشود و داوطلبان تنها تا ۲۸ مرداد فرصت دارند کارت خود را از طریق سایت سازمان سنجش دریافت کنند.
لحظه موعود برای داوطلبان کنکور فرا رسید! همزمان با انتشار کارت ورود به جلسه آزمون سراسری و پذیرش دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵، رئیس سازمان سنجش جزئیات نهایی برگزاری این رویداد بزرگ ملی را اعلام کرد. اگر شما نیز جزو داوطلبان این رقابت سرنوشتساز هستید، در ادامه تمام اطلاعاتی را که باید همین امروز بدانید، بخوانید.
جدول زمانبندی دقیق و ساعتهای حیاتی کنکور ۱۴۰۵
آزمون سراسری امسال در ۴۱۵ شهرستان و بخش کشور طی روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار میشود. جدول زیر برنامه کامل گروههای آزمایشی مختلف را نشان میدهد:
|گروه آزمایشی
|تاریخ برگزاری
|ساعت شروع فرآیند آزمون
|زمان بسته شدن درهای حوزه
|علوم تجربی
|پنجشنبه
۲۹ مرداد
|۷:۳۰
صبح
|۷:۰۰
صبح
|هنر و
زبان خارجی
|پنجشنبه
۲۹ مرداد
|۱۵:۰۰
عصر
|۱۴:۳۰
عصر
|
ریاضی و فنی و
علوم انسانی
|جمعه
۳۰ مرداد
|۷:۳۰
صبح
|۷:۰۰
نکته مهم: داوطلبانی که در یک گروه اصلی و یکی از گروههای هنر یا زبان ثبتنام کردهاند، دو کارت ورود به جلسه مجزا خواهند داشت
مهلت و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه
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بازه زمانی دریافت: از امروز دوشنبه ۲۶ مرداد تا پایان روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵.
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نحوه دریافت: مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری، ورود به کارپوشه شخصی با استفاده از کد ملی یا شناسه یکتا و رمز عبور.
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مدارک لازم در روز آزمون: همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه عکسدار الزامی است.
هشدارها و توصیههای مهم رئیس سازمان سنجش
۱. دستاندازان تقلب در رصد کامل پلیس
دکتر رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با اشاره به پایش دقیق فضای مجازی تأکید کرد: تمامی صفحات و تارنماهای مدعی تقلب و فروش سوالات تحت رصد شبانهروزی نهادهای انتظامی و امنیتی قرار دارند. وی از داوطلبان و خانوادهها خواست تحت هیچ شرایطی در دام این کلاهبرداران نیفتند.
۲. توصیهای به والدین گرامی درباره گرمای هوا
با توجه به گرمای شدید هوا و محدودیت امکانات در خارج از حوزههای امتحانی، رئیس سازمان سنجش توصیه کرد برای حفظ سلامت و رفاه همراهان، حضور خانوادهها در محل حوزهها تا حد امکان کاهش یابد؛ هرچند تلاش شده است تا جایگاه مناسبی برای تکریم خانوادهها در حوزهها پیشبینی شود.
۳. تلاش برای عدالت آموزشی
مسئولیت اجتماعی شبکه ملی اجرا و حفاظت، پاسداری از عدالت آموزشی و حق و حقوق تمامی شرکتکنندگان است تا این آزمون در کمال آرامش، سلامت و امنیت برگزار شود.