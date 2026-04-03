پس از انفجار مراجعه به پزشک تا 2 هفته اول حیاتی است

یک متخصص گوش و حلق و بینی گفت: صداهای بسیار شدید و موج انفجار می‌تواند باعث پارگی پرده گوش و آسیب به شنوایی شود که مراجعه به پزشک در ۲ هفته نخست نقش مهمی در پیشگیری از این عوارض ماندگار دارد.

سهراب ربیعی در گفت وگو با ایرنا ضمن توضیح درباره اثر صداهای بسیار شدید بر گوش انسان گفت: گوش انسان تا حدی در برابر صداها مقاومت دارد اما وقتی شدت صوت از حد مشخصی بالاتر برود، می‌تواند باعث آسیب شود و این آسیب در ابتدا ممکن است به صورت سوت یا وزوز شدید در گوش احساس شود و در موارد شدیدتر با درد شدید، پارگی پرده گوش و افت شنوایی همراه باشد.

وی با اشاره به حساسیت بیشتر کودکان نسبت به این نوع آسیب‌ها افزود: کودکان به دلیل شرایط ساختاری گوش و همچنین وجود برخی بیماری‌های زمینه‌ای مانند سرماخوردگی، بزرگی لوزه‌ها یا علائم آلرژی، نسبت به صداهای بسیار شدید حساس‌ترند، در بزرگسالان به دلیل اینکه تهویه گوش بهتر انجام می‌شود، میزان حساسیت کمی کمتر است اما به این معنا نیست که آن‌ها در برابر آسیب‌های صوتی مصون هستند.

ربیعی توضیح داد: بدن تا حدی می‌تواند برخی از این آسیب‌ها را جبران کند اما اگر شدت آسیب زیاد باشد ممکن است اثرات ماندگار به جا بگذارد و به همین دلیل توصیه می‌شود تا حد امکان کودکان از منابع صداهای بسیار شدید و ضربه‌های صوتی دور نگه داشته شوند و بیماری‌های زمینه‌ای آن‌ها نیز به موقع درمان شود.

درمان خودسرانه ممنوع

این متخصص گوش و حلق و بینی با تاکید بر پرهیز از درمان‌های خودسرانه گفت: اگر در اثر ضربه صوتی گوش دچار آسیب شده باشد و علائمی مانند خونریزی یا ترشح از گوش دیده شود، به هیچ وجه نباید گوش دستکاری یا جسمی داخل آن قرار داده شود در چنین شرایطی باید اجازه داد پزشک متخصص وضعیت گوش را بررسی و درمان لازم را انجام دهد.

ربیعی افزود: بسیاری از آسیب‌های گوش از جمله پارگی‌های پرده گوش در صورت کوچک بودن به مرور زمان خودبه‌خود ترمیم می‌شوند و به طور معمول نیاز به مداخله فوری ندارند، در واقع حدود ۹۰ درصد پارگی‌های پرده گوش طی یک ماه بهبود پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: در مواردی که پارگی وسیع‌تر باشد، پزشکان به طور معمول تا سه ماه وضعیت بیمار را تحت نظر قرار می‌دهند و اگر ترمیم طبیعی انجام نشود، امکان انجام جراحی برای ترمیم پرده گوش وجود دارد.

خطر آسیب به حلزون گوش در انفجارهای شدید

این متخصص با اشاره به موارد شدیدتر آسیب‌های صوتی گفت: در صورتی که شدت صوت بسیار زیاد باشد یا فرد در فاصله نزدیک با انفجار قرار داشته باشد، ممکن است حلزون شنوایی نیز آسیب ببیند که در این شرایط فرد ممکن است دچار وزوز گوش شدید، سرگیجه و اختلالات جدی شنوایی شود که درمان آن به طور معمول طولانی‌تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه آسیب به گوش، مراجعه سریع به پزشک بسیار مهم و بهتر است افراد به ویژه در ۲ هفته نخست پس از آسیب به مراکز درمانی مراجعه کنند تا فرصت طلایی درمان از دست نرود.

ربیعی درباره راه‌های پیشگیری از آسیب‌های صوتی نیز گفت: اگر امکان اطلاع‌رسانی قبلی درباره صداهای شدید یا انفجارها وجود داشته باشد، استفاده از محافظ‌های گوش می‌تواند تا حد زیادی از آسیب جلوگیری کند همانطور که در محیط‌های صنعتی نیز از گوشی‌های محافظ استفاده می‌شود که این کار می‌تواند شدت صدا را کاهش دهد.

وی افزود: حتی استفاده از برخی هدفون‌ها که قابلیت کاهش نویز دارند نیز می‌تواند تا حدی از ورود مستقیم صدا به گوش جلوگیری کند و خانواده‌ها اگر امکانش را داشته باشند می‌توانند برای کودکان از چنین وسایلی استفاده کنند تا شدت صدا کمتر به گوش آن‌ها منتقل شود.

کنجکاوی در محل حادثه خطرناک است

این متخصص گوش و حلق و بینی با اشاره به تجربه‌های درمانی اخیر گفت: در پی حوادث اخیر، مراجعات متعددی به مراکز درمانی صورت گرفته که شامل نیروهای نظامی، امدادگران حاضر در محل حادثه و همچنین برخی از مردم عادی بوده است که در معرض موج انفجار قرار گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: گاهی مشاهده می‌شود افراد برای کنجکاوی به محل حادثه مراجعه می‌کنند در حالی که احتمال وقوع انفجارهای بعدی یا صداهای شدید وجود دارد و همین موضوع می‌تواند خطر آسیب‌های جدی از جمله آسیب‌های شنوایی را افزایش دهد.

