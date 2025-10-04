در یکی از لوکس‌ترین خیابان‌های تورنتو، محله‌ی یورک‌ویل، کافه ـ شیرینی‌فروشی مشهور فرانسوی Ladurée شعبه جدید خود را افتتاح کرده است. جایی که نه تنها با ماکارون‌های رنگارنگ و کیک‌های فرانسوی از میهمانان پذیرایی می‌کند، بلکه نامی آشنا برای ایرانیان نیز در منوی آن به چشم می‌خورد: اصفهان.

اصفهان امروز_ راضیه چنگیز نائین:در یکی از لوکس‌ترین خیابان‌های تورنتو، محله‌ی یورک‌ویل، کافه ـ شیرینی‌فروشی مشهور فرانسوی Ladurée شعبه جدید خود را افتتاح کرده است. جایی که نه تنها با ماکارون‌های رنگارنگ و کیک‌های فرانسوی از میهمانان پذیرایی می‌کند، بلکه نامی آشنا برای ایرانیان نیز در منوی آن به چشم می‌خورد: اصفهان.

در بخشی از منوی نوشیدنی‌های ویژه (Latte Signature)، محصولی با عنوان Latte Ispahan دیده می‌شود. این نوشیدنی ترکیبی است از عطر گل رز، طعم تمشک و میوه لیچی، که به‌طور مستقیم برگرفته از یکی از مشهورترین دسرهای Ladurée است. جالب آن‌که واژه «Ispahan» همان صورت فرانسوی و قدیمی نام اصفهان است؛ شهری که قرن‌ها در سفرنامه‌ها و متون اروپایی به همین شکل نوشته می‌شد.

داستان این نام‌گذاری به ابتکار شیرینی‌پز نامدار فرانسوی، پیِر هرمه بازمی‌گردد. او سال‌ها پیش ترکیب بی‌مانند رز، تمشک و لیچی را ابداع کرد و آن را «Ispahan» نامید؛ چرا که رایحه‌ی گل رز و حال و هوای شرقی‌اش، برای او یادآور شکوه و زیبایی اصفهان بود. از آن زمان، «Ispahan» به یکی از امضاهای طعم در دنیای شیرینی‌پزی فرانسوی بدل شد و اکنون در قالب لاته هم به منوی Ladurée راه یافته است.

برند Ladurée با سابقه‌ای بیش از ۱۶۰ سال، در سال ۱۸۶۲ در پاریس بنیان‌گذاری شد و امروز به یکی از نمادهای جهانی شیرینی‌پزی لوکس بدل شده است. شهرت اصلی آن به خاطر ماکارون‌های دوبل است که در رنگ‌ها و طعم‌های متنوع عرضه می‌شود. این برند در سراسر دنیا، از پاریس و لندن گرفته تا توکیو، نیویورک و حالا تورنتو، شعبه دارد و فضایی ترکیبی از فروشگاه، سالن چای و کافه ایجاد کرده است.

شعبه یورک‌ویل تورنتو نیز با طراحی داخلی چشم‌نواز، تراس کوچک و قفسه‌هایی پر از شیرینی‌ها و بسته‌بندی‌های سبز پاستلی، تجربه‌ای متفاوت از فرهنگ کافه‌نشینی فرانسوی را به مشتریان کانادایی ارائه می‌دهد. حالا حضور نام «اصفهان» در میان این همه ظرافت و زیبایی، برای بسیاری از ایرانیان در تورنتو و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی جذابیت خاصی داشته است.

این اتفاق بار دیگر نشان می‌دهد که میراث و نام اصفهان، نه تنها در تاریخ و معماری جهان شناخته شده است، بلکه حتی در دنیای مدرن خوراکی‌ها و قهوه نیز الهام‌بخش است.