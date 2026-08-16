بزرگترین شبکه فروش خودرو در مسیر توسعه
افتتاح دو شعبه جدید خودرو۴۵ در اصفهان و نخستین شعبه در همدان
خودرو۴۵ با افتتاح سه شعبه جدید در اصفهان و همدان، تعداد شعب خود در سراسر کشور را به ۷۴ شعبه رساند. دو شعبه جدید آذر و آتشگاه در اصفهان، تعداد شعب خودرو۴۵ در این شهر را به ۶ شعبه افزایش دادند و با افتتاح شعبه همدان، خودرو۴۵ برای نخستینبار خدمات خود را در این شهر ارائه کرد.
توسعه شبکه شعب خودرو۴۵ با هدف گسترش دسترسی مشتریان به خدمات تخصصی خرید و فروش خودروی کارکرده و ارائه تجربهای سریع، امن و ساده انجام میشود. خودرو۴۵ در سالهای فعالیت خود با توسعه مستمر شبکه شعب در ۲۴ شهر کشور، تلاش کرده است فرآیند فروش خودروی کارکرده را از یک تجربه زمانبر و چندمرحلهای به مسیری ساده و یکپارچه تبدیل کند.
در مدل خدمات خودرو۴۵، فروشنده برای آغاز فرآیند فروش تنها کافی است یک بار به یکی از شعب مراجعه کند و مراحل کارشناسی، قیمتگذاری و فروش در یک مسیر مشخص انجام میشود. این مدل با هدف کاهش رفتوآمدهای غیرضروری، کوتاه کردن زمان فروش و سادهتر کردن تجربه فروش خودرو طراحی شده است.
با رسیدن تعداد شعب خودرو۴۵ به ۷۴ شعبه در سراسر کشور، این مجموعه گستردهترین شبکههای خدمات خرید و فروش خودروی کارکرده در ایران را در اختیار دارد. توسعه این شبکه بخشی از مسیر خودرو۴۵ برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان سریعترین راه فروش خودرو است؛ مسیری که بر سه اصل سرعت، امنیت و سهولت استوار شده است.
برنامه توسعه شعب همچنان ادامه دارد و این مجموعه در مسیر گسترش حضور خود در شهرهای مختلف کشور و افزایش دسترسی مشتریان به خدمات خرید و فروش خودروی کارکرده حرکت میکند. برای مشاهده نشانی و اطلاعات تماس شعب خودرو۴۵ در سراسر کشور، میتوانید به صفحه شعب خودرو۴۵ مراجعه کنید.