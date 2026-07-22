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روزنامه اصفهان امروز؛ شماره ۵۴۴۸ | چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
شماره ۵۴۴۸ روزنامه اصفهان امروز با تیتر یک «نسخه تازه اصفهان برای احیای گردشگری» منتشر شد. کمبود ۳۰۰۰ لیتری آب آشامیدنی، آشفتهبازار ثبتنام مدارس و آخرین وضعیت رینگ چهارم از دیگر مطالب این شماره است.
روزنامه اصفهان امروز در شماره ۵۴۴۸ خود، چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، تیتر یک را به آینده گردشگری اصفهان اختصاص داده است. در گزارش «نسخه تازه اصفهان برای احیای گردشگری»، استاندار اصفهان از ضرورت بیرون کشیدن ظرفیتهای «زیر خاک» گردشگری استان سخن گفته و جریان چندماهه زایندهرود را فرصتی کمنظیر برای رونق این صنعت دانسته است؛ فرصتی که به گفته مسئولان باید به برندهای ملی و بینالمللی تبدیل شود.
در صفحه اقتصاد، گزارش «کمبود ۳۰۰۰ لیتری آب در اصفهان» به فشار بیسابقه بر شبکه آب آشامیدنی استان در گرمترین روزهای تابستان میپردازد و مدیریت مصرف را فوریترین راهکار عبور از این وضعیت میداند. یادداشت روز این شماره نیز با عنوان «آشفتهبازار ثبتنام در مدارس دولتی اصفهان» به سردرگمی خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید پرداخته و وزیر آموزش و پرورش هم در گفتوگویی تأکید کرده تحصیل نباید با مانع پرداخت وجه روبهرو شود.
خبر پایان انتظار برای توافق رینگ چهارم با راهآهن و ارتش، اطمینان مدیریت بحران درباره بیخطر بودن پشههای زایندهرود، روایت نگارگر اصفهانی از تابلوی «ایران جان» و یادداشتی درباره شبیهخوانی، میراثی که درست شناخته نشده، از دیگر خواندنیهای این شماره است.
نسخه کامل ۸ صفحهای روزنامه را میتوانید در فایل پیوست همین صفحه ورق بزنید.