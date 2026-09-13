در روش شاگردی، فرد ماه‌ها منتظر می‌ماند تا استادکار وقت آزاد پیدا کند و کم‌کم چیزی آموزش دهد. در راه دوم، از روز اول یک برنامه مشخص جلوی چشم هنرجو است. در این مقاله هر دو مسیر را کنار هم توضیح می‌دهیم که یک فرد عادی، بدون هیچ تجربه قبلی، چطور می‌تواند در اصفهان مکانیک شود. این مقاله یک مسیر واقعی و قابل اجرا را نشان می‌دهد که یک فرد بدون تجربه می‌تواند از همان امروز آن را شروع کند.

چرا مکانیکی در اصفهان، پر درآمد است؟

بیشتر خودروهایی که در خیابان‌های اصفهان دیده می‌شوند پراید، پژو ۴۰۵، سمند و ۲۰۶ با موتورهای XU7، TU5 و EF7 هستند و سال‌های زیادی است که این خودروها تولید یا در بازار دست دوم رد و بدل می‌شوند. سهم خودروهای برقی هنوز خیلی کم است و حتی به یک درصد هم نمی‌رسد که یعنی برای سال‌های زیادی نیاز به تعمیرکار خودروهای بنزینی از بین نمی‌رود.

خودروهای قدیمی‌تر با گذشت زمان بیشتر خراب می‌شوند، یعنی همین ماشین‌هایی که امروز روی جاده هستند، سال‌های بعد به تعمیرکار نیاز دارند. کسی که به مکانیک خودرو تسلط پیدا کند، دست خودش را روی قطعه واقعی می‌گذارد و اشکال واقعی موتور را می‌بیند. تعداد تعمیرگاه‌های فعال در اصفهان زیاد است، اما تعداد کسانی که واقعا موتور را از اول تا آخر درست باز و بسته می‌کنند کمتر از چیزی است که فکرش را می‌کنیم.

همین موضوع جای خالی برای نیروی تازه‌کار آموزش‌دیده باز می‌گذارد. مالکان تعمیرگاه‌ها بیشتر دنبال کسی هستند که حداقل با اصول اولیه موتور آشنا باشد و مجبور نباشند از صفر همه چیز را یادش بدهند، همین موضوع کار پیدا کردن را برای یک هنرجوی دوره‌دیده راحت‌تر می‌کند.

شاگرد مکانیک دقیقا چه کاری انجام می‌دهد؟

هفته اول شاگردی

در هفته اول کار شاگرد بیشتر شامل نظافت کارگاه، آچار دادن به استادکار و تعویض روغن و فیلتر است. کارهایی مانند چک کردن باد لاستیک یا تمیز کردن قطعات کثیف به همین دوره اضافه می‌شود.

ماه دوم شاگردی

از ماه دوم به بعد کارهایی مانند تعویض لنت ترمز، شمع و تسمه تایم به شاگرد سپرده می‌شود. کم‌کم مسئولیت‌های بزرگ‌تری مانند کمک در باز کردن چرخ و بستن دوباره آن با گشتاور درست به شاگرد سپرده می شود. این کارها دقیقا سرفصل های دوره مکانیکی هستند که در حدود 40 ساعت آموزش عملی روی خودروی واقعی به هنرجو یاد داده می‌شود، به‌جای اینکه ماه‌ها طول بکشد تا استادکار فرصت آموزش پیدا کند.

حقوق شاگرد مکانیکی در اصفهان سال ۱۴۰۵ واقعا چقدر است؟

حقوق شاگرد تازه‌کار در اصفهان بین 16 تا 18 میلیون تومان است. پرداخت کمتر از این رقم با قانون کار همخوانی ندارد، هرچند در عمل بعضی تعمیرگاه‌های کوچک همین قانون را رعایت نمی‌کنند.

چرا نباید فقط به حقوق شاگردی نگاه کرد؟

زیرا شاگردی برای یاد گرفتن است، نه برای پول درآوردن در همان روزهای اول. کسی که دو ماه دوره مکانیکی دیده باشد، به‌جای یک سال شاگردی بدون مزد، از همان ابتدا نیمه‌ماهر وارد بازار کار می‌شود و زودتر به دستمزد بالاتر می‌رسد.

در دوره مکانیک خودرو چه چیزی یاد می‌گیرید که در شاگردی نمی توان یاد گرفت؟

شاگرد مکانیک در بیشتر تعمیرگاه‌ها محدود به چند کار تکراری باقی می‌ماند، چون استادکار وقت زیادی برای آموزش کامل ندارد و اولویتش رساندن کار مشتری‌ها است. در یک دوره آموزشی، برنامه از قبل مشخص است و همه بخش‌های اصلی موتور، نه فقط بخش‌هایی که تصادفی جلوی هنرجو می‌آید، پوشش داده می‌شود.

باز و بست موتور TU5 و EF7 پراید و پژو

در این بخش هنرجو خودش واشر سرسیلندر، سیلندر، پیستون و میل‌لنگ را بر روی ماشین واقعی باز و بسته می‌کند. هنرجو یاد می‌گیرد ترتیب باز کردن قطعات چیست، کجا باید دقت بیشتری داشته باشد و چه اشتباهاتی موتور را بعد از تعمیر خراب می‌کند. همین اشتباهات ساده، مانند بستن نادرست پیچ‌های سرسیلندر با گشتاور اشتباه، آن چیزی است که مشتری را برمی‌گرداند و اعتبار یک تعمیرکار تازه‌کار را خراب می‌کند.

گیربکس دستی و کلاچ

کار با گیربکس دستی و سیستم کلاچ بخشی از آموزش است. به هنرجو آموزش داده می شود که چطور ایراد کلاچ را پیدا و آن را تعویض کند و گیربکس را باز و بسته کند. چون خیلی از این خودروها هنوز گیربکس دستی دارند، این بخش برای کسی که می‌خواهد بعدها روی ماشین‌های قدیمی‌تر کار کند اهمیت زیادی دارد.

سیستم انژکتور و سنسورها

سنسور اکسیژن، سنسور دریچه گاز و سنسور میل‌لنگ از جمله قطعاتی هستند که هنرجو با کارکرد و عیب‌یابی آن‌ها آشنا می‌شود. شناخت درست این سنسورها تشخیص ایراد موتور را برای هنرجو ساده‌تر می‌کند و از تعویض بی‌دلیل قطعات سالم جلوگیری می‌کند.

سیستم تعلیق، جلوبندی و ترمز

بخشی از دوره به جلوبندی و ترمز اختصاص دارد که شامل شناخت قطعات اصلی جلوبندی و روش عیب‌یابی صداهای غیرعادی می شود. برای کسی که می‌خواهد در این زمینه حرفه ای تز کار کند، یک دوره جداگانه برای جلوبندی‌سازی خودرو وجود دارد که می‌شود بعد از دوره پایه آن را دنبال کرد.

عیب‌یابی با دستگاه دیاگ مقدماتی

در پایان آموزش مکانیک خودرو، هنرجو با کار مقدماتی دستگاه دیاگ آشنا می‌شود و یاد می‌گیرد چطور کد خطا را بخواند و آن را با ایراد واقعی موتور تطبیق دهد.

فرق شاگردی خالی با دوره به همراه شاگردی چیست؟

شاگردی خالی بدون گذراندن دوره حدود یک سال طول می‌کشد و در پایان مدرکی داده نمی‌شود. میزان یادگیری کاملا به سلیقه و وقت استادکار بستگی دارد. بعضی از شاگردها بعد از یک سال هنوز نمی‌توانند به‌تنهایی یک تعمیر ساده را از اول تا آخر انجام دهند، چون فقط بخش‌های کوچکی از کار به آن‌ها سپرده شده است.

دوره فنی و حرفه‌ای همراه با شاگردی

برگزاری دوره، دو ماه آموزش عملی همراه با مدرک فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه است. این مدرک برای گرفتن جواز کسب لازم است و بعدها می‌تواند در پرونده مهاجرت کاربرد داشته باشد. برای هنرجوهایی که از شهرهای دیگر به اصفهان مراجعه کرده اند، خوابگاه در نظر گرفته شده و بعد از پایان دوره، مشاوره برای راه‌اندازی کسب‌وکار ارائه می‌شود.

بعد از دوره مکانیکی کجا می‌شود کار کرد؟

استخدام در یک تعمیرگاه، کار سیار بدون داشتن مغازه ثابت، راه‌اندازی مغازه شخصی با سرمایه کم از جمله شغل هایی است که می توان استخدام شد. کار سیار برای کسی که هنوز پول کافی برای اجاره مغازه ندارد گزینه خوبی است، چون فقط به یک جعبه ابزار و یک وسیله نقلیه نیاز دارد و می‌شود آن را در محله خودش یا حتی در روستاهای اطراف اصفهان شروع کرد.

بعد از مکانیک خودرو چه دوره‌های دیگری به کار می‌آید؟

بعد از یادگیری، دوره برق خودرو و باتری‌سازی می‌تواند تعداد مشتری را بیشتر کند، چون بخش زیادی از ایرادهای خودرو به برق مربوط است و کسی که فقط بخش مکانیکی را بلد باشد، این مشتری‌ها را از دست می‌دهد.

دوره تعمیرات ایسیو برای کار روی انژکتور و برد به درد می‌خورد و درآمد جانبی خوبی کنار کار اصلی می‌سازد.

دوره تشخیص رنگ فنی برای کسی که می‌خواهد کارشناسی خودرو انجام دهد مفید است، چون بازار خرید و فروش خودرو دست دوم در اصفهان همیشه به کارشناس نیاز دارد.

نصب دزدگیر و نصب ضبط و باند خودرو می‌تواند یک درآمد جانبی در کنار کار اصلی باشد، بدون اینکه به تجهیزات سنگین نیاز داشته باشد.

کلیدسازی خودرو یکی دیگر از این مهارت‌های مکمل است که در بازار اصفهان تعداد کمی از افراد آن را بلد هستند، پس کسی که این مهارت را هم یاد بگیرد رقابت کمتری پیش رو دارد.

مسیر واقعی برای کسی که تازه شروع می‌کند

درآمد بالا از همان ماه اول اتفاق نمی‌افتد و کسی که این وعده را بدهد واقعیت را نمی‌گوید. کسی که موتور بنزینی پراید و پژو را اصولی و روی خودروی واقعی یاد گرفته باشد، در اصفهان بیکار نمی‌ماند و به مرور، با کار درست و بدون اشتباه‌های بزرگ، مشتری ثابت پیدا می‌کند. رشد درآمد در این حرفه به مرور و با تجربه اتفاق می‌افتد، نه یک‌شبه.

برای شاگرد مکانیکی چه چیزی باید بلد باشم؟

پیش‌نیاز خاصی وجود ندارد. سن 14 سال به بالا و مدرک سیکل کافی است. همین شرط برای دوره آموزشی صدق می‌کند، پس کسی که تازه می‌خواهد شروع کند نگران مدرک تحصیلی بالا نباشد.

دوره مکانیکی چقدر طول می‌کشد؟

دوره درجه 2 حدود 40 تا 45 ساعت است و به‌صورت حضوری و آنلاین با دسترسی دائمی به ویدیوهای آموزشی برگزار می‌شود، پس اگر هنرجو یک جلسه را متوجه نشد می‌تواند دوباره آن را ببیند.

بعد از دوره می‌شود مستقیم سر کار رفت؟

بله. آموزش تقریبا به‌طور کامل عملی و روی خودروی واقعی است، پس نیازی به دوران طولانی شاگردی برای رسیدن به حداقل مهارت لازم نیست.

فرق مکانیک خودرو درجه یک و درجه دو چیست؟

درجه دو پایه است و روی پراید و پژو تمرکز دارد. درجه یک ادامه همین مسیر و پیشرفته‌تر است و برای کسی مناسب است که قبلا سرفصل‌های پایه را گذرانده باشد.

در پایان دوره چه مدرکی داده می‌شود؟

مدرک فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه، که برای گرفتن جواز کسب و حتی مهاجرت کاربرد دارد و در بیشتر تعمیرگاه‌ها به‌عنوان مدرک معتبر پذیرفته می‌شود.

آیا برای شروع نیاز به خرید ابزار شخصی هست؟

در طول دوره از ابزار کارگاه استفاده می‌شود، پس نیازی به خرید ابزار گران نیست. بعد از پیدا کردن کار یا راه‌اندازی مغازه شخصی، هنرجو کم‌کم و بر اساس نیاز واقعی کار خود، ابزار شخصی را تهیه می‌کند.