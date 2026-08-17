شهرداری اصفهان و پلیس راهور اجرای طرح محدودیت تردد موتورسیکلت‌ها در بزرگراه‌های پرخطر را دنبال می‌کنند. غیرفعال‌سازی موقت کارت سوخت متخلفان هنوز نیازمند مجوز قانونی است. روزانه حدود ۵۰۰ هزار سفر موتورسیکلتی انجام می‌شود و سامانه‌های هوشمند طی یک هفته بیش از ۵۳۵ هزار تخلف ترافیکی ثبت کرده‌اند در اصفهان.

لید

کارت سوخت موتورسیکلت‌هایی که وارد بزرگراه‌های ممنوعه اصفهان می‌شوند، ممکن است به‌صورت موقت غیرفعال شود؛ طرحی که شهرداری و پلیس راهور اجرای آن را پیگیری می‌کنند، اما هنوز در مرحله دریافت مجوز قانونی است. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که روزانه حدود ۵۰۰ هزار سفر با موتورسیکلت در اصفهان انجام می‌شود.

کارت سوخت کدام موتورسیکلت‌ها غیرفعال می‌شود؟

به گزارش اصفهان امروز، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با همکاری پلیس راهور، برنامه مشترکی برای محدودکردن تردد موتورسیکلت‌ها در بزرگراه‌های پرخطر شهر تدوین کرده است.

براساس این برنامه، غیرفعال‌سازی زمان‌دار یا ابطال موقت کارت سوخت موتورسیکلت‌هایی که به‌صورت غیرمجاز وارد محورهای بزرگراهی می‌شوند، به‌عنوان یکی از ابزارهای بازدارنده در دست بررسی قرار گرفته است.

بااین‌حال، ابطال کارت سوخت هنوز اجرایی نشده و به دریافت مجوزهای قانونی نیاز دارد. سعید ساکت، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان، اعلام کرده است که مکاتبات لازم برای دریافت این مجوز در حال انجام است.

بنابراین، ادعای ابطال فوری کارت سوخت همه موتورسیکلت‌ها یا قطع سراسری سهمیه سوخت صحت ندارد. محدودیت پیشنهادی تنها موتورسیکلت‌هایی را هدف می‌گیرد که وارد بزرگراه‌های ممنوعه و پرخطر اصفهان شوند.

ورود موتورسیکلت به کدام بزرگراه‌های اصفهان ممنوع است؟

معاون شهردار اصفهان از بزرگراه‌های شهید همت، ردانی‌پور، خرازی و اردستانی و همچنین ورودی‌های پرتردد شهر به‌عنوان محورهای بحرانی نام برده است.

قرار است در مرحله نخست، اطلاع‌رسانی درباره ممنوعیت و مخاطرات تردد موتورسیکلت‌ها در این محورها افزایش پیدا کند. پس از آن و در صورت صدور مجوز، امکان شناسایی متخلفان و اعمال محدودیت زمان‌دار روی کارت سوخت آنان فراهم خواهد شد.

محورهای اعلام‌شده وضعیت بزرگراه شهید همت محور پرخطر و مشمول کنترل بزرگراه ردانی‌پور محور پرخطر و مشمول کنترل بزرگراه خرازی محور پرخطر و مشمول کنترل بزرگراه اردستانی محور پرخطر و مشمول کنترل ورودی‌های پرتردد شهر در برنامه نظارت و محدودسازی

این برنامه با هدف کاهش تصادفات منجر به فوت در بزرگراه‌ها تهیه شده است و اقدامات پیشگیرانه آن با همکاری پلیس راهور وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

ابطال کارت سوخت هنوز قطعی و اجرایی نیست

در اطلاعیه منتشرشده، میان «پیگیری ابطال کارت سوخت» و «اجرای قطعی ابطال» تفاوت وجود دارد. شهرداری برای اعمال چنین محدودیتی باید مجوز قانونی دریافت کند و امکان اقدام مستقل درباره کارت‌های سوخت را ندارد.

پیشنهاد مطرح‌شده، غیرفعال‌سازی موقت کارت سوخت موتورسیکلت‌های متخلف پس از شناسایی ورود غیرمجاز به بزرگراه‌هاست. مدت غیرفعال‌سازی، شیوه ثبت تخلف، زمان آغاز اجرا و فرایند اعتراض هنوز اعلام نشده است.

تا زمان انتشار دستورالعمل رسمی، دارندگان موتورسیکلت نباید خبرهای مربوط به قطع عمومی کارت سوخت یا حذف سهمیه همه موتورسیکلت‌ها را معتبر بدانند.

روزانه ۵۰۰ هزار سفر با موتورسیکلت در اصفهان

در شهر اصفهان روزانه حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار سفر انجام می‌شود که نزدیک به ۵۰۰ هزار مورد آن با موتورسیکلت است.

برآوردها از فعالیت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در شهر حکایت دارد. سهم سفرهای موتورسیکلتی در گزارش‌های منتشرشده بین ۷ تا ۱۳ درصد اعلام شده است و این میزان در ماه‌های گرم سال افزایش پیدا می‌کند.

سعید ساکت، ساماندهی موتورسیکلت‌ها را یکی از مسائل مهم نظم اجتماعی و ایمنی شهری دانسته و بر همکاری پلیس، شهرداری، تولیدکنندگان، فروشندگان، شرکت‌های بیمه و دستگاه‌های آموزشی تأکید کرده است.

کاهش ۱۱ درصدی جان‌باختگان تصادفات اصفهان

براساس آمار اعلام‌شده، تعداد جان‌باختگان تصادفات در شهر اصفهان از ۲۱۳ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۹ نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ تغییری که معادل کاهش ۱۱ درصدی است.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۴۶ نفر در تصادفات جان باختند؛ این تعداد در دوره مشابه سال ۱۴۰۵ به ۴۰ نفر رسید.

بخش زیادی از قربانیان در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند. مدیریت شهری همچنین از اشغال تخت‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها توسط مصدومان تصادفات موتورسیکلت به‌عنوان یکی از پیامدهای این حوادث یاد کرده است.

طرح جدید برای موتورسواران بدون کلاه ایمنی

در طرح ایمن تردد موتورسیکلت‌سواران، برخورد اولیه با راکبان فاقد کلاه ایمنی بر آموزش متمرکز شده است.

در مرحله نخست، موتورسیکلت فرد متخلف به پارکینگ منتقل نمی‌شود، بلکه دو ساعت در محل متوقف خواهد شد. راکب در این مدت آموزش‌های ایمنی را دریافت می‌کند و پس از شرکت در آزمون و ارائه کلاه ایمنی، موتورسیکلت آزاد می‌شود.

در صورت تکرار تخلف، شیوه‌های قانونی دیگر برای برخورد با راکب اجرا خواهد شد. مدیریت شهری همچنین خواستار عرضه اجباری کلاه ایمنی استاندارد همراه با موتورسیکلت از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان شده است.

ثبت ۵۳۵ هزار تخلف در یک هفته

سامانه‌های هوشمند پایش ترافیک اصفهان در فاصله دهم تا شانزدهم مرداد، ۵۳۵ هزار و ۳۴۷ تخلف را در معابر شهر ثبت کرده‌اند. این رقم در مقایسه با هفته قبل حدود دو درصد افزایش یافته است.

سرعت غیرمجاز با ۴۳۹ هزار و ۵۶۷ مورد، بیشترین سهم را در میان تخلفات داشته است. همچنین ۱۸ هزار و ۷۸۶ مورد عبور از چراغ قرمز و ۴۸ هزار و ۳۱۵ مورد توقف ممنوع و پارک دوبله ثبت شده است.

نوع تخلف تعداد ثبت‌شده سرعت غیرمجاز ۴۳۹ هزار و ۵۶۷ مورد عبور از چراغ قرمز ۱۸ هزار و ۷۸۶ مورد ورود غیرمجاز به خطوط ویژه ۲۸ هزار و ۶۷۹ مورد توقف ممنوع و پارک دوبله ۴۸ هزار و ۳۱۵ مورد مجموع تخلفات ۵۳۵ هزار و ۳۴۷ مورد

جهش ۱۲۷ درصدی ورود به خطوط ویژه اتوبوس

ورود غیرمجاز خودروها به خطوط ویژه اتوبوس اصفهان از ۱۲ هزار و ۶۱۹ مورد در هفته پیش از آن به ۲۸ هزار و ۶۷۹ مورد افزایش یافته است؛ رشدی بیش از ۱۲۷ درصد.

این تخلفات موجب کاهش سرعت حرکت اتوبوس‌ها، اختلال در سرفاصله زمانی و کاهش کارایی خطوط حمل‌ونقل عمومی می‌شود. مدیریت شهری اعلام کرده است داده‌های سامانه‌های هوشمند برای شناسایی معابر پرخطر و برنامه‌ریزی اقدامات کنترلی استفاده خواهد شد.

پرسش‌های مهم درباره کارت سوخت موتورسیکلت‌ها

آیا کارت سوخت همه موتورسیکلت‌های اصفهان باطل می‌شود؟

خیر. پیشنهاد فعلی فقط درباره موتورسیکلت‌هایی است که به‌صورت غیرمجاز وارد بزرگراه‌های ممنوعه شوند.

آیا ابطال کارت سوخت آغاز شده است؟

خیر. دریافت مجوز قانونی برای غیرفعال‌سازی زمان‌دار کارت سوخت متخلفان در حال پیگیری است.

کارت سوخت برای چه مدتی غیرفعال خواهد شد؟

مدت محدودیت هنوز اعلام نشده است.

کدام بزرگراه‌ها در فهرست محورهای پرخطر قرار دارند؟

شهید همت، ردانی‌پور، خرازی، اردستانی و برخی ورودی‌های پرتردد شهر نام برده شده‌اند.

برخورد با موتورسوار فاقد کلاه ایمنی چگونه است؟

در مرحله نخست، موتورسیکلت دو ساعت متوقف می‌شود و راکب باید آموزش ببیند، در آزمون شرکت کند و کلاه ایمنی ارائه دهد.